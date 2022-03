Freiamt/Russland «Ich überlege, ob ich früher nach Hause fliegen soll» – so erlebt eine junge Freiämterin die Krise in Russland Die 29-jährige Katharina weilt derzeit im Sprachaufenthalt in Sibirien. Von den Explosionen in der Ukraine merkt sie in diesem Teil des Landes nichts. Doch von den Ängsten der Einheimischen und davon, wie schwierig es aktuell ist, vor Ort an Bargeld zu gelangen, weiss sie zu erzählen. In der AZ schildert sie ihre Gefühle. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 09.03.2022, 05.00 Uhr

Die Freiämterin Katharina weilt derzeit im Sprachaufenthalt in Sibirien. Sie berichtet, wie sie die Krisensituation in Russland erlebt. zvg/ Aargauer Zeitung

Zerstörte Hoffnungen, Existenzängste, Tod. Unter dem Krieg, den russische Truppen vor bald zwei Wochen in der Ukraine begonnen haben, leidet vor allem eine Gruppe: die Bevölkerung. Während Hunderttausende Ukrainerinnen und Ukrainer auf der Flucht sind und täglich um ihr Leben fürchten, werden auch die Menschen in Russland von Ängsten geplagt.

Die junge Freiämterin Katharina weilt derzeit in einem Sprachaufenthalt in Sibirien in der Stadt Irkutsk. Bereits in der vergangenen Woche berichtete sie im Telefongespräch mit der AZ, wie sie persönlich die Situation erlebt und was der Krieg mit dem Land und seinen Menschen macht.

Mittlerweile hat sie auch am eigenen Leib erfahren, wie sich die Massnahmen der russischen Regierung auf das eigene Leben auswirken. Seit der vergangenen Woche kann sie ihr Facebook-Account nicht mehr öffnen und hat auch auf viele Schweizer Nachrichtenportale keinen Zugriff mehr. Aktuell sorgt sie sich aber mehr um Bargeld. Eine Sorge, die momentan auch bei den Einheimischen ganz zuoberst auf der Liste der Ängste steht.

Die Bevölkerung fürchtet sich vor eingefrorenen Konten

Rund 4205 Kilometer Luftlinie liegen zwischen Katharinas Aufenthaltsort und Moskau. Vom Konflikt ist sie also fast doppelt so weit entfernt, wie die Schweizer Bevölkerung. Sorgen vor militärischen Angriffen seien demnach bei ihr und ihrem Umfeld in Sibirien kaum zu spüren. «Ich glaube, für das sind wir geografisch zu weit weg von den Geschehnissen», sagt sie und ergänzt:

«Was die Leute aber beunruhigt, ist die drohende Blockierung ihrer Konten.»

Denn die Restriktionen, die in der vergangenen Woche eingeleitet wurden, seien schnell und strikt passiert. «Meine Kreditkarte funktioniert zum Glück noch, aber die Bankkarte wurde beispielsweise bereits gesperrt. Zum Glück konnte ich zuvor noch so viel Bargeld abheben, dass es bis zu meiner Abreise reichen sollte», sagt Katharina. Doch bereits dafür hätte sie mehrere Banken abklappern müssen, denn das Bare ist knapp.

Freiämterin Katharina musste die kleinen Ortschaften rund um die sibirische Stadt Irkutsk abklappern, bis sie einen Bancomaten mit Bargeld gefunden hat. zvg

Ihre Gastfamilie und ihre Freunde vor Ort erzählen, dass die Regierung Russlands das Recht hat, in einem Ernstfall die Privatkonten der Bevölkerung einfrieren zu lassen und frei über deren Geld zu verfügen. «Die Leute wollen möglichst viel von ihrem mühsam ersparten Vermögen abheben. Wenn das aber alle tun, gibt es sehr schnell kein Bargeld mehr.» Das sei aktuell eine der Hauptsorgen in ihrem näheren Umfeld. «Und damit verbunden der Gedanke, dass dieser Krieg, den sie nicht möchten, mit ihrem Geld finanziert wird.»

«Die Währung hier hat schlagartig an Wert verloren»

Einen Ansturm auf die Lebensmittelgeschäfte, wie zu Beginn der Coronakrise, werde es wohl keinen geben. Sie erzählt:

«Die Währung hat hier schlagartig an Wert verloren und die Inflation nimmt zu. Die Güter sind so teuer, dass sich die Leute keine Hamsterkäufe leisten können.»

Katharina betont immer wieder, dass die Menschen, die in Russland leben, ganz anders seien, als das Bild, das man im Westen von der Politik des Landes hat. Dass sie diese Kultur nun nicht wie geplant auf einer Reise durchs Land besser kennen lernen kann, bedauert sie. Doch möchte sie ihre eigene Sicherheit nicht gefährden. Und auch die Möglichkeit, das Land vor Ablauf ihres Visums wieder verlassen zu können, nicht aufs Spiel setzen.

«Mein Sprachkurs dauert noch zweieinhalb Wochen. Danach wollte ich noch mit der Transsibirischen Eisenbahn nach Moskau fahren und dort die Stadt erkunden», erzählt sie. «Doch das werde ich nicht tun. Ich überlege, ob ich vielleicht sogar eine Woche früher als geplant nach Hause fliege.» Ihren Sprachaufenthalt möchte die junge Freiämterin aber gerne noch beenden. «Ich war mit der Schweizer Botschaft in Kontakt und aktuell ist es nicht problematisch, wenn ich noch hier in Sibirien bleibe.»

Wie geht ihre Geschichte in Sibirien weiter?

Denn obwohl keine Flugzeuge aus der Schweiz nach Russland fliegen dürfen, gäbe es die Möglichkeit, über ein anderes Land auszureisen. Auch ihre Hoffnung, dass bis in vier Wochen wieder direkte Reisen möglich sind, besteht noch immer. «Ich hoffe fest, dass bis dahin der Krieg ein Ende hat. Nicht nur für meine Heimreise, sondern vor allem für die Menschen. Denn die wollen in beiden Ländern nur eines: in Frieden leben.»

Wie ihre Geschichte in Sibirien weitergeht, wird Katharina im Telefongespräch in rund zwei Wochen erzählen. «Bis dahin werde ich meine Rückreise in die Schweiz geplant haben.»

