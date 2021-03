Branchenkrise «Wir verlieren jeden Tag Geld» – die prekäre Situation der Fitnesscenter im Aargau Seit dem 20. Dezember sind alle Fitnesscenter im Kanton geschlossen. Die Geschäftsinhaber und ihre Angestellten sind seither zum Nichtstun verdammt. Und das mitten in der Hauptsaison. Das stösst vielen sauer auf. Nathalie Wolgensinger 10.03.2021, 05.00 Uhr

Sie warten darauf, dass die Basefit-Filiale in Wohlen endlich öffnen darf. Im Bild (v.l.): Patrick Ernst, Selina Maggion und Layla Hauschild. Chris Iseli

Verteilt auf zwei Stockwerke, auf einer Fläche von 1800 Quadratmetern, da stehen sie, die Geräte, die das Sportlerherz höherschlagen lassen: Laufbänder, Kettle-Bells, Hanteln und reihenweise Ergometer. Eigentlich sollte die 44. Filiale der Fitnesskette Basefit in Wohlen schon seit Anfang Januar geöffnet sein. Sollte.

Der Fitnesskette aus dem Kanton Zürich ergeht es gleich wie allen anderen in der Schweiz. Sie sind zur Untätigkeit verdammt. Und das in einem nigelnagelneuen Club. Basefit-Marketing-Manager Patrick Schmiedmeister sagt:

«Mit jedem Tag, an dem unsere Fitnessclubs geschlossen sind, erleiden wir einen Verlust. Je länger der Lockdown dauert, desto höher sind unsere finanziellen Einbussen.»

Auf zwei Stockwerke verteilt kann künftig in Wohlen trainiert werden. Chris Iseli / FRE

Die Mehrheit der 350 Beschäftigten seien in Kurzarbeit, ergänzt er. So auch die insgesamt sechs Mitarbeitenden, welche die Wohler Filiale führen werden. Für den Fototermin sind sie an ihren neuen Arbeitsort im imposanten Neubau an der Villmergerstrasse gekommen und führen voller Stolz durch das moderne Studio, das zu einem der grössten im Kanton Aargau gehört. Man merkt ihnen an, dass sie kribbelig sind und am liebsten gleich loslegen möchten.

Stundenlanges brüten über Anträgen

Ähnlich ergeht es auch Mike Betschart. Er führt gemeinsam mit seiner Frau das Ladyfitness in Bremgarten und das Mutschellen-Fit in Rudolfstetten. Er sagt:

«Wir warten sehnlichst darauf, dass wir wieder öffnen dürfen.»

Für Betschart ist unverständlich, dass die Fitnesscenter geschlossen wurden. Er sagt: «Wir haben seriöse Schutzkonzepte erstellt, an die wir uns halten. Es gibt keine einzige Ansteckung in einem Fitnesscenter in der Schweiz.» Das Szenario, das er für die Branche zeichnet, ist düster. Er ist davon überzeugt, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis die ersten Betriebe schliessen. Ihm sei es bisher gelungen, den Kopf über Wasser zu halten, zieht er Bilanz.

Der Anruf der AZ erreicht ihn just in jenem Moment, in dem er den Antrag für die Fixkostenbeiträge ausfüllt. Das sei ein zeitraubendes Unterfangen, das ihn mehrere Stunden Arbeit koste. «Wehe, man macht einen Fehler. Das kann unter Umständen richtig ins Geld gehen», verdeutlicht er. Auch deshalb findet er, dass es nun dringend an der Zeit sei, dass die Center wieder öffnen dürfen.

Verwaiste Fitnessgeräte, soweit das Auge reicht. Chris Iseli

Zuversicht in Sins

Mike Rösler, Inhaber des Fitnesscenters Topfit-swiss in Sins, seufzt:

«Langsam verlieren wir den Drive. Die ständige Unsicherheit, wann wir wieder öffnen können, raubt uns jegliche Motivation.»

Finanzielle Schwierigkeiten habe er derzeit noch keine. Er lebe von den Reserven, die er im vergangenen Jahr habe bilden können, erzählt der Oberfreiämter. Auch sein Vermieter sei ihm entgegengekommen und habe angeboten, dass er die Miete erst wieder bezahlt, wenn er Einkünfte hat. «Das gibt uns vorerst mal etwas Luft. Aber es ist ein Leben auf Pump und das fühlt sich nicht gut an», sagt er.

Und dies just in einer Zeit, in der die Fitnesscenter eigentlich Hochsaison hätten. Mit den Temperaturen steigt in der Regel auch die Motivation, etwas für sich und seinen Körper zu tun. Trotz all der Widrigkeiten: Der junge Mann gibt sich zuversichtlich und hofft, dass er Ende des Monats sein Center wieder öffnen darf.

Gesundheitliche Probleme verschärfen sich

Alle drei Geschäftsführer betonen die Notwendigkeit, dass die Center möglichst bald wieder öffnen. «Unsere Mitglieder verlieren die Möglichkeit, Körper und Geist zu trainieren», sagt beispielsweise Patrick Schmiedmeister von Basefit. Und Mike Betschart hat die Erfahrung gemacht, dass Kunden, die mit Rückenproblemen zu kämpfen hatten, am meisten unter dem Lockdown leiden: «Die sitzen nun bei den Ärzten in der Sprechstunde und beklagen sich über Rückenschmerzen», erzählt er. Seiner Meinung nach müssten Fitnesscenter als Systemrelevant eingestuft werden. Denn wer regelmässig trainiere, der stärke gleichzeitig auch sein Immunsystem, ist er überzeugt.

Wer trainiert, wird weniger schnell krank, davon sind die Betreiber der Fitnesscenter im Freiamt überzeugt. Chris Iseli / FRE

Mike Rösler beobachtete, dass die älteren Kunden seines Fitnesscenters bereits vor dem Lockdown nicht mehr zum Training erschienen. Er hofft deshalb, dass auch diese Frauen und Männer möglichst bald wieder regelmässig trainieren und damit ihr Immunsystem stärken.