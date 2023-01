Muri: Stiefliryter tragen «Stiefelinacht» auf dem Klosterhof aus

Fünfte Jahreszeit Hier werden Türen geknallt und Sofas gecurlt: Stiefeliryter Muri luden zu närrischen Winterspielen ein Auf dem Klosterhof in Muri herrschte am Samstag ein buntes Treiben. Unter dem Motto «Verfroschtät» fand die Stiefelinacht mit Monsterkonzert inklusive Winterspiele statt. Bei den ausgefallenen Disziplinen wie Sofacurling, Türeschletze und einem Tampon-Staffellauf kamen die Narren auf ihre Kosten. Verena Schmidtke Jetzt kommentieren 22.01.2023, 15.30 Uhr

Bei dieser Disziplin musste ein Tampon mit viel Geschick in einer Flasche getunkt werden. Verena Schmidtke

Laut jubelnd würdigten Zuschauerinnen und Zuschauer die Leistung des Athleten der Hächle-Gugger bei der Disziplin Türeschletze. Mit einem ohrenbetäubenden Knall hatte er die sicher montierte Tür zugeschlagen. «Das war ja so laut wie ein Heavy-Metal-Konzert», stellte Moderator Sven Burkart lachend fest. Ob die übrigen Teilnehmenden da mithalten konnten?

Passend zum Motto der Stiefelinacht zeigte sich der Samstagnachmittag wirklich etwas frostig. Doch das hielt die Besuchenden keineswegs ab, ab 16 Uhr füllte sich der Klosterhof zusehends. Viele kamen bereits in bunten, mitunter auch in flauschigen Kostümen, wobei letztere ausgezeichnet zur Witterung passten. OK-Präsident Dave Steiner teilte zum Anlass mit:

«Mit den Winterspielen wollten wir Familien mit Kindern und Älteren schon am Nachmittag ein Programm anbieten. Diese wollen ja nicht immer unbedingt zur späteren Party.»

Beim Sofacurling musste das Mobiliar möglichst weit geschubst werden. Verena Schmidtke

Der ausgelassenen Stimmung nach zu urteilen, ging das Konzept offensichtlich auf. Lachend und mit viel Applaus begleiteten die Besucherinnen und Besucher die Winterspiele. «Wir haben drei Spiele vorbereitet», so der OK-Präsident, «Sofacurling, Türeschletze und zum Schluss einen Tampon-Staffellauf.» Umrahmt wurden die sportlichen Einlagen vom Monsterkonzert, bei dem die Guggen Gängelimusig Muri, Näbelgeischter Jonen, Sumpfer Stilzli Chälleramt sowie Hächle-Gugger Hägglingen für die richtige Einstimmung zur Fasnacht sorgten.

Vom Sofasport zum Staffellauf

Nachdem die Gängelimusig die Winterspiele musikalisch eröffnet hat, stellten die Guggen jeweils vier oder fünf Personen für die erste Disziplin – Sofacurling. Zuvor informierte Steiner:

«Die Idee dazu kam uns bei einem Umzug.»

Ein Athlet sollte ein Sofa möglichst weit anschubsen, die Teamkollegen durften anfeuern. Schliesslich zeigte sich, es war gar nicht so leicht, das sperrige Möbelstück vorwärtszubewegen. Moderator Sven Burkart präsentierte sich eisern, wer über die Startlinie trat, musste sich erneut versuchen. Richtig elegant mit Drift zeigten sich die Hächle-Gugger bei dem Spiel. Da mussten die Zuschauenden aufpassen, dass sie nicht mit ihren Füssen auf die Curlingbahn gerieten.

Den Winterspiel-Olympioniken gelang es beim bereits erwähnten Türeschletzen, die beeindruckende Lautstärke noch zu steigern. Der Teilnehmer der Gängelimusig schlug die Tür schon ein kleines bisschen lauter zu als sein Vorgänger, wie es der Dezibelmesser verriet. Spannend anzusehen waren zudem die unterschiedlichen Techniken, da wurde die Tür nicht nur zugeworfen, auch lautes Zuziehen wurde präsentiert oder der Tritt mit dem Fuss. Auf jeden Fall kam diese Disziplin ungemein gut an, besonders beim jüngeren Publikum. Viele Kinder scharrten sich nach dem offiziellen Spiel um besagte Tür und hatten mächtig Spass daran, diese immer wieder zuzuschlagen.

Hier kam es darauf an, die Tür möglichst laut zuzuschlagen. Verena Schmidtke

Den Abschluss der Winterspiele bildete ein Tampon-Staffellauf, ein beliebtes Partyspiel, wie OK-Präsident Dave Steiner amüsiert berichtete:

«Die Teilnehmenden binden sich ein Band um, an welchem ein Tampon herunterhängt. Damit müssen sie zu geöffneten Wasserflaschen laufen, den Tampon hineintunken und schliesslich mit diesem und der Wasserflasche zurück zum Start.»

Ein Spiel, das einiges an Geschick erforderte, musste der Tampon doch ohne Zuhilfenahme der Hände in die Wasserflasche gelangen. Auch beim Abschätzen, ob das Hygieneprodukt genug Flüssigkeit aufgenommen hatte, um die Flasche zu halten, verschätzten sich einige der Athletinnen und Athleten. Sie liefen zu früh zurück, wobei dann die Wasserflasche unterwegs verloren ging. Das Malheur in Ordnung zu bringen, stellte sich als kompliziert heraus und führte zu komischen Verrenkungen.

Die Gängelimusig Muri eröffnete die Winterspiele und das Monsterkonzert. Verena Schmidtke

Den ersten Platz belegten Näbelgeischter Jonen, dicht gefolgt von Sumpfer Stilzli Chälleramt. Auf Platz drei gelangte Hächle-Gugger, dahinter reihte sich Gängelimusig Muri ein. Sven Burkart resümierte zu den Winterspielen: «Das war jetzt sozusagen ein gelungener Probelauf. Die Winterspiele haben noch Potenzial zum Optimieren.»





