Wohlen: Dank ihnen geht die Strohindustrie nicht vergessen

Geschichten aus Chly Paris (1) Aus den Zeiten der Strohindustrie: Dank diesem Projekt gehen die Erinnerungen nicht verloren Daniel Güntert und Corina Haller interviewen ehemalige Mitarbeitende der Wohler Strohindustrie für das Projekt «Geschichten aus Chly Paris. Ein Oral-History-Projekt zur Freiämter Hutgeflechtindustrie». Denn wenn die Erinnerungen jetzt nicht aufgezeichnet werden, gehen sie verloren. Andrea Weibel 07.04.2022, 05.00 Uhr

Es gibt sie noch, die früheren Strohflechterinnen, die Mechaniker der Hutgeflechtsindustrie, die Heimwerkerinnen, die Strohbarone. Oder zumindest deren Nachfahren, die noch erlebt haben, wie Mutter oder Vater das Geflecht woben, färbten oder zu Hüten verarbeiteten.

Sie wissen noch sehr viel zu erzählen aus der Zeit, als Wohlen noch Chly Paris genannt wurde, weil es in der ganzen Welt chic war, Wohler Strohhüte zu tragen. Doch mit jeder Zeitzeugin und jedem Zeitzeugen, die oder der stirbt, geht wieder ein Teil dieses Wissens verloren.

Dagegen will das Strohmuseum mit seinem neuesten Projekt etwas tun. Und dafür haben die Verantwortlichen genau das richtige Team gefunden. Der ehemalige Wohler Lehrer und begeisterte Lokalhistoriker Daniel Güntert interessierte sich schon lange für die Wohler Strohindustrie. Und seitdem der heute 61-Jährige einmal mit einer Klasse ein Oral-History-Projekt durchgeführt hat, weiss er, wie er die alten Geschichten bei den Zeitzeugen abholen möchte.

Oral History, das bedeutet mündlich überlieferte Geschichte. In solchen Projekten lässt man Zeitzeugen sprechen, zeichnet ihre Geschichten auf und verhindert damit, dass ihr Wissen und ihre Erinnerungen verloren gehen. Genau das machen Daniel Güntert und seine ehemalige Schülerin Corina Haller, die nicht zuletzt durch ihn die Begeisterung an Geschichte entdeckt hat. Derzeit macht die 23-jährige Wohlerin ihren Master in genau dem Fach.

Die Interviewten sind zwischen 70 und 100 Jahre alt

Vor etwa einem Jahr waren sich Güntert und Haller einig, dass sie «Geschichten aus Chly-Paris. Ein Oral-History-Projekt zur Freiämter Hutgeflechtindustrie» anpacken wollen. Es wird nicht nur vom Strohmuseum, sondern auch vom Kanton unterstützt. Sie alle haben die Wichtigkeit der Arbeit der beiden erkannt.

Dabei ist ihre Aufgabe einfach erklärt: Sie besuchen ehemalige Mitarbeitende der Strohindustrie, befragen sie zu ihren Erlebnissen und Erinnerungen und nehmen diese auf Video auf. Doch was so einfach klingt, hat die beiden Interviewenden tief bewegt. «Es sind irrsinnige Geschichten, die da zusammenkommen», erzählt Güntert begeistert.

Aus den Geschichten wird es im Strohmuseum im Herbst 2023 eine Sonderausstellung geben. zvg / Felix Wey

«Total möchten wir rund 30 Interviews führen, und zwar gerne mit Leuten aus den verschiedensten Arbeitszweigen der Strohindustrie», erklärt er. Zur Erinnerung: Die Strohindustrie dauerte etwa von 1780 bis 1970, ab 1810 waren die Wohler Strohbarone europaweit, ab 1850 sogar weltweit vernetzt und bekannt.

«Doch da das Ende der Strohindustrie auch bereits wieder 50 Jahre zurückliegt, sind die Leute, die wir befragen, natürlich etwa zwischen 70 und 100 Jahre alt.» Nicht alle dieser Befragten sind geistig noch gut «zwäg». Aber die allermeisten erzählen gerne von damals.

Es werden noch immer Zeitzeuginnen und -zeugen gesucht

Rund 20 Interviews haben die beiden bereits geführt. Sie suchen aber noch immer Leute, die aus ihrer Zeit in der Strohindustrie erzählen möchten. Corina Haller ist beeindruckt: «Viele haben Schlechtes erlebt. Sie waren zum Teil sehr arm, hatten viele Kinder, mussten aber dennoch sehr viel arbeiten. Sie wurden ausgenutzt. Und doch erzählen die meisten auch viele schöne Geschichten. Sie sind ihnen geblieben, während sie mit dem Schlechten ihren Frieden geschlossen haben. Das hat mich tief bewegt.»

Ein Senior beispielsweise erinnerte sich an den Besuch des Bundesrats in einer Wohler Strohfirma. Auch von Goldvreneli war oft die Rede. «Eine Italienerin, die als junge Frau nach Wohlen gekommen war und ihr ganzes Leben lang in der Strohindustrie gearbeitet hat, zeigte mir stolz ihr Goldvreneli, das sie zum 200-Jahr-Jubiläum der Firma Jakob Isler erhalten hatte», erzählt Daniel Güntert. Und er sagt weiter:

«Es ist schon etwas Besonderes, was diese Leute noch zu erzählen wissen.»

Eine Sonderausstellung, ein Archiv und vielleicht auch ein Buch

Was aus diesen Interviews dereinst werden soll, dazu haben die beiden viele Ideen. Sicher wird es im Herbst 2023 eine Sonderausstellung im Strohmuseum geben. Dort wird man Perlen aus den Interviews zu sehen bekommen und den Seniorinnen und Senioren beim Erzählen zuhören können.

Auch Gegenstände aus jener Zeit werden zu bestaunen sein. Denn: «Speziell ist, dass ich unabhängig von dem Projekt gerade das Archiv des Strohmuseums aufräume und besser zugänglich mache. Da entdecke ich immer wieder Dinge, die genau zu diesen Geschichten passen», freut sich Güntert.

«Die Videos werden aber auch als Onlinearchiv aufbereitet, sodass sie allen zugänglich sind, die sie sehen möchten», erzählt Güntert weiter. «Ich bin überzeugt, sie machen gerade für junge Leute die Geschichte viel greifbarer.» Ob sie zudem ein Buch daraus machen werden, können sie noch nicht sagen. Aber man sieht den beiden an, dass sie sehr gerne eines schreiben würden. Güntert sagt lachend: «Wer weiss, bald steht ja auch noch Corinas Masterarbeit an.»

Zeitzeuginnen und Zeitzeugen aus der Strohindustrie, die ebenfalls Geschichten zu erzählen hätten, können sich beim Strohmuseum in Wohlen unter 056 622 60 26 melden. Mehr Infos unter www.strohmuseum.ch