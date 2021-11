Der FC Wohlen und Münsingen trennen sich unentschieden

Fussball Mehr Krampf als Kür auf dem «Rüebliacker»: Wohlen muss sich mit einem Unentschieden begnügen Der FC Wohlen erarbeitet sich auf einem schwierigen Geläuf einen hart erkämpften Punkt in Münsingen und bleibt damit vor Bassecourt an der Tabellenspitze. Aber: Der Leader verliert gleich drei Spieler verletzungsbedingt. Benjamin Netz 21.11.2021, 21.20 Uhr

Beide Mannschaften bekundeten Mühe, auf dem schwierig zu bespielenden Terrain Torchancen zu erarbeiten. Benjamin Netz

Der FC Wohlen kehrt mit einem Punkt vom Auswärtsspiel beim FC Münsingen nach Hause zurück. Auf dem «Rüebliacker» in Münsingen entwickelte sich am Sonntagnachmittag von Beginn an eine zerfahrene, von Zweikämpfen geprägte Partie. Chancen waren Mangelware und beide Mannschaften hatten sichtlich Probleme, sich auf dem holprigen Geläuf zurechtzufinden.