Freiamt - Reisebranche noch immer mit Einbüssen über 70 Prozent

Freiamt «Ohne Staatshilfe geht es nicht» – Reisebranche kämpft auch im zweiten Coronajahr mit riesigen Umsatzeinbussen Keine Frage, das Jahr 2020 war für die Reiseindustrie eine Katastrophe. Doch wie sieht es 2021 aus? Gibt es Licht am Ende des Tunnels? Eine Umfrage der AZ zeigt: nicht wirklich. Grosse Unsicherheit herrscht hinsichtlich der kommenden Wintersaison. Pascal Bruhin Jetzt kommentieren 02.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schon frühmorgens kreuzen sich am Himmel über Wohlen die Kondensstreifen der Flugzeuge. Pascal Bruhin

Wer gen Himmel blickt, könnte meinen, die Pandemie sei vorbei. Mal parallel, mal kreuz und quer: Die Kondensstreifen der Flugzeuge sind zurück am Firmament, gefühlt so viele – oder gar noch mehr? – als vor dem grossen C, das die Welt lahmlegte. Der Reisebranche müsste es scheinbar wieder gut gehen. Doch dieser Schein trügt, wie eine Nachfrage der AZ bei den beiden grössten unabhängigen Reiseanbietern in der Region zu Beginn der Schulferien zeigt.

«Die Zahl der Buchungen zieht zwar an, ist aber immer noch sehr, sehr verhalten», sagt Daniel Riner, Geschäftsführer des Reisebüros Euroshuttle in Muri. Im Coronajahr 2020 machte sein Unternehmen 82 Prozent weniger Umsatz als im bislang letzten «normalen» Geschäftsjahr davor. 2021 sieht es nicht viel besser aus. Akribisch wertet Riner tagtäglich die Zahlen aus, analysiert und dokumentiert sie.

Nur neun Prozent weniger Einbussen als 2020

Auch für das Jahr 2021 verzeichnet Riner bis dato ein noch immer stattliches Minus von 73 Prozent im Vergleich zu 2019. Eindrücklich schildert er die absoluten Zahlen für den Juli. So machte das Unternehmen 2019 in diesem Monat einen Umsatz von 290'000 Franken, im Krisenjahr 2020 waren es gerade noch 33'000 Franken. 2021 resultierten immerhin wieder 164'000 Franken. «Das sind aber immer noch rund 40 Prozent weniger als vor der Pandemie. Und das im Spitzenmonat Juli.»

Daniel Riner ist Geschäftsführer des Reisebüros Euroshuttle in Muri. zvg

Wirtschaftliches Arbeiten ist so kaum möglich. Während in der Schweizer Reisebranche seit Beginn der Pandemie 1700 Mitarbeitende ihren Job verloren haben, will Riner das für seine drei Angestellten um jeden Preis verhindern. Sie alle befinden sich nach wie vor in Kurzarbeit, sodass es noch zu keinen Kündigungen kam. Riner sagt:

«Ich will nicht schwarzmalen. Aber ohne Staatshilfe geht es nicht.»

Dank Liquidation reicht der Umsatz zum Überleben

Viel besser sehen die Zahlen auch bei Pia Därendinger vom Reisebüro Orion Travel in Bremgarten nicht aus. Sie rechnet für das Jahr 2021 in den Monaten von Mai bis Oktober mit Umsatzeinbussen von 60 Prozent. Doch Därendinger hat schon im Frühling radikale Konsequenzen gezogen. Sie liquidierte ihr Unternehmen, entliess schweren Herzens ihre fünf Mitarbeitenden, um im Herbst zu entscheiden, wie und ob sie weitermacht.

Pia Därendinger, Geschäftsleiterin von Orion Travel in Bremgarten. Severin Bigler (21.1.2021)

Die Zahlen stimmten sie optimistisch. «Seit Mai sind die Buchungen stetig angestiegen», sagt sie. Vor allem Europa, insbesondere der Mittelmeerraum von Griechenland bis zu den Balearen, sei durchgehend ausserordentlich gut gebucht worden. Deshalb entschied sie sich nun, mit Orion Travel als GmbH und vorläufig als Einfraubetrieb weiterzumachen. Mit den 40 Prozent des Vorkrisenumsatzes kann sie so ihre Unkosten gut decken.

Grosse Unsicherheit bei Überseereisen

Sorgen bereitet beiden das anstehende Wintergeschäft. Vor allem Überseegebiete sind klassische Winterdestinationen. Während Kanada bereits wieder für (geimpfte) Touristen offen ist und auch die USA voraussichtlich im November die Grenzen öffnen möchten, geht in Asien und Ozeanien fast gar nichts. Insbesondere China, Thailand, Australien und Neuseeland sind komplett dicht. Das schlägt sich in den Buchungszahlen nieder. «Normalerweise treffen jetzt die Buchungen für den Winter ein», sagt Pia Därendinger. «In diesem Jahr habe ich aber noch fast keine Anfragen.»

Es bleibt deshalb bei beiden Reiseunternehmern eine grosse Unsicherheit, wie sich die kommenden Monate entwickeln werden. Mit Bangen beobachten sie die Lage in den einzelnen Ländern. Daniel Riner sagt:

«Es ist extrem schwierig zu sagen, was jetzt passiert. Aber ich bin verhalten optimistisch, dass es nächstes Jahr besser wird.»

Riner betont aber, dass mindestens wieder 80 Prozent des üblichen Jahresumsatzes erzielt werden müssen, damit die Unternehmen ohne staatliche Hilfen überleben können. Ob es so weit kommt, bleibt abzuwarten. Riner und Därendinger sind jedoch überzeugt: «Die Leute wollen reisen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche.»