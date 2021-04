Frühling im Freiamt Perfekt fürs Homeoffice: Er ist der Komplize, wenns grün oder bunt sein soll Tobi Lutz hat genug vom gepützelten Rasen. Der 34-jährige Friedlisberger will Natur in die Gärten bringen. Mit seiner neuen Firma Gartenkomplizen fordert er die Kunden auf, mitanzupacken. Gerade in Coronazeiten haben die meisten viel Zeit und Lust dazu. Andrea Weibel 06.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gartenkomplizen sind Naturgärtner, die mit den Leuten zusammen die Gärten umgestalten. Tobi Lutz bei der Arbeit in einem Garten in Zufikon. Chris Iseli

Der eine Nachbar hat gerade sein Hochbeet umgegraben. Beim anderen sind die Arbeiter angerückt, um den Zaun ums Hasengehege zu erneuern. Und die dritte Nachbarin schaut skeptisch mit der Gartenschere in der Hand zum unsäglichen Kirschlorbeer hinauf und scheint sich zu fragen, ob jetzt die richtige Zeit ist, dieses Viech zu stutzen. Was sie alle gemeinsam haben? So oft wie jetzt, in Zeiten von Homeoffice, haben sie noch nie in ihre Gärten hinaus geschaut. Und: Sie spüren den Frühling, es drängt sie nach draussen in den Garten. Aber der soll auch schön sein.

Tobi Lutz kennt das. Der Naturgärtner, der mit seiner Familie auf dem Friedlisberg wohnt, bekommt die Folgen von Corona ganz deutlich zu spüren: «Im ersten Lockdown brachen die Aufträge kurzfristig deutlich ein. Doch etwa zwei Monate später, als die Leute den ersten Schock verdaut hatten, habe ich gemerkt, dass sie ein noch grösseres Bedürfnis haben als sonst, ihre Gärten schöner zu gestalten und sich dort noch wohler fühlen zu können.» Da kam seine neue Firma Gartenkomplizen, die er mitten im Coronajahr gegründet hat, gerade zum rechten Zeitpunkt.

Gärtner und Kunden inspirieren sich gegenseitig

Das Spezielle an den Gartenkomplizen steckt schon im Wort: «Wir möchten nicht nur für die Leute ihren Garten zurechtmachen, sondern mit ihnen», erklärt der 34-jährige Firmenchef. Dabei können die Kunden bei vielem helfen: «Sie können Geld sparen, indem sie beispielsweise all die Fleissarbeit machen, mit der Schubkarre Material zuliefern oder abtransportieren oder Löcher graben. Aber ich zeige ihnen auch gern, wie sie ihre Hecken schneiden müssen.»

Schneidet er sich damit nicht ins eigene Fleisch, wenn er seinen Kunden zeigt, wie sie es machen müssen, dass sie ihn nicht mehr brauchen? Er lacht, als er antwortet: «Das habe ich mir anfangs auch überlegt. Aber die Antwort ist klar: Nein. Wenn wir an einer Ecke anfangen, kommen ihnen im Gespräch oft immer neue Ideen.» Lachend führt er aus:

«Es kommt nicht selten vor, dass die Projekte am Ende viel grösser sind als am Anfang geplant.»

Ausserdem wollen die Kunden ihren Garten oft gar nicht alleine gestalten, selbst wenn sie es ja nun könnten: «Sie finden es toll, wenn sie mithelfen können, aber doch ein Profi dabei ist. Jetzt, in Coronazeiten, merken wir aber auch, dass die Leute das Bedürfnis haben, mit jemandem reden zu können. Es ist auffällig, dass einige Kunden, die sonst nie mitgeholfen haben, nun plötzlich Zeit und Lust dazu haben. Es macht sie glücklich. Und das freut natürlich auch mich.»

Ganz viel Natur statt geschniegeltem Rasen

Die Gartenkomplizen, das sind bisher Tobi Lutz und ein Angestellter. «Im Sommer wird ein zweiter hinzukommen. Von mir aus soll die Firma nicht zu schnell, sondern natürlich wachsen.»

Ebenso natürlich sollen auch die Gärten wachsen, die die Gartenkomplizen anlegen. «Ich habe die Ausbildung zum konventionellen Gartenbauer gemacht. Da kam es aber sehr oft vor, dass wir einen geschniegelten Rasen pflegen mussten, bei dem man mit extremem Herbizid- und Energieeinsatz etwas gänzlich Unnatürliches am Leben erhält. Die Natur hatte da überhaupt keinen Platz.» Heute ist er Naturgärtner. Er erklärt:

«Mir ist wichtig, dass die Kunden Freude haben an ihren Gärten, dass aber auch Insekten und andere Tiere im und vom Garten leben können.»

Biodiversitätsprojekte gehören zu den grossen Hobbys von Tobi Lutz. «Ich mag es sehr, mit den Kunden zusammen zu schauen, wo wir eine Igelburg realisieren, wo der beste Sonnenplatz für Steinhaufen für Eidechsen ist und welche grösstenteils einheimischen, züchterisch nicht veränderten Pflanzen dazu passen.» Er verlegt und pflegt schon auch normale Rasen, «aber häufig ist ein Blumenrasen eine tolle Alternative, ein Mittelding zwischen Rasen und Blumenwiese. Und die Insekten lieben sie».

Die Versteinerung in der Kräuterspirale

Neben der Biodiversität ist ihm aber auch das Upcycling wichtig. «Mein Ziel ist es nicht, komplett neue Gärten anzulegen. Viel lieber schaue ich, was da ist, und mache aus den vorhandenen Materialien etwas Schönes, an dem die Leute wieder Freude haben können.»

Geteilte Freude ist doppelte Freude: Tobi Lutz rät, nicht nur seinen eigenen Garten schön zu gestalten, sondern Pflanzen mit Nachbarn und Freunden zu teilen oder zu tauschen. Chris Iseli

Das Schönste, was er diesbezüglich erlebt hat, war in einem alten Teich vergraben: «Der Teich war trocken und überwuchert und die Leute wollten ihn nicht mehr. Wir räumten ihn aus und reinigten die Steine mit dem Hochdruckreiniger, um aus ihnen anschliessend eine Kräuterspirale zu machen. Wir konnten es kaum fassen: In einem Stein fanden wir eine richtig schöne grosse Versteinerung.»

Es stellte sich heraus, dass der Vorbesitzer des Hauses ein Mineraliensammler gewesen war, der rund um seinen Teich Versteinerungen platziert hatte. «Wir bauten die grosse Versteinerung so in die Kräuterspirale ein, dass sie gut sichtbar war. Die Leute haben sich unglaublich gefreut. Sowas macht mir Spass.»