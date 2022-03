Freiämterin Katharina erzählt von der Krise in Russland

Freiamt/Russland «Die Propaganda hier erinnert immer stärker an Nazizeiten» – Freiämterin leidet in Russland mit den Einheimischen Katharina reiste für einen Sprachaufenthalt nach Sibirien. Von den Explosionen in der Ukraine merkt sie nichts. Doch erlebt sie die Ängste der russischen Bevölkerung hautnah mit. Nun droht die Situation zu kippen. Der AZ schildert sie ihre Gefühle und weshalb sie das Land verlassen muss. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 26.03.2022, 05.00 Uhr

Katharina (rechts) reiste für einen Sprachaufenthalt nach Russland. Weil die Restriktionen immer strenger werden, muss sie ihre Gastfamilie und ihre Freunde nun wieder verlassen. Bild: zvg

Genau ein Monat ist vergangen, seit die ersten russischen Streitkräfte in die Ukraine einmarschiert sind. Seither berichten Medien weltweit täglich von der Zerstörung und dem grossen Elend, die vor Ort herrschen. Unter diesem Krieg leiden nicht nur die Menschen in der Ukraine, sondern auch die Russinnen und Russen selbst. Die junge Freiämterin Katharina war zu Beginn der Krise im Land und spürte seither, wie diese die Bevölkerung belastet.

Regelmässig berichtet die Sprachschülerin der AZ am Telefon davon, wie sie die Situation in der sibirischen Stadt Irkutsk erlebt. Bisher sprach nichts für eine verfrühte Heimreise. Denn Katharina ist mit über 4000 Kilometern Luftlinie weit vom Kriegsgeschehen entfernt, sogar weiter als ihre Familie in der Schweiz.

Unterdessen hat sich die Situation aber verändert – dieses wird das letzte Ferngespräch von Katharina aus Russland mit der AZ gewesen sein. Die 29-Jährige hat beschlossen, das Land frühzeitig zu verlassen und befindet sich aktuell auf ihrer Heimreise. Die Restriktionen und Corona erschweren ihr das Leben zunehmend. «Normalerweise mag ich Abenteuer. Aber das ist mir zu viel Glatteis», sagt sie. Zudem drohe nun auch die Stimmung der Bevölkerung selbst zu kippen.

Jetzt werden Schulkinder für Propaganda missbraucht

Lange waren die Menschen in Katharinas Umfeld im Stillen verzweifelt. Sie fürchten sich vor der Armut, die nun noch stärker zu werden droht. Und davor, was die europäischen Länder nun von ihnen denken. «Doch jetzt ist der Wunsch gross geworden, ein Zeichen zu setzen», berichtet sie.

Denn neben den Preissteigerungen bereitet den Menschen aktuell die immer lauter werdende Propaganda grosse Sorgen. «Sie ist sehr schleichend gekommen. Zuerst wurden die internationalen Medienplattformen gekappt, dann musste der letzte freie russische Fernsehsender schliessen», sagt sie.

«Glaubt der Propaganda nicht»: Redaktorin crasht russische TV-Sendung mit Anti-Kriegs-Plakat

Auch die geschützte private Netzwerkverbindung, über die ihre Gastfamilie bisher Informationen aus anderen Ländern konsumierte, funktioniert nicht mehr. «Jetzt kann niemand mehr die Informationen der Regierung mit internationalen Berichten vergleichen.» Neu hängen auch in allen Städten grosse Plakate mit dem grossen roten Z.

«Das Z ist zum Symbol dieses Krieges geworden. Wenn ich die Bilder sehe, wie Kinder in Schulen dazu gebracht werden, Plakate mit Kriegswerbung in die Kamera zu halten, zerreisst es mich fast», erzählt sie bedrückt. «Die Propaganda hier erinnert bedenklicherweise immer stärker an Nazizeiten. Und wer die Geschichte kennt, weiss, dass es noch schlimmer wird.»

Das «Z» ist zum allgegenwärtigen Symbol geworden - bis hinein in die russischen Kindergärten. Mit Russlandfahnen und in Z-Formation sollen die Kleinen ihre Unterstützung für Putin zeigen. zvg

Bevölkerung demonstriert und nimmt dafür mögliche Strafen in Kauf

Die Einheimischen seien sich zudem sicher, dass sie abgehört werden und die Regierung auch überwacht, wonach sie im Internet suchen. «Doch darum kümmern sie sich nicht», so Katharina. Im Gegenteil: «Die Leute haben angefangen zu demonstrieren. Und das, obwohl sie hier weit vom Krieg entfernt sind, ihre Stimmen wohl kaum bis nach Europa gelangen werden und vor allem obwohl es sehr gefährlich ist», so die Freiämterin

Bereits das öffentliche Aussprechen des Wortes Krieg – «die Regierung spricht hier von einem Befreiungsakt» – könne bestraft werden. «Wenn man beim Demonstrieren erwischt wird, buchten sie einen wahrscheinlich ein», vermutet Katharina. Dennoch wollen die Menschen öffentlich zeigen, dass sie nicht hinter dieser Situation stehen.

Von der kriegerischen Zerstörung in der Ukraine spüren die Menschen in Sibirien nichts. Doch die Lebensumstände rund um Restriktionen und Propaganda werden auch hier täglich schlechter. Bild: zvg/Katharina

Denn Hoffnung, dass das alles so schnell wieder aufhört, hätten sie sowieso keine mehr. «Sie blicken auf allen Ebenen in eine kritische Zukunft. Vor allem die Jungen leiden darunter, dass sie kaum eine Perspektive haben», erzählt sie. Ihre russischen Freundinnen und Freunde wüssten nicht mehr, wofür sie überhaupt studieren oder arbeiten. Sie würden wohl immer arm bleiben und auch nie nach Europa reisen können.

«Sie sind verzweifelt. Ich bin nicht für die Politik dieses Landes, aber für seine Menschen. Und zu sehen, was nun mit ihnen passiert, tut mir weh», sagt Katharina. Schwierig sei für sie momentan der Gedanke, dass sie nun nach Hause könne. «Ich habe die Wahl und kann in ein Land zurück, das sicher ist und eine stabile Wirtschaft hat. Sie müssen dableiben.»

Ohne Geld auch kein Arztbesuch: Katharina reist nach Hause

Und trotzdem: Noch länger in Sibirien zu bleiben, war für Katharina keine Option mehr. Bereits vor zwei Wochen sperrte Russland alle europäischen Bankkarten. «Seit letzter Woche funktioniert auch meine Kreditkarte nicht mehr.» Einen Flug aus Russland zurück in die Heimat zu buchen wurde damit also unmöglich.

Zur selben Zeit erkrankte sie an Corona. «Da wurde mir plötzlich klar, dass ich ja ohne Geld hier auch nicht zum Arzt gehen kann», erzählt sie. Ihre Reise, die sie anschliessend an die Sprachschule geplant hatte, sagte Katharina bereits zu Beginn des Krieges ab. «Die Sprachschule hätte ich gerne noch fertiggemacht. Doch nun ist mir das Risiko zu gross.»

Seit zwei Wochen berichtet Katharina, wie sie die Situation in Russland erlebt. Doch nun muss sie das Land verlassen. Bild: zvg

Der Schulleiter der Universität, die sie besuchte, habe ihr nun Geld ausleihen können. Damit konnte sie einen Flug bis nach St. Petersburg buchen. «Von da geht es mit dem Bus bis nach Helsinki und von dort mit dem Flieger zurück in die Schweiz.»

Diese Reise zu organisieren sei kompliziert gewesen. Doch bereits während dem Gespräch war sie guter Dinge, dass sie bald wieder zu Hause sein wird. «Die Grenzkontrolle in Finnland hat mir versichert: Wenn ich nachweisen kann, dass ich nicht mehr nach Russland zurückkehre und mein Coronatest negativ ist, gibt es keine Probleme.» Und tatsächlich: Es hat alles geklappt, Katharina konnte unterdessen in Helsinki einreisen.

