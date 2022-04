1:1: FC Wohlen mit Unentschieden gegen Köniz

Fussball: 1. Liga Nur Remis gegen Köniz: Der FC Wohlen hadert mit dem Schiedsrichter und der Chancenverwertung Der FC Wohlen trennt sich im Nachtragsspiel der 1. Liga vom FC Köniz mit 1:1. Auch in Unterzahl sind die Freiämter die bessere Mannschaft, müssen sich am Ende jedoch mit der Punkteteilung zufriedengeben. Benjamin Netz 21.04.2022, 11.19 Uhr

Wohlen tat sich schwer gegen kompakte Könizer. Benjamin Netz

Es war die erwartet schwere Partie für den FC Wohlen. Schon in der Hinrunde hatte der FCW Mühe mit dem FC Köniz und unterlag auf dem Sportplatz Liebefeld mit 3:4. Ähnlich schwer taten sich die Schützlinge von Ryszard Komornicki auch am Mittwochabend im Nachtragsspiel der 17. Runde.

Die reguläre Austragung vor rund zwei Wochen war den plötzlich auftretenden Schneemassen zum Opfer gefallen. Köniz verteidigte giftig und wurde immer wieder durch Konter gefährlich. Die besten Chancen der ersten Halbzeit hatten jedoch die Hausherren. Besonders bei Standardsituationen agierten die Wohler ungewohnt stark.

Innenverteidiger Nicolas Künzli hatte in der Startviertelstunde gleich zweimal die Möglichkeit seine Farben in Führung zu bringen, scheiterte jedoch jeweils knapp. Ein Grossteil der ersten Halbzeit verlief relativ ereignislos, ehe Schiedsrichter Marc Mischler beide Teams torlos in die Kabine schickte.

Harter Platzverweis gegen Wohlens Milicaj

Jener Marc Mischler sollte nach der Pause vermehrt in den Fokus rücken. Zunächst sah Wohlens Luigj Milicaj in der 52. Minute die gelbe Karte wegen Meckerns. Nur sieben Minuten später wurde Milicaj mit seiner zweiten gelben Karte bedacht und des Feldes verwiesen. Bei einem Zweikampf im Mittelfeld war der Wohler unglücklich ausgerutscht und in seinen Gegenspieler gestürzt.

Absicht konnte man Milicaj dabei nicht unterstellen. Mit ein wenig mehr Fingerspitzengefühl hätte man die Karte sicher stecken lassen können. Zumal vergleichbare Vergehen zuvor nicht mit derselben Härte geahndet wurden. Zu diesem Zeitpunkt stand es bereits 1:0 für die Gäste. Joel Machado hatte den FCK etwas entgegen dem Spielverlauf in der 53. Minute in Führung gebracht.

Rund 400 Zuschauer in der Niedermatten sahen eine packende Schlussphase. Benjamin Netz

Gianluca Calbucci trifft in letzter Minute

Trotz Unterzahl schaffte es der FCW Köniz in einen offenen Schlagabtausch zu zwingen, hatte jedoch auch Aluminiumglück. In der 80. Minute wurde Wohlen ein Freistoss zugesprochen. Der Schuss von Davide Giampá landete an der Hand eines Gästespielers. Wieder eine äusserst strittige Szene. Den fälligen Strafstoss konnte Wohlens Topskorer Luiyi Lugo jedoch nicht verwerten. Sein schwach getretener Penalty landete in den Armen von Köniz-Goalie Kilchhofer.

Wohlen drückte dennoch weiter auf den verdienten Ausgleich, der dem Tabellenführer schliesslich auch gelang. Aussenverteidiger Gianluca Calbucci avancierte zum Last-Minute-Helden und rettete den Gastgebern einen Punkt. In der Tabelle führt der FCW nun nach 20 von 26 Runden mit 41 Punkten, einen Zähler vor GC II. Zum Spitzenkampf mit den Zürchern kommt es am nächsten Samstag auswärts.

Matchtelegramm FC Wohlen - FC Köniz 1:1 (0:0)



Stadion Niedermatten. – Zuschauer: 400 – Schiedsrichter: Mischler. – Tore: 53. Machado, 89. Calbucci.



FC Wohlen: Jacot; Golaj (64. Cuinjinca), Künzli (45. Kozlenko), Waser, Calbucci; Giampá, Balaj, Doda (64. Romano), Pnishi, Milicaj; Lugo. – Köniz: Kilchhofer; Kuzmanovic, Stauffiger, Glarner, Otranto; Andrist (90. Mulaj), Michel, Mejdi, Machado (79. Tükenmez); Lokwa (79. Johannameier). - Bemerkungen: Wohlen ohne Minkwitz, Schiavano, Pfister, Seferi (Alle verletzt). – Verwarnungen: 33. Golaj, 52. Milicaj, 57. Calbucci. Besonderes: 59. Gelb-Rot Milicaj.