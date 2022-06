Diese Geschenke mögen Lehrpersonen am Liebsten

Geschenke Diese Abschiedsgeschenke kommen bei Lehrpersonen ganz besonders gut an: Eine Hitparade der gelungenen Präsente Die letzten Wochen vor den Sommerferien sind für Eltern von Schulkindern anspruchsvoll. Zwischen Kuchenbacken für die zahlreichen Abschiedsfeiern sind auch noch gute Ideen gefragt für ein Geschenk für die Klassenlehrpersonen. Die AZ hat sich umgehört und weiss Rat. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 18.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Christoph, der beste Lehrer», damit bedankte sich eine Klasse bei Sekundarschullehrer Christoph Fricker in Villmergen. Nathalie Wolgensinger

Mütter und Väter von schulpflichtigen Kindern sind in diesen Wochen gefordert. Die Kinder sind müde, sehnen sich nach Ferien und brauchen morgens entsprechend länger, bis sie in die Gänge kommen. Noch mehr Energie aber verlangt von den Eltern die Koordination der vielen Abschiedsfeiern und Aufführungen ihrer Kinder und das Backen für den anschliessende Apéro. Das Ende des Schuljahres will ja schliesslich gebührend gefeiert werden.

Mitten in diesen fordernden Wochen und dem Schlussspurt vor den verdienten Ferien platzt dann noch die bange Frage: Was schenken die Kinder der Lehrperson zum Abschied?

Als Eltern möchte man sich erkenntlich zeigen für das Engagement der Lehrerin während der Projektwoche oder für das offene Ohr des Lehrers während einer schwierigen Phase. Gute Ideen sind also gefragt. Wein? Nicht immer angebracht, was ist, wenn die Lehrperson dem Alkohol abgeschworen hat? Und der traditionelle Früchtekorb ist auch nicht eben originell. Die AZ Freiamt hat bei den Lehrpersonen in der Region nachgefragt, über welche Geschenke sie sich besonders gefreut haben.

Alle fünf Jahre eine Flasche Wein für die Lehrerin

Sibylle Mahler ist Schulleiterin in Dietwil. Sie schickt per Mail eine lange Liste mit tollen Geschenken, die sie in der Vergangenheit von Klassen erhalten hat. Ganz besonders habe sie sich jeweils über Erholungs-und Genussgutscheine gefreut, kommentiert sie vorab.

Von einer Klasse erhielt sie eine Weinrebe im Walls geschenkt. Alle fünf Jahre erhielt sie vom Winzer eine Flasche Wein ihrer Rebe zugeschickt. Ihr Kommentar: «Ich habe meine Weinrebe sogar selber besucht, um sie kennen zu lernen. Und Wein hilft manchmal tatsächlich nach einer happigen Schulwoche.»

Gleich zwei Schulklassen schickten die Lehrerin zum Baden: Von einer erhielt sie einen Gutschein für ein Thermalbad, eine andere schenkte ihr ein Sommersaison-Abo für die Badi an ihrem Wohnort.

Eine Essensbox mit einem Brunch frei Haus geliefert, erhielt sie einmal als Abschlussgeschenk. Mahlers Kommentar: «Auch dies schenkt Energie!» Überhaupt liebe sie Essensgutscheine sehr.

Auch Lehrpersonen beschenken sich gegenseitig. Mahler berichtet von einer Lehrerkollegin, die ihren Arbeitsweg stets mit dem Velo absolvierte. Und dieses hatte augenscheinlich einen Service nötig. Weil es der Drahtesel nie zu einem Velohändler schaffte, übernahm das Kollegium diesen Job: Das Velo stand am Feierabend geflickt und frisch geputzt zur Heimfahrt bereit.

Eine tolle Erinnerung, die keinen Platz braucht

Fabienne Troxler unterrichtet an der Beriker Primarschule. Sie nennt zwei Geschenke, die ihr in besonders guter Erinnerung geblieben sind.

Ein Erinnerungsbuch mit Rezeptideen: Jedes Kind gestaltete ein Blatt mit Namen, Geburtstag, Foto und einer ganz besonderen Erinnerung an die Lehrerin. Darin seien auch Komplimente und schönste Erlebnisse mit der Lehrerin aufgeführt. Ausserdem habe jedes Kind in diesem Erinnerungsbuch noch sein Lieblingsrezept verraten.

Weitaus aufwändiger ist die Idee, jedes Kind der Klasse zuhause zu interviewen. Die Kinder erzählen, was ihr schönsten Erlebnis mit der Lehrperson war, was sie besonders gut konnte und was sie ihr für die Zukunft wünschen. Fabienne Troxler kommentiert: «Eine ganz tolle Erinnerung und braucht zu Hause keinen Platz.»

Alles, was mit Liebe gemacht wird, freut die Lehrpersonen

Sandra Passerini, Mittelstufenlehrerin in Muri, gibt Eltern vorab den folgenden Tipp: Grundsätzlich kommen Geschenke gut an, die man «verbrauchen» könne. Denn: Wer braucht schon zehn Regenschirme? Wobei sie anmerkt, dass Geschenke, die mit viel Liebe gemacht wurden, immer ankommen, selbst wenn es Regenschirme sind...

Vase und Windlicht in einem: Darüber hat sich Sandra Passerini sehr gefreut. Nathalie Wolgensinger

Ihre Hitparade der besonderen Geschenke sind die folgenden:

Von einer Klasse erhielt sie eine Bodenvase, die in einer sozialen Institution von Menschen mit Erwerbsbeeinträchtigung hergestellt wurde. Das Glasbehältnis kann nicht nur als Vase, sondern auch als Windlicht verwendet werden. Alle Schülerinnen und Schüler haben sich mit ihrem Namen darauf verewigt.

Eine ihrer Lehrerkolleginnen habe sich sehr über die Sitzbank gefreut, die sie von ihrer Klasse erhalten habe.

An Klassen, die ihre Lehrerin in den Mutterschaftsurlaub verabschieden hat sie die folgenden Tipps: Sie habe zur Geburt ihres Sohnes einen Sitzsack erhalten, an dem ihr Teenager heute noch grosse Freude habe und ihre Lehrerkollegin habe sich über die Windeltorte zur Geburt sehr gefreut.

Den Lehrer in die Luft geschickt

Christoph Fricker, Sekundarschullehrer in Villmergen, ist den lukullischen Genüssen nicht abgeneigt. Das entgeht auch seinen Schülerinnen und Schülern nicht. Er hat in den vergangenen Jahren einige Geschenke für die Küche erhalten. Er sagt: «Jedes Abschiedsgeschenk ist schön, denn für mich ist es die Geste, die zählt. Ich finde es schön, wenn es etwas persönliches ist und wenn es von der ganzen Klasse kommt.»

Eine Klasse schenkte ihm einen Rundflug. Er erzählt: «Die Klasse wusste, dass ich gerne in kleinen Flugzeugen fliege und das echte Flugerlebnis schätze.»

Nicht minder so schön sei aber der Pokal in Wurstform mit der Inschrift «Der beste Lehrer». Er sei Grillfan und das habe ihn ganz besonders gefreut. Das Schild, mit der Aufschrift «Beef Chef», das über der Eingangstüre zu seinem Klassenzimmer hängt, erinnert den HCD-Fan täglich an die Klasse, die ihm dies zum Geschenk machte.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen