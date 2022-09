Abtwil und Sarmenstorf nutzen den digitalen Dorfplatz Crossiety

Freiamt «Crossiety»: Was ist aus den digitalen Dorfplätzen der Region geworden? Die App des Zürcher Start-ups «Crossiety» wurde gross beworben, als sie vor gut fünf Jahren auch im Freiamt lanciert worden ist. Es sollte die Bevölkerung und die Gemeinde auf einfache Art besser vernetzen. Doch seit Sarmenstorf, Abtwil und Rottenschwil beigetreten sind, ist es ruhig geworden um die Plattform. Die AZ hat bei den Gemeinden nachgefragt. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 30.09.2022, 05.00 Uhr

Unterwegs oder zu Hause auf dem Computer: Mit dem digitalen Dorfplatz «Crossiety» soll sich die Bevölkerung interaktiv mit Gemeinden austauschen können. Symbolbild: zvg

Er ist analog, rund 30 Seiten dick und erscheint seit 60 Jahren jeden Donnerstag in mittlerweile über 16'400 Haushalten in 19 Freiämter Gemeinden: der Amtliche Anzeiger. Dabei gäbe es längst eine moderne Alternative, den digitalen Dorfplatz «Crossiety».

Nachrichten aus dem Gemeindehaus, Aufrufe von Vereinen und Inserate von Privatpersonen – all das findet man auch auf der Plattform des gleichnamigen Zürcher Start-ups. Der grosse Vorteil dieser App: Sie ist interaktiv. Hier können Einwohnerinnen und Einwohner direkt auf Beiträge mit Likes und Kommentaren reagieren oder sich gegenseitig austauschen.

Trotz der digitalen Alternative wird der Amtliche Anzeiger noch immer wöchentlich gedruckt. Screenshot

Zwar ist der digitale Dorfplatz, der unterdessen in über 130 Gemeinden und Städten in der Schweiz und in Deutschland genutzt wird, auch im Freiamt angekommen. 2017 trat die Gemeinde Sarmenstorf bei, seit 2020 sind auch Abtwil und Rottenschwil, Letztere nur befristet, Teil von «Crossiety».

Doch der grosse Boom blieb aus. Im Gegensatz zum gedruckten amtlichen Publikationsorgan scheint die Verbreitung der Plattform im Freiamt einen schweren Stand zu haben. Und das, obwohl Abtwil und Sarmenstorf eigentlich zufrieden sind.

Sarmenstorfer lässt Stammbäume auf «Crossiety» aufarbeiten

Die lokale Kommunikation und die Vernetzung zwischen der Gemeinde und deren Einwohnenden zu verbessern, das ist das Ziel des digitalen Dorfplatzes – und auch jenes des Gemeinderats Sarmenstorf. «Wir wollen bürgernah und nicht nur einseitig kommunizieren», sagt Ammann Meinrad Baur.

So funktioniert die Einwohner-App Der digitale Dorfplatz «Crossiety» verfolgt in Form einer Einwohner-App das Ziel, das Engagement und das Mitwirken in den Gemeinden mit Hilfe einer übersichtlichen digitalen Kommunikation zu vereinfachen. Generell gestalten und beleben die Nutzerinnen und Nutzer die Plattform, indem sie Anliegen und Informationen mitteilen, auf Veranstaltungen hinweisen oder Umfragen lancieren. Es werden lokal relevante Diskussionen geführt und Beiträge wie «Ich suche/biete» aufgegeben. Zudem können alle Personen eine Gruppe eröffnen, um sich auszutauschen oder neue Interessengemeinschaften zu bilden. Mit der App ist es möglich, in Echtzeit zu kommunizieren und Inhalte auch mit seiner eigenen Website zu verknüpfen. Theoretisch können sich alle Personen kostenlos auf der Plattform registrieren und mitlesen, was in aktiven «Crossiety»-Partnergemeinden im Umkreis von 20 Kilometern geschieht. Der digitale Dorfplatz mit allen Funktionen wird aber nur für die Einwohnenden von zahlenden Gemeinden und Städten vollumfänglich freigeschaltet. (az)

«Wir sind der Meinung, dass Facebook oder Whatsapp nicht die richtigen Instrumente für eine Gemeinde sind», fügt er an. Die Website oder E-Mails seien ebenfalls nicht optimal, weil diese nicht interaktiv seien. Deshalb ist Sarmenstorf vor rund fünf Jahren mit den sechs Gemeinden des Regionalplanungsverbandes Lenzburg-Seetal «Crossiety» beigetreten.

Sarmenstorfs Gemeindeammann Meinrad Baur freut sich, dass über «Crossiety »die Stammbäume des Dorfes einfacher aufgearbeitet werden können. Nathalie Wolgensinger

Während Meisterschwanden, Boniswil, Möriken-Wildegg und Lenzburg die Plattform unterdessen wieder verlassen haben, ist Sarmenstorf noch immer zufrieden – zumindest seitens der Behörde. «Die Gemeinderäte können selbst Neuigkeiten aus ihren Ressorts mit der Bevölkerung teilen», sagt Baur.

Begeistert erzählt er: «Wir Gemeinderäte oder auch Private oder Vereine können einzelne Gruppen erstellen.» Während er erzählt, zeigt der Ammann ein Beispiel auf seinem Tablet. «Für unsere 850-Jahr-Feier im nächsten Jahr haben wir hier eine Gruppe eingerichtet, in der sich Leute zur Stammbaumaufarbeitung einbringen können», erklärt er.

Über 60 Prozent aller Abtwiler sind Mitglied auf der Plattform

Jedoch wird die Sarmenstorfer «Crossiety»-Seite hauptsächlich von den Mitgliedern des Gemeinderates oder der -verwaltung bespielt. Ganz anders sieht das in Abtwil aus. Hier sind auch der Dorfladen, Arbeitsgruppen oder Privatpersonen sehr aktiv und sorgen für einen regen digitalen Dorfaustausch.

Davon ist Gemeindeammann Stefan Balmer begeistert. «Wichtige Informationen wie beispielsweise die Waldbrandgefahr oder Meldungen des Kantons erreichen die Bevölkerung so viel schneller, als wenn wir diese nur einmal pro Woche mit den Gemeinderatsnachrichten verbreiten», erklärt er. Zudem sei die App eine gute Möglichkeit, um Umfragen ohne viel Aufwand durchzuführen und auszuwerten.

«Nun möchten wir das Angebot den Vereinen noch etwas mehr schmackhaft machen. Zwar sind aktuell rund 330 Abbeler bei «Crossiety» angemeldet. Das sind über 60 Prozent», ist Balmer stolz. «Unser Ziel ist es aber, bis zum Jahresende etwa 360 Anmeldungen zu zählen», fügt er an.

Besonders bei den jungen Leuten harze es etwas. «Ich kenne das von meinen Töchtern. Die schauen zwar zwischendurch mal rein, aber wenn nicht ständig etwas läuft, wie auf anderen sozialen Medien, dann wird es schnell langweilig», erzählt Balmer lachend. Für ihn bedeutet das: «Dranbleiben und regelmässig posten. Das gilt aber auch für die Einwohnenden.»

In der Gemeinde Abtwil wird der digitale Dorfplatz von einem Grossteil der Bevölkerung und den Gemeinden rege genutzt. Screenshot

Aktivität der Abtwiler begeistert auch den CEO der Plattform

Das haben sich viele von ihnen bereits zu Herzen genommen, wie auch den Verantwortlichen des Start-ups selbst aufgefallen ist. Joel Singh, CEO der Firma, schreibt auf Anfrage der AZ: «Der digitale Dorfplatz wird in Abtwil sowohl von der Gemeindeverwaltung als auch von den Einwohnern, Vereinen, der Schule und den Gewerbebetrieben rege genutzt.»

Joel Singh, CEO von «Crossiety». zvg

Im Vergleich dazu: Während in Abtwil über 60 Prozent der Bevölkerung auf der Plattform angemeldet ist, sind es von rund 3000 Sarmenstorferinnen und Sarmenstorfern nur rund 540, also 18 Prozent. Ammann Meinrad Baur sagt: «Es wäre schön, wenn es bis zur grossen Feier im nächsten September 1000 wären.»

Natürlich würden sich die Vorteile der App, da sind sich Joel Singh und Stefan Balmer einig, häufen, wenn sich noch weitere Gemeinden aus der Region anmelden würden. Balmer sagt: «Es wäre ideal, wenn man sich auch mit anderen Gemeinden vernetzten könnte.»

An der Verbreitung in der Region arbeitet das Zürcher Start-up bereits, wie CEO Singh mitteilt: «Aktuell stehen wir mit sehr vielen Gemeinden in Kontakt, die den digitalen Dorfplatz ebenfalls einführen wollen – auch mit Gemeinden aus dem Freiamt.» In Rottenschwil sind die Bemühungen jedoch bereits gescheitert. Der befristete Vertrag, der im Kellerämter Dorf im Januar ausläuft, wird aufgrund der geringen Nutzung der Bevölkerung nicht erneuert, wie die Gemeinde mitteilt.

