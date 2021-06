Fussball-EM: Italien-Fans jubeln mit Autokorso in Wohlen

Marc Ribolla

Fussball-EM Italien-Jubel: Verkehrschaos und Hupkonzert in Wohlen Während die Schweiz-Fans nach dem EM-Spiel am Mittwochabend die Niederlage verdauen mussten, jubelten die Italien-Fans umso ausgelassener. In Wohlen machten sie am späten Abend mit einem Autokorso die Bahnhofstrasse unsicher. Marc Ribolla 17.06.2021, 09.06 Uhr

Für die Italiener wars ein Heimspiel und so ging es auch aus: 0:3 verloren die Schweizer die EM-Partie gegen Italien am Mittwochabend in Rom. Nach Spielende gegen 23 Uhr gab es für die Italien-Fans in Wohlen kein Halten mehr: Mit einem Autokorso machten sie ihrer Freude Luft, drehten ihre Runden durch den Ortskern und über die zahlreichen Kreisel, begleitet von Jubelrufen und einem Hupkonzert.