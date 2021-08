Freiamt: Angeklagter wird freigesprochen

Gericht Freispruch für den Angeklagten – Polizist konnte sich nicht ausweisen Vor dem Bezirksgericht Muri stand diese Woche ein 58-Jähriger aus der Region, der im Verdacht stand, gegen die Covid-Verordnung verstossen zu haben. Er wurde freigesprochen. Der Regionalpolizist, der als Zeuge an der Verhandlung anwesend war, gratulierte ihm dazu. Nathalie Wolgensinger 26.08.2021, 05.00 Uhr

Vor dem Bezirksgericht Muri musste sich der Angeklagte wegen Hinderung einer Amtshandlung verantworten. Marc Ribolla

Klaus (Name geändert) erschien ohne Maske vor den Schranken des Bezirksgerichts Muri. Er habe ein ärztliches Attest, das ihn von der Maskentragpflicht befreie, erklärte er dem Gerichtspräsidenten Markus Koch. Das entsprechende Schriftstück legte er vor.

Dass Klaus vor Gericht erscheinen musste, hatte mit dem Strafbefehl zu tun, der ihm vor einiger Zeit ins Haus flatterte. Ihm wurde darin die Hinderung einer Amtshandlung vorgeworfen. Dagegen erhob er Einspruch.

Ohne Polizeiausweis liess er sie nicht rein

Nachbarn waren es, die im Februar dieses Jahres die Polizei verständigten. Sie vermuteten, dass Klaus in seiner Wohnung in einer Unterfreiämter Gemeinde eine Feier veranstaltete, die nicht der Covid-Verordnung entsprach. Als Zeuge war einer der beiden Regionalpolizisten geladen, die an jenem Abend bei Klaus an die Türe klopften, um dies zu kontrollieren.

Sie hätten, erzählte der Regionalpolizist, vor dem Haus mehrere Autos mit ausserkantonalen Nummernschildern festgestellt und diese auch fotografiert. Gemeinsam mit seinem Kollegen sollte er nun überprüfen, ob sich die Halter der Fahrzeuge in der Wohnung von Klaus aufhielten. Klaus, der ohne Anwalt vor Gericht erschien, schilderte die Vorgänge in jener Februarnacht wie folgt:

«Da standen zwei maskierte und bewaffnete Männer vor meiner Türe. Ich forderte sie auf, sich auszuweisen. Das taten sie nicht. Deshalb liess ich sie nicht in meine Wohnung.»

Tatsächlich gingen die beiden Regionalpolizisten davon aus, dass sie sich nicht auszuweisen bräuchten. Der Regionalpolizist begründete: «Die Uniform ist unser Ausweis, darin sind wir klar als Polizisten zu erkennen.» Nicht so für Klaus. Er schilderte ausführlich, wie sehr ihn der Auftritt dieser beiden Maskierten eingeschüchtert habe. Er habe die Tür geschlossen und sie auch auf die Aufforderung der Polizei nicht mehr geöffnet. Diese stand auf aussichtslosem Posten und trat alsbald den Rückzug an.

Ein kirchliches Treffen? Der Richter hat Zweifel

Daraufhin verfassten die beiden Polizisten ein Protokoll über die Vorgänge in jener Nacht. Laut diesem habe Klaus erklärt, dass er und seine Gäste Mitglieder einer Glaubensgemeinschaft wären und die Zusammenkunft deshalb nicht gegen die Covid-Verordnung verstosse. Ob das richtig sei, wollte Gerichtspräsident Koch von Klaus wissen. Diese Frage beantwortete dieser nicht. Er wies jedoch darauf hin, dass die Autos vor dem Haus nicht auf seinem Parkplatz standen und man ihm deshalb nicht nachweisen könne, dass er überhaupt Besuch hatte an jenem Abend.

Des Weiteren empfehle er dem Regionalpolizisten, die entsprechende Verordnung nochmals nachzulesen, die festhalte, dass sich Aargauer Polizisten auf Verlangen auszuweisen hätten. «Und jetzt sage ich nichts mehr», schloss er.

Gerichtspräsident Markus Koch brauchte nicht lange, um sein Urteil zu fällen. Er sprach Klaus frei und begründete sein Urteil wie folgt:

«Die Polizei muss sich ausweisen, die Uniform alleine reicht dazu nicht aus.»

Dies gelte insbesondere in jenen Fällen, in denen die Polizisten privates Eigentum betreten müssen. Der Aussage von Klaus, dass es sich beim Treffen um eine Art kirchliche Zusammenkunft handelte, könne er hingegen wenig Glauben schenken.

Der Regionalpolizist, der dem Verlauf der Verhandlung im hinteren Teil des Saales folgte, erhob sich, ging auf den Angeklagten zu und sagte: «Ich gratuliere Ihnen zu diesem Urteil. Darf ich Ihnen die Hand geben?»