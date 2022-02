Die Wohler Chappelebeiz hat nur noch auf Voranmeldung geöffnet

Wohlen Warum die «Chappelebeiz» nur noch bis Ostern geöffnet ist und weshalb man sich voranmelden muss Ausgestattet mit guten Ideen und ganz viel Motivation übernahmen Franziska Meyer und Fritz Züger die «Chappelebeiz» im Juni des vergangenen Jahres. Das Wirtepaar erzählt, weshalb sie bis Ostern das Restaurant nur noch auf Voranmeldung öffnen – und wie gross ihr Frust ist. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 17.02.2022, 16.17 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mitte Juni 2021 luden Franziska Meyer und Fritz Züger zur Eröffnung der «Chappelebeiz» ein. Marc Ribolla (11. Juni 2021)

Als Franziska Meyer und Fritz Züger im Juni des letzten Jahres den Gastronomiebetrieb des Chappelehofs in Wohlen übernahmen und daraus die «Chappelebeiz» machten, wussten sie, auf was sie sich einlassen. Das Ehepaar führt seit 2018 die «BrauGarage» in Reinach und braut seit rund zehn Jahren in Gränichen ihr eigenes «Rabenbrau».

Das bewährte Konzept wollten sie auch in Wohlen anwenden und öffneten ihre Beiz sogar mit einem eigenen Bier, nämlich dem «Bier vo Wohle». Mit dem Neubeginn im Chappelehof traten sie in grosse Fussstapfen. Ihre Vorgängerinnen hatten sich mit der «Kulturbeiz» in den vorangegangenen 14 Jahren einen guten Ruf erarbeitet und konnten auf eine treue und grosse Stammkundschaft zählen.

Fritz Züger blickt zurück: «Der Anfang war auch gar nicht so schlecht, es lief ganz gut. Doch dann wurde die Zertifikatspflicht eingeführt und wir hatten auf einen Schlag merklich weniger Gäste, vor allem über Mittag.» Ausgeblieben seien besonders die Mitarbeitenden aus den Handwerksbetrieben.

Im Dezember zogen sie die Reissleine

Die Situation verbesserte sich auch im Herbst nicht, die Geschäftstätigkeit rentierte sich immer weniger. Die Einführung der Zertifikatspflicht machte sich auch in der Chappelebeiz bemerkbar, die Besuchenden blieben fast gänzlich aus.

Züger und seine Partnerin zogen im Dezember die Reissleine und entschieden sich für einen Systemwechsel. Seit Anfang des Jahres ist die «Chappelebeiz» nur noch auf Anfrage geöffnet oder für angemeldete Gruppen. Wenn nach Ostern die erste Etappe der Umbau- und Sanierungsarbeiten beginnt, gehen die Türen des Restaurants endgültig zu.

An Gründonnerstag werden Franziska Meyer und Fritz Züger ein letztes Mal ihre Gäste in Wohlen bewirten. Für sie ist das Kapitel dann beendet. Züger blickt zurück:

«Für uns ist das schon auch ein Frust, wir haben viel Zeit und Geld in das Projekt investiert und hatten gehofft, dass wir damit Erfolg haben werden.»

Denn noch im Sommer des vergangenen Jahres schloss das Paar nicht aus, auch nach der Zwischennutzung weiter zu wirten.

«Ganz viel Zeit und Energie in das Projekt gesteckt»

Der 55 Jahre alte Chappelehof benötigt dringend eine Sanierung. In dem multifunktionalen Gebäude sind nebst dem Restaurant auch 22 Alterswohnungen, Vereins- und ein Gewerberaum sowie ein Saal mit Bühne untergebracht. Nach Ostern startet das 12-Millionen-Projekt, das in drei Etappen aufgeteilt ist und dessen Fertigstellung für Juni 2024 vorgesehen ist.

Monika Küng vom Trägerverein St.Leonhard fasst die Pläne wie folgt zusammen: «Wir stellen uns vor, dass das Restaurant zur Stube für alle Wohlerinnen und Wohler wird.» Wer künftig im Chappelehof die Gäste bewirten wird, das steht noch nicht fest. Interessierte werden sich zu gegebener Zeit bewerben können. Küng bedauert, dass sich die Zwischennutzung des Restaurants derart schwierig gestaltete. Sie lobt die Arbeit der Pächter:

«Franziska Meyer und Fritz Züger haben ganz viel Energie in das Projekt gesteckt.»

Für den Verein gelte es deshalb, gemeinsam mit dem Paar eine solidarische Lösung zu finden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen