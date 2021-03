Gastronomie Arbeiter freuts: ein Freiämter Restaurant bietet sich als Betriebskantine an Seit dieser Woche können sich Handwerker und Lastwagenfahrer in sogenannten Betriebskantinen verpflegen – also in Restaurants, die über Mittag für sie öffnen. Im Freiamt gibt es bisher nur eine. In Boswil genossen am Dienstag die ersten Bauarbeiter und Handwerker im «Löwen» Käseschnitte Melba oder Kalbsbratwurst mit Kroketten. Andrea Weibel, Nathalie Wolgensinger 03.03.2021, 05.00 Uhr

Seinen Hauslieferdienst und auch das Take-Away hält «Löwen»-Wirt Pitsch Wyrsch (links) weiterhin aufrecht. Dazu kommt nun die Betriebskantine für Arbeiter. Chris Iseli (08.12.2020)

«Eigentlich kommt das einen Monat zu spät», sagt Pitsch Wyrsch. Damit meint er den Entscheid des Bundesamtes für Gesundheit, Restaurants seit Anfang Monat als Betriebskantinen zu öffnen. Seit Montag dürfen «im Freien arbeitende Personen» über Mittag ihre warmen Mahlzeiten wieder im Restaurant einnehmen.

Seit Dienstag können dies Handwerker und Bauarbeiter aus der Region auch in Boswil tun. «Ich habe am Montag die Bewilligung erhalten und konnte am Dienstag die Kantine im Saal erstmals eröffnen», erzählt Wyrsch. Gut zwanzig Gäste stillten ihren Hunger gleich am ersten Tag mit Käseschnitte Melba oder Kalbsbratwurst und Kroketten. Dass nicht mehr Gäste das Angebot nutzten, führt er auf das schöne Wetter zurück.

Ein Tisch, von dem man nicht gleich wieder weg muss

Die meisten der Gäste kennt Wyrsch persönlich, sie gehörten bis zum Lockdown zu seinen Stammgästen. Er sagt:

«Die Gäste schätzen es, dass sie ihr Essen auf einem gewärmten Teller serviert bekommen. Viele können Sandwiches nicht mehr sehen.»

Diese Erfahrung macht auch die Wohler Notter-Gruppe. Silvia Bucher, Personalchefin der Bauunternehmung, bestätigt: «Unsere Mitarbeiter freuen sich, wenn sie zum Essen an die Wärme gehen und auch etwas länger sitzen bleiben dürfen.» Weil die Anzahl der Aufenthaltsräume auf den Baustellen limitiert ist, müssen die Bauarbeiter im Moment ihren Platz gleich nach dem Essen für die nächste Fünfergruppe freigeben.

Halbe Bausitzungen können beim Kafi erledigt werden

Auch Sandro Vollenweider, Inhaber der Vollenweider Bau AG in Merenschwand, kennt das Problem nur zu gut. «Wir haben für unsere zehn Mitarbeiter zwei Baracken gekauft, als die Restaurants schliessen mussten. Man kann schliesslich nicht einfach in der Kälte sitzen in den Pausen und über den Mittag. Vor Corona sind wir gern ins Restaurant gegangen.»

Er bestätigt Wyrschs Einschätzung: «Wir können nicht immer nur Sandwiches essen.» Seine Mitarbeiter und er sind froh, dass in Merenschwand mehrere Restaurants und auch die Metzgerei Mittagsmenüs zum Mitnehmen anbieten. «So haben wir wenigstens etwas Warmes.» Doch abgesehen vom Essen selbst fehle vor allem der soziale Aspekt, wie Vollenweider sagt:

«Manchmal haben wir beim Znüni andere Arbeiter getroffen und konnten gleich eine halbe Sitzung beim Kafi abhalten.»

Das war gesellig und habe so manches Telefonat erspart, sagt der Inhaber der Baufirma. «Es wird Zeit, dass die Restaurants wieder öffnen.»

Mit diesem letzten Satz spricht er Regina Johner, Assistentin der Geschäftsleitung bei der Hegi Garten AG aus Berikon, aus dem Herzen. Und das, obwohl die 28 Mitarbeiter der Mutscheller Gartenbaufirma schon vor Corona selten im Restaurant assen. «Unsere Mitarbeiter kommen meistens zurück ins Magazin zum Mittagessen oder bleiben auf der Baustelle. Aus finanziellen Gründen war das bei uns schon vor Corona meistens so.» Dennoch sei es auch für die Hegi Garten AG ein Bedürfnis, dass die Restaurants bald wieder öffnen können. «Das ist uns ein grosses Anliegen, besonders fürs Gastgewerbe selber, aber auch für uns», betont Johner.

Wichtiger Mehraufwand, der sich finanziell nicht lohnt

Zurück in die Boswiler Betriebskantine im «Löwen». Pitsch Wyrsch ist aufgefallen, dass die Handwerker nebst dem Platz an der Wärme auch schätzen, dass sie die Toilettenanlagen benutzen können. Für ihn sei der Betrieb der Kantine ein Mehraufwand, der vor allem für die Küchen-Crew eine Herausforderung darstelle. Gemeinsam mit seinem Team hält er den Take-Away vor dem Restaurant und den Hauslieferdienst weiterhin aufrecht. Er sagt:

«Das rechnet sich nicht. Aber so behalten wir den Kontakt zu unseren Gästen, und meine Mitarbeiter müssen nicht in Kurzarbeit gehen. »