1. Liga, Vorschau: FC Wohlen - FC Münsingen

Fussball - 1. Liga Alles neu macht der Transfersommer: der FC Wohlen nach dem grossen Umbruch und vor dem Saisonstart Der FC Wohlen startet mit einem runderneuerten Kader in die neue Saison in der 1. Liga, Gruppe 2. Nach dem in der vergangenen Saison in den Aufstiegsspielen verpassten Aufstieg in die Promotion League wollen die Freiämter auch diesmal wieder oben mitspielen, fordern aber auch Geduld ein. Benjamin Netz Jetzt kommentieren 05.08.2022, 05.00 Uhr

Der FC Wohlen zeigte beim Testspiel in Freienbach eine starke Leistung. Benjamin Netz

17 Abgänge hatte der FC Wohlen in der Sommerpause zu verzeichnen. Ausserdem verliessen Co-Trainer Rade Petkovic, Goalietrainer Dragan Dunjic (beide FC Ägeri) sowie der langjährige Sportchef Alessio Passerini den Verein. Selten war die Bezeichnung "Umbruch" zu Beginn einer neuen Spielzeit treffender.

Rückblick in den Juni. Der FC Wohlen war nach einer herausragenden Saison in der 1. Liga, Gruppe 2 als Meister in die Aufstiegsspiele gegangen. Dort war nach zwei deutlichen Niederlagen gegen den FC Bulle bereits nach der 1. Runde Schluss. Schnell machte das Gerücht die Runde, dass bereits zu diesem Zeitpunkt viele Akteure wussten, dass sie den Verein im Sommer verlassen werden. Die Rede ist von fehlender Wertschätzung, nicht eingehaltenen Versprechen und von Ansprüchen, die zu hoch seien für einen Amateurfussballer.

Wohlens Verwaltungsratspräsident Andre Richner meint kurz nach Bekanntwerden der ersten Abgänge: "Eventuell haben wir mit den Gesprächen über mögliche Vertragsverlängerungen zu lange gewartet, da müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Nervös werde ich aber nicht!"

Eines von zahlreichen neuen Gesichtern in Wohlen: der ehemalige ukrainische U20-National-Torhüter Anton Sytnykov FC Wohlen

15 Neue, Durchhalteparolen und viel Geduld

Das Problem lösen muss nun der neue Sportchef Marko Muslin. Der ehemalige Kapitän des FC Wohlen ist in seiner aktiven Karriere weit gereist, war u. A. für die AS Monaco, Willem II Tilburg und Lokomotive Sofia im Einsatz. Innerhalb eines Monats musste er eine schlagkräftige Mannschaft auf den Rasen zaubern. "Was wir jetzt benötigen ist Geduld, Geduld, Geduld. Wir möchten nicht irgendwen holen, um den Kader zu füllen. Jeder Neuzugang soll uns voranbringen! Wir brauchen viel Geduld. Und noch eine echte Sturmspitze!", so Muslin.

Alle Neuzugänge des FC Wohlen im Überblick: Name, Alter, Position, Nationalität, vorheriger Verein Marijan Urtic, 31, Innenverteidiger, Kroatien, SC Kriens

Leotrim Nitaj, 24, Aussenverteidiger, Schweiz/Kosovo, Zug 94

Lulzim Aliu, 24, Linksaussen, Nordmazedonien, FC Kosova

Nathan Tayey Mituensi, 24, Linkes Mittelfeld, Frankreich, FC Schötz

Kevin Quintas, 24, Rechtes Mittelfeld, Schweiz, FC Schaffhausen II

Petar Ivanov, 19, Innenverteidiger, Schweiz, SC Kriens II

Araz Sadik, 24, Zentrales Mittelfeld, Schweiz, FC Schaffhausen II

Maksym Parshykov, 18, Torwart, Ukraine, FK Dnipro U19

Anton Sytnykov, 31, Torwart, Ukraine, Livjy Bereg

Noel Romano, 19, Rechtes Mittelfeld, Italien, FC Wohlen II

Alessandro Vogt, 18, Mittelstürmer, Schweiz, FC Wohlen II

Kerem Kursun, 22, Defensives Mittelfeld, Schweiz, FC Wohlen II

Younes Oussadit, 18, Rechtsaussen, Schweiz, FC Wohlen II

Sandi Sulejmanagic, 18, Linker Verteidiger, Schweiz, FC Wohlen II

Marwan Chatar, 21, Rechtes Mittelfeld, Marokko, unbekannt

Starke Testspiele, gute Stimmung

Die gezeigten Leistungen in den Testspielen während der Sommervorbereitung sprechen für die Arbeit von Muslin. Einzig das 1:4 in Tuggen fällt ein wenig ab. Dem gegenüber stehen starke Auftritte beim Blitzturnier in Baden (2. Rang), gegen Basel II (2:1) sowie der 4:0-Erfolg im letzten Vorbereitungsspiel beim FC Freienbach. Die Mannschaft scheint bereit für den Saisonstart und präsentiert sich trotz der grossen Kaderrotation schon wie aus einem Guss. Das bestätigt auch der langjährige FCW-Akteur und einer der wenigen aus der vergangenen Saison übriggebliebenen Spieler, Muhamed "Momo" Seferi: "Wir wollten den vielen Abgängen nicht hinterhertrauern, sondern nach vorne schauen. Natürlich funktioniert noch nicht alles perfekt, aber alle haben hart gearbeitet im Hinblick auf das Startspiel gegen Münsingen. Die Stimmung im Team ist gut und wir sind hungrig nach Erfolg!"

Auftakt gegen den FC Münsingen:

Samstag, 06. August, 16:00 Uhr, Stadion Niedermatten

Erstmals beweisen muss sich das neu zusammengestellte Wohler-Ensemble am Samstag. Dann ist ab 16:00 Uhr der FC Münsingen zu Gast im Stadion Niedermatten. Auch bei den Bernern gab es im Sommer grosse Veränderungen. Erfolgstrainer Kurt Feuz trat nach unglaublichen 37 Jahren im Amt von seinem Posten zurück. Ihn ersetzt der ehemalige FC Zürich- und Xamax-Akteur Patrik Baumann.





Eine erste echte Standortbestimmung also für die Freiämter, die trotz neuer Mannschaft an den Erfolg der Vorsaison anknüpfen möchten.

Matchdaten 1. Liga, FC Wohlen - FC Münsingen, Samstag, 06. August 2022, 16:00 Uhr, Stadion Niedermatten, Wohlen

