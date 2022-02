Gericht Bremgarten: Iraner wird von einem Landsmann betrogen

Gerichtsfall Eine Aufenthaltsbewilligung für 15’000 Euro: Wie ein Iraner von einem Landsmann über den Tisch gezogen wurde Ein 40-jähriger Iraner wollte seiner Schwiegermutter eine polnische Aufenthaltsbewilligung besorgen. Das ging komplett in die Hose. Er hatte dafür auf die Dienste eines Landsmannes gesetzt, der ihn nicht nur betrog, sondern auch noch vor die Schranken des Bezirksgerichts Bremgarten brachte. Nathalie Wolgensinger 02.02.2022, 05.00 Uhr

Vor den Schranken des Bezirksgerichts Bremgarten stand ein Iraner, der eine polnische Aufenthaltsbewilligung für seine Schwiegermutter kaufen wollte. Marc Ribolla (7. Oktober 2021)

Farzad (Namen geändert) lebt gemeinsam mit seiner Frau in einer grösseren Gemeinde im Freiamt und arbeitet als Entwickler bei einem weltweit tätigen Technologiekonzern in Zürich. Das iranische Ehepaar wünscht sich nichts sehnlicher, als dass die Schwiegermutter, die noch in der alten Heimat lebt, möglichst in ihre Nähe ziehen kann.

Weil Farzad und seine Frau wissen, dass ein Familiennachzug in die Schweiz nicht möglich ist, prüften sie in der Vergangenheit verschiedene Möglichkeiten. Vor drei Jahren dann servierte ihnen das iranische Fernsehen die Lösung quasi auf dem Silbertablett. Eine Firma versprach, bei der Beschaffung einer polnischen Aufenthaltsbewilligung zu helfen.

Farzad traf sich mit dem Vertreter der Firma in Teheran. Man kam überein, dass der Geschäftsführer Abdul Abdani ihm hilft, eine polnische Aufenthaltsbewilligung und eine Arbeitsbewilligung für die Schwiegermutter zu erlangen. Farzad unterzeichnete einen entsprechenden Vertrag und überwies der Firma 15’000 Euro für ihre Dienste.

Abdul Abdani ist mit allen Wassern gewaschen

Farzads Schwiegermutter fiel aus allen Wolken, als die polnische Migrationsbehörde einige Zeit später mitteilte, dass sie die Bewilligungen nicht erhalten werde. Nun wurde Farzad stutzig und unternahm umfangreiche Recherchen. Dabei musste er feststellen, dass er von Abdul Abdani gehörig übers Ohr gehauen worden war.

Er fand heraus, dass dieser gefälschte Unterlagen bei den polnischen Migrationsbehörden eingereicht und auch die versprochene Arbeitsbewilligung gar nie beantragt hatte. Im Gegenteil, er hatte einen gefälschten Arbeitsvertrag eingereicht.

Farzad versuchte nun erfolglos, Abdul Abdani telefonisch zu erreichen. Als er auch die Website der Firma nicht mehr aufrufen konnte, schwante ihm Böses. Seine Vermutungen bestätigte der polnische Vermieter, bei dem Farzad bereits einen Mietvertrag für seine Schwiegermutter unterzeichnet hatte. Der Vermieter wies ihn darauf hin, dass Abdani immer wieder unter verschiedenen Namen aufgetreten sei.

Gerichtspräsident entliess Dolmetscher nach wenigen Minuten

Nun war das Fass voll. Farzad setzte sich Ende Dezember 2020 an seinen Computer und verfasste einen Eintrag auf Facebook. Darin warnte er seine Landsleute vor den Machenschaften der Firma, nannte die verschiedenen Pseudonyme Abdanis und rief andere Betroffene dazu auf, sich bei ihm zu melden.

Dieser Eintrag entging Abdani nicht. Er bezichtigte Farzad der üblen Nachrede und der Verleumdung und zeigte ihn an. So fand sich der 40-jährige Farzad am Dienstag vor dem Bezirksgericht und dem Gerichtspräsidenten Peter Turnherr ein. Weil er der deutschen Sprache nicht mächtig ist, war ein Übersetzer zugegen. Dieser war der deutschen Sprache ebenfalls nicht mächtig. Gerichtspräsident Turnherr entliess ihn nach wenigen Minuten wieder, einigte sich mit Farzads Anwältin auf Englisch als Verhandlungssprache und bot stattdessen eine Übersetzerin auf.

Farzad berichtete Turnherr anschliessend, dass sich auf seine beiden Einträge weitere Geschädigte gemeldet hätten. Diese bereiten derzeit eine Sammelklage im Iran vor. Farzad erzählte: «Ich habe 19 Betroffene gefunden, die Abdani insgesamt 350’000 Euro überwiesen haben. Mit meinen Einträgen wollte ich niemanden verleumden, sondern weitere Geschädigte finden.»

So sah dies auch Gerichtspräsident Peter Turnherr. Die von der Staatsanwaltschaft beantragte Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 160 Franken, aufgeschoben auf eine Probezeit von zwei Jahren, sowie die Busse von 1200 Franken wies er ab. Turnherr konnte das Verhalten von Farzad nachvollziehen und fasste zusammen: «Sie hatten Anlass zu glauben, dass die Aussagen über Abdani wahr sind. Sie wollten ihn damit nicht schlechtmachen, das ist nicht strafbar.» So entliess er Farzad als unbescholtenen Bürger, machte ihn aber darauf aufmerksam, dass die Gegenseite das Urteil noch weiterziehen kann.