Das Drei-Häuser-Hotel Caspar in Muri öffnet seine Türen

Muri Das Hotel Caspar öffnet seine Türen: Was die Hotelgäste im Oberfreiamt erwartet 50 Zimmer, drei Häuser, ein Hotel: Gestern öffnete das Hotel Caspar seine Türen und komplettiert damit das neue Dreigestirn am Murianer Gastrohimmel. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 03.03.2022, 17.00 Uhr

Das Hotel Caspar in Muri. Nathalie Wolgensinger

Wenn man es nicht besser wüsste, dann wähnte man sich in einem hippen Restaurant in einer Grossstadt und nicht im Murianer «Adler». Wer das frisch sanierte und umgebaute Restaurant betritt, der staunt. Der Blick schweift über den geschmackvoll eingerichteten Gastraum hin zur Küche, wo man Spitzenkoch Sebastian Rabe mit seinem Team bei der Arbeit beobachten kann.

Am Donnerstag hat der «Adler» seine Türen wieder eröffnet und komplettierte damit das neue Dreigestirn am Murianer Gastrohimmel. Der «Ochsen», der seit vergangenem November als Pop-up-Restaurant geführt wurde, schliesst für einige Tage, um das Interieur anzupassen. Das Haus Wolf hingegen ist offen und die 25 Zimmer können ab sofort gebucht werden.

Sebastian Rabe, mit 16 «Gault-Millau»-Punkten ausgezeichneter Spitzenkoch, wird künftig mit seinem Team zum avantgardistischen Gaumenschmaus in den «Ochsen» laden. Geboten wird eine Naturküche, in deren Mittelpunkt eine offene Feuerstelle steht, auf der regional und bestimmt auch sehr kreativ gekocht wird. Im «Adler» hingegen serviert das Team bodenständige Kost – wie etwa Züri-Gschnetzeltes oder eine Hauswurst sowie drei verschiedene Mittagsmenus.

Gestaltung in Anlehnung an den Naturmaler Caspar Wolf

Direktor John Rusterholz ist bei der Stippvisite der AZ im Schuss, die Handwerker erledigen die letzten Arbeiten, an den Tischen sitzen bereits die ersten Gäste beim Znünikafi. Rusterholz lässt den Blick durch die Gastwirtschaft schweifen und kommentiert nicht ohne Stolz: «Das sieht doch gut aus.» Tatsächlich erinnert nicht mehr viel an das ehemalige Restaurant. Die «Adler»-Bar ist einer einladenden Lounge mit integrierter Rezeption gewichen.

Die Rezeption ist die erste Anlaufstelle der Gäste der insgesamt 50 Hotelzimmer. Zur Auswahl stehen ihnen Duplex-Suiten im «Ochsen», 21 Zimmer im «Adler» und 25 im Neubau, dem Haus Wolf. Der Name erinnert an den Pionier der Hochgebirgsmalerei Caspar Wolf (1735–1783). Rusterholz zeigt auf den Neubau und sagt: «Caspar Wolf wurde in dem Haus geboren, das hier einst stand.»

Muri als Wochenenddestination

Doch nicht nur der Name erinnert an den berühmten Sohn aus Muri. In aufwendiger Feinarbeit wurden seine Bilder auf Tapeten übertragen und sorgen mit den feinen Blau- und Grüntönen für aussergewöhnliche Stimmung in den Räumen und ganz besonders in den Hotelzimmern.

Diese Zimmer in unterschiedlicher Grösse und Einrichtung sollen sowohl Geschäftsreisende als auch Urlaubende beherbergen. Ausserdem setzt Rusterholz auf die Ausstrahlungskraft des Klosters und der umliegenden Museen. Muri könnte sich seiner Meinung nach zur gefragten Wochenenddestination entpuppen.

Er konkretisiert:

«Nach dem Essen im ‹Ochsen› kann man im ‹Caspar› übernachten und am nächsten Tag beispielsweise die Umgebung mit dem Velo erkunden.»

Aber auch Hochzeitspaare, die in unmittelbarer Umgebung zur Kirche und dem Kloster feiern möchten, wird das «Caspar» mit den stimmungsvollen Räumen und einer romantischen Hochzeitssuite einen festlichen Rahmen bieten. Darauf setzt John Rusterholz, der in den vergangenen Jahren Hotels in der ganzen Welt leitete. Zuletzt war er Direktor im Zürcher Hotel Marktgasse.

Vorerst aber setzt er gemeinsam mit seinem motivierten Team darauf, sich in Muri zu etablieren und sich einen guten Namen zu schaffen. Und dies, so betont er, mit einer Mischung aus herzlicher Gastfreundschaft und einwandfreiem Service.

