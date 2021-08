Fussball FC Wohlen muss sich mit Punkteteilung begnügen Fast schon traditionell tat sich der FC Wohlen in Schötz schwer und muss sich mit einem 2:2-Unentschieden zufriedengeben. Benjamin Netz 29.08.2021, 08.11 Uhr

Zerfahrene aber spannende Partie auf der Anlage Wissenhusen. Benjamin Netz

Auf dem Acker auf der Fussballanlage Wissenhusen - der Platz war in einem teilweise katastrophalen Zustand - entwickelte sich von Beginn an eine sehr zerfahrene Partie, geprägt von Zweikämpfen und langen Bällen. Der FC Wohlen hatte zwar klar die bessere Spielanlage, gleichzeitig aber Mühe mit dem körperbetonten Spiel der Gäste. In der ersten Hälfte waren daher Tormöglichkeiten hüben wie drüben Mangelware. Dennoch war die Partie nie langweilig und die rund 200 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen auf ihre Kosten.