Cup-Qualifikation: Der FC Wohlen bezwingt Naters mit 1:0 n. V.

Fussball: 1. Liga - Cup-Qualifikation Dank Künzli Treffer: Der FC Wohlen bezwingt Naters und zieht in die Hauptrunde des Schweizer Cup ein In der 113. Spielminute erlöste Nicolas Künzli die rund 370 Zuschauerinnen und Zuschauer im Stadion Niedermatten mit seinem entscheidenden Treffer zum 1:0. Wohlen zieht erstmals seit 2020 wieder in den Schweizer Cup ein und darf sich dort auf attraktive Gegner freuen. Benjamin Netz 27.03.2022, 05.00 Uhr

FCW-Trainer Ryszard Komornicki setzte im Spiel gegen den FC Naters Oberwalis auf das bewährte 4-4-3 System mit zwei Aussenläufern und einer Sturmspitze. Als diese fungierte heute Davide Giampá, der die Position von FCW-Topscorer Luiyi Lugo übernahm, der krankheitsbedingt fehlte. Für ihn rückte Nikola Bozic ins Team und auf den Flügel.

Bozics Arbeitseinsatz war jedoch bereits nach 43 Minuten beendet. Verletzungsbedingt musste er durch Vilson Doda ersetzt werden.

Bis dahin hatte das Dreiergespann Bozic, Milicaj, Giampá eine ansprechende Leistung gezeigt. Der FC Wohlen war in den ersten 45 Minuten die tonangebende Mannschaft und hatte mehrfach die Möglichkeit den Führungstreffer zu erzielen, scheiterte jedoch jeweils an der fehlenden Präzision im Abschluss.

"Nicht aufgeben, Thomas!": Einige FCW-Fans sendeten einen Gruss an den verletzten FCW-Akteur Thomas Schiavano. Benjamin Netz

Auch im zweiten Durchgang offenbarte Wohlen die bessere Spielanlage und schaffte es immer wieder sich ins letzte Angriffsdrittel zu spielen. Wie schon vor der Pause fehlte den Gastgebern die nötige Durchschlagskraft im Abschluss und auch Naters-Torhüter Florian Zuber stand nun häufiger einem Wohler Torerfolg im Weg.

Naters hingegen verlegte sich auf das Konterspiel und setzte insbesondere nach Standartsituationen der Hausherren für kleine Nadelstiche.

Mit 0:0-Unentschieden endeten die regulären 90 Minuten. Die Verlängerung sollte es dann in sich haben.

Zuversicht zu Beginn der Verlängerung bei den FCW-Fans. Benjamin Netz

Die Wohler Beine wurden mit fortlaufender Spielzeit sichtlich schwerer. Naters machte ein wenig mehr Druck und kam in der zweiten Hälfte der Verlängerung zu einer Grosschance. FCW-Verteidiger Gianluca Calbucci kratzte die Kugel jedoch mit letzter Kraft von der Linie.

Zuvor hatten die Walliser Glück, als der eingewechselte Valdimiro Cuinjinca von einem Gegenspieler im Strafraum von den Beinen geholt wurde. Die Pfeiffe des Schiedsrichters blieb jedoch stumm, was heftige Proteste insbesondere des Wohler Publikums nach sich zog.

In der 112. Minute erfolgte dann die Erlösung für die Wohler. Ein Freistoss von Davide Giampá aus halbrechter Position segelte mit Schnitt zum Tor an Freund und Feind vorbei, ehe Nicolas Künzli doch noch die Fussspitze an den Ball bekam und gegen die Laufrichtung des chancenlosen Zuber abschloss.

Der FC Wohlen setzte sich in der Verlängerung durch und zieht in den Schweizer Cup ein. Benjamin Netz

Wohlen steht dank des Sieges in der 1. Runde des Schweizer Cup, Ausgabe 2022/23, und darf sich auf attraktive Gegner freuen.

Matchschema Wohlen – Naters 1:0 n. V. (0:0, 0:0) Niedermatten. – 364 Zuschauer. – SR: - . – Tore: 113. Künzli. Wohlen: Jacot; Golaj, Künzli, Waser, Calbucci; Pnishi, Balaj, Romano (73. Tanzillo); Bozic (43. Doda), Milicaj (72. Cuinjinca), Giampa. Naters: Zuber; Mangisch, Locher, Mujdzic, Feldner; Ozouf, Mathieu (78. Anthamattan), Al Abbadie; Vasic, Badalli, Spahiu. Bemerkungen: Wohlen ohne Lugo (Krank), Pfister, Schiavano, Minkwitz (Alle verletzt). Naters ohne: Lorenz, Vasenda, Sulejmani, Hrdlicka, Arnold, Taugwalder (Alle abwesend). - Verwarnungen: 38. Künzli, 53. Locher.