Gemeindeschreiberin Sie geht nach 16 Jahren: Cécile Banz kennt jeden Einwohner Kallerns mit Namen Nach 16 Jahren als Kallerer Gemeindeschreiberin verlässt Cécile Banz Ende August das Dorf am Lindenberg. Sie war für sämtliche Belange der Gemeindeverwaltung verantwortlich. Bevor sie ihren Hut nimmt, blickt sie nochmals zurück und erzählt von überraschenden Begegnungen. Nathalie Wolgensinger 19.06.2021, 05.00 Uhr

Die Gemeindeschreiberin von Kallern, Cécile Banz, verlässt die Gemeinde nach 16 Jahren per Ende August. Britta Gut

In Kallern ist die Welt noch in Ordnung. Diesen Eindruck hat man, wenn man die Gemeindekanzlei des kleinen Dorfes ansteuert. Diese steht am Ende einer Sackgasse gleich angrenzend an Landwirtschaftsland. In diesem Allzweckbau sind Schule und Gemeindeverwaltung untergebracht.

Die 10-Uhr-Pause hat eben begonnen. Zwei Mädchen bauen im Sandkasten eine Burg, die Jungs tschutten auf der Spielwiese und die Kindergärtler juchzen fröhlich von der Rutschbahn her. Auf der angrenzenden Wiese mäht der Bauer das Gras. Die Idylle scheint perfekt.

Die Gemeindekanzlei des 400-Seelen-Dorfes befindet sich im Erdgeschoss, gleich neben der Schülergarderobe. Gemeindeschreiberin Cécile Banz begrüsst einem mit einem herzlichen Lachen und serviert den Kaffee am grossen Sitzungstisch, an dem sich jeweils der Gemeinderat über seine Geschäfte beugt.

Sie setzte sich gegen 72 Mitbewerber durch

Seit 16 Jahren zeichnet die begeisterte Volleyballerin für die Geschicke des kleinen Dorfes verantwortlich. Sie erzählt:

«Ich wusste bereits während meiner Lehre auf der Gemeindeverwaltung Unterkulm, dass ich später Gemeindeschreiberin werden möchte.»

Cécile Banz setzte sich gegen 72 Mitbewerber durch – die Gemeinde Kallern hat ihren Entscheid, sie einzustellen, nie bereut. Britta Gut

Und so kam es denn auch. Nach Stationen in Reinach und Sarmenstorf bewarb sie sich auf die Stelle in Kallern. Dies im Bewusstsein, dass sie in einem der kleinsten Dörfer im Aargau ganz auf sich allein gestellt sein würde. Cécile Banz setzte sich gegen 72 Mitbewerber durch und erhielt die Stelle. Ein Entscheid, den die Verantwortlichen der Gemeinde nicht bereuen sollten. Ausgestattet mit viel Organisationstalent, guter Laune und natürlich dem notwendigen Wissen, führte die Gemeindeschreiberin die Geschicke der Verwaltung während all den Jahren in Eigenregie.

Angesprochen auf die ersten Monate im neuen Job, lacht sie und erzählt: «Ich war erst wenige Tage im Job, als der Schreiner hier auftauchte, duzis mit mir machte und dann den Korpus beim Empfang ausmass. Ich hatte keine Ahnung, dass er einen Auftrag hatte, und wunderte mich, dass er sofort duzis machte.»

Mittlerweile ist die 42-Jährige nicht nur mit fast allen per Du, sie kennt nahezu alle Einwohner mit Familiennamen und wundert sich schon lange nicht mehr, wenn jemand vorbeikommt, einfach, um zu fragen, wie es ihr geht, und einen kurzen Schwatz zu halten. Sie stellt fest: «Wenn man sich hier integrieren will, dann machen es einem die Kallerer leicht.»

Gemeindehaus und Schule unter einem Dach: Der Arbeitsort von Cécile Banz befindet sich mitten im Grünen. Nathalie Wolgensinger

Wie sehr sich das Dorf in den vergangenen Jahren verändert hat, zeigt das Bevölkerungswachstum eindrücklich auf. Als die Wynentalerin ihre Arbeitsstelle antrat, zählte das Dorf 300 Einwohner, heute sind es 415. Die Zeiten, als man in Kallern um den Weiterbestand der Schule kämpfen musste, gehören der Vergangenheit an. Die Zuzüger haben dem Dorf Nachwuchs beschert, der die Zukunft der Schule für die nächsten Jahre sichern wird.

Vom Freiamt wechselt sie in den Kanton Zug

Cécile Banz strahlt eine heitere Gelassenheit aus. Die Arbeit nehme sie, wie es gerade komme, kommentiert sie lächelnd. Aber alles kann auch die umtriebige Gemeindeschreiberin nicht mehr ganz alleine stämmen. Die Umstellung des Rechnungslegungsstandards von HRM1 auf HRM2 vor einigen Jahren hat sie an ihre Grenzen gebracht. Sie erzählt: «Kaum hatte ich den Rechnungsabschluss gemacht, musste die Gemeindeversammlung vorbereitet und begleitet werden, und dann sollte auch schon das Budget gemacht sein. Ich wusste gar nicht mehr, wann ich Ferien nehmen sollte.»

Zudem konnte sie nicht mehr auf die Hilfe eines Lernenden zählen. Und so musste sie sich vor drei Jahren eingestehen, dass es ohne Hilfe nicht mehr geht. Die Gemeinde bewilligte eine Teilzeitstelle für eine Finanzverwalterin. Trotz dieser Entlastung im Finanzwesen wurde die Arbeit nicht weniger. Dank der einfachen und guten Zusammenarbeit mit den Gemeinderäten, von denen viele während langen Jahren im Amt waren, habe sie ihre Arbeit immer gerne gemacht, blickt die Menzikerin zurück.

Einmal hätten sie und ihr Partner kurz damit geliebäugelt, vom Wynental nach Kallern zu ziehen, erzählt sie. Doch nach längerem Abwägen hätte sie entschieden, dass eine gewisse Distanz zum Arbeitsort eben auch seine Vorteile habe.

Dass die begeisterte Hobby-Malerin nun eine neue berufliche Herausforderung antritt, hat pragmatische Gründe. Banz erzählt:

«Ich bin 42 Jahre alt, ich werde noch zwanzig Jahre arbeiten, und da möchte ich noch etwas Neues wagen.»

Cécile Banz will noch etwas anderes erleben – auch wenn es ihr in Kallern sehr gut gefallen hat. Britta Gut

Die neue Stelle tritt sie Anfang September in Steinhausen im Kanton Zug an, einer Gemeinde mit 10'000 Einwohnern. Man darf zwar davon ausgehen, dass sie dort nicht jeden Einwohner mit Familiennamen begrüssen kann – dies aber ganz bestimmt weiterhin mit ihrem charmanten Lächeln tun wird.