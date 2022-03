Telefonbetrug: Falsche Polizisten im Freiamt erfolgreich

Freiamt Telefonbetrug: Falsche Polizisten abermals erfolgreich – Bei einer Seniorin erbeuteten sie wertvollen Schmuck Mit der Masche des falschen Polizisten kamen Telefonbetrüger gestern abermals zum Erfolg. Bei einer Seniorin erbeuteten sie wertvollen Schmuck. Die Kantonspolizei warnt erneut vor solchen Betrüger 24.03.2022, 08.58 Uhr

Der vermeintliche Kantonspolizist «Martin Steiner» meldete sich am Mittwoch kurz nach Mitternacht bei einer Seniorin. Raphael Rohner

Einbrecher seien in der Region, mahnte der Anrufer, der sich am Mittwoch kurz nach Mitternacht bei einer Seniorin meldete. Mit der üblichen Hartnäckigkeit bearbeitete der vermeintliche Kantonspolizist «Martin Steiner» die 76-Jährige während zwei Stunden.

Dieser nächtliche Psycho-Terror führte sie schliesslich zur Überzeugung, dass ihr Schmuck nur noch bei der Polizei in Sicherheit wäre. Und so übergab die Frau teuren Schmuck einem Unbekannten, der am anderen Morgen bei ihr an der Haustüre stand.

Dieses jüngste Beispiel aus dem Freiamt zeigt, dass Telefonbetrüger mit der gleichen alten Masche immer wieder zum Erfolg kommen. Auch verzeichnet die Kantonspolizei Aargau täglich Meldungen über solche Anrufe, deren Empfänger den Schwindel aber durchschauten. Daher warnt die Kantonspolizei erneut vor diesem Betrugsphänomen. (nic)

