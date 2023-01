Eine junge Frau will einen Pornofilm aus dem Netz löschen lassen

Bezirksgericht Bremgarten Eine junge Frau will Aktbilder machen und landet in einem Porno: Wie kommt der Film wieder aus dem Netz? Eine junge Frau mit leichter geistiger Beeinträchtigung möchte schöne Aktbilder von sich anfertigen lassen. Das Vorhaben endet in einem Porno mit zwei Männern. Die Frau hat einen Wunsch: Die Filme sollen aus dem Netz entfernt werden. Peter Weingartner Jetzt kommentieren 14.01.2023, 05.00 Uhr

Unmoralisches Handeln muss nicht zwingend rechtswidrig sein. Das zeigte eine Verhandlung vor dem Zivilgericht am Bezirksgericht Bremgarten. Gerichtspräsidentin Corinne Moser fand ein klares Wort an die Adresse des Beschuldigten: «Verwerflich.» Paul (alle Namen geändert), 59, wird von Jennifer (34), beschuldigt, in ihren Persönlichkeitsrechten verletzt worden zu sein. Es geht um pornografische Filme mit den beiden als Akteuren, die im Internet abrufbar sind.

Vertrag nicht gelesen – unter Druck Pornofilm gedreht?

Wie diese Filme zu Stande gekommen sind, darüber gehen die Meinungen auseinander. Unbestritten ist: Jennifer meldete sich im Oktober 2009, gut 20-jährig, auf ein Inserat hin. Sie wollte von sich Aktbilder herstellen lassen, mehr nicht. Sie begab sich zu einem Einfamilienhaus, wo Paul die Fotos machte. Dort unterschrieb sie einen Vertrag, in dem sie die Rechte an den Bildern abtrat.

Sie habe das «unter Druck» getan, ohne den Vertrag durchzulesen, sagt Jennifer. «Aufbrausend» habe Paul reagiert, als sie nicht vorwärtsmachte. Und da sei ein zweiter Mann dazugekommen, Paul habe gedroht, sie müsse für die Kosten aufkommen, wenn es nicht bald vorwärtsgehe. Wenn nicht bald gedreht wird, Hardcore-Porno. Worauf Jennifer aus Angst mitgemacht habe. Aber keine Veröffentlichung! Dabei hatte sie den «Modelvertrag/Produktion Porn Movies» bereits unterschrieben.

Paul sieht’s ganz anders. Jennifer sei von Anfang an klar gewesen, dass es um Pornofilme gehe. Er habe ihr das vorgängig per E-Mail mitgeteilt, um zu erfahren, was sie alles bereit sei zu machen. Beweise bleibt er schuldig. Auch sei das Etablissement klar als Bordell erkennbar gewesen. Zudem habe sie einen Monat später nochmals zwei Filme gemacht, was Jennifer bestreitet.

Strafanzeige wegen sexueller Nötigung zurückgezogen

Die Anwältin Jennifers sagt, Paul hätte erkennen müssen, dass die junge Frau kognitiv beeinträchtigt ist. Sie ist und war damals aufgrund einer leichten geistigen Behinderung und motorischen Tics IV-Rentnerin mit voller Rente. Unterdurchschnittliche Gesamtintelligenz, Lernbehinderung. Jennifer hätte den Rat ihres Vaters befolgen wollen: Verträge nach Hause nehmen und in Ruhe studieren.

Die sexuellen Handlungen habe sie gegen ihren Willen vollzogen, was bei ihr Scham und Schuldgefühle ausgelöst habe. Die Folge: Depressive Reaktionen, psychotherapeutische Behandlung, Flashbacks. Die Produktionsfirma wirft ihr obendrauf vor, sie habe «unmotiviert» und «schlecht» gearbeitet.

Für die Anwältin ist klar: Jennifer wollte diese sexuellen Handlungen nicht. 2020 reichte sie eine Strafanzeige gegen Paul ein wegen sexueller Nötigung. Jennifer erwirkte im Jahr darauf die Einstellung, weil sie sich nicht stark genug fühlte, das Strafverfahren durchzustehen. Und weil ihr das Vertrauen in die Strafverfolgungsbehörden fehlt.

Paul sagt, er sei bloss Darsteller gewesen, was Jennifer nicht glaubt. Und auch ihre Anwältin geht aufgrund der «semantischen Auslegung» diverser E-Mail-Wechsel davon aus, dass Paul sich hinter verschiedenen Firmen versteckt. Sie sieht ein schweres Verschulden des Beklagten: Ausübung psychischen Drucks, Veröffentlichung von Filmen entgegen dem ihm bekannten Willen Jennifers. Er hat ihr überdies ein Rückkaufsrecht angeboten: 9600 Franken. Nicht zu stemmen für sie, zumal sie auch für die Filme nie Geld gesehen habe.

Gerichtspräsidentin schlägt einen Vergleich vor als Schlussstrich

Jennifer fordert 1481 Franken Schadenersatz plus 3000 Franken Genugtuung. Vor allem aber sollen die Videos weg. Ein schwieriges Unterfangen. Das Gesamtgericht kommt nach fünf Viertelstunden Beratung nicht zu einem Urteil.

Hätte Jennifer nicht die Firmen einklagen müssen, die die Filme herstellen und verbreiten? Was ist die Rolle Pauls über jene des Fotografen und Pornodarstellers hinaus? Pauls Vorgehen sei «in moralischer Hinsicht verwerflich», sagt Corinne Moser.

Sie schlägt einen Vergleich vor, um einen Schlussstrich unter die Geschichte zu ziehen: Paul bezahlt Jennifer 1000 Franken und bemüht sich um die Löschung der drei Filme im Internet. Im Gegenzug lässt Jennifer Paul in Ruhe. Die Gerichtskosten werden geteilt. Jede Partei übernimmt ihre Anwaltskosten (Paul verteidigt sich selber).

Paul geht auf den Deal ein. Jennifer wäre auch dabei, vorausgesetzt, die Filme sind weg. Sie und ihre Rechtsvertretung hoffen auf Pauls Einsicht. Kommt der Vergleich in nächster Zeit nicht zu Stande, muss das Gericht ein Urteil fällen, das dann wiederum weitergezogen werden kann.

