Bilanz der Badis im Freiamt.

Freiamt Nach vier Tonnen Pommes frites und einer Rekordzahl an Eintritten: «Irgendwann haben die Leute das Baden satt» Die Saison 2022 war für die Badis ein Sommer der Superlative. Die Anlagen im Freiamt verzeichneten Rekordzahlen und steigerten ihre Umsätze während dieser Zeit massiv. Doch brachten die Besucheranstürme auch Herausforderungen wie massives Littering oder Personalmangel mit sich. In der AZ ziehen sie die Bilanz. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 01.10.2022, 05.00 Uhr

Für die Badi Isenlauf in Bremgarten brachte der Sommer 2022 Rekordzahlen. Auch die anderen Badeanlagen im Freiamt verzeichneten gute Ergebnisse. Melanie Burgener

(11.8.21)

Er war exotisch warm, länger, gefüllt mit Rekordtagen und einfach «bombastisch». Den Beschreibungen der Badi-Verantwortlichen aus dem Freiamt zufolge war die Saison 2022 ein Sommer der Superlative. Die vielen Hitzetage, aber auch der frühere Saisonstart – 2021 musste dieser wegen Corona nach hinten verschoben werden – liessen die Anzahl Besuchenden in den Freibädern in die Höhe schiessen.

Als Rekordwochenende galt jenes vom 18. und 19. Juni. «Da haben wir am Sonntag rund 2700 Eintritte verkauft», erinnert sich Roger Marti, Betriebsleiter der Badi Isenlauf in Bremgarten. Er schloss am Freitagabend als letzter der Region die Türen seiner Badi für diese Saison.

Aber auch die restlichen Tage im Mai und Juni seien sehr gut besucht gewesen. Im Vergleich zum vergangenen «Katastrophenjahr», in dem in Bremgarten nur rund 54'000 Eintritte verzeichnet wurden, sei er heuer sehr zufrieden, sagt Marti. «86'662 Besuchende sind gekommen. Diese Zahl ist sogar noch besser als 2018, das auch ein gutes Jahr war», erzählt er. Doch auch diese Kurve flachte im Verlaufe der Saison etwas ab.

Auch Regentage wären in der Badi gut fürs Geschäft

«Irgendwann haben die Leute das Baden satt», erzählt Marti und lacht. Etwas ernster ergänzt er: «Wenn es dauerhaft heiss und schön ist, und die Leute jeden Tag in die Badi gehen können, möchten sie auch mal etwas anderes machen.» Fürs Badegeschäft sei es deshalb eigentlich besser, wenn es zwischendurch immer mal wieder kühlere Regentage gäbe.

Betriebsleiter der Bremgarter Badi, Roger Marti, hätte sich auch über Regentage gefreut. Marc Ribolla (28.4.21)

Einen weiteren Einbruch der Zahlen gab es zu Beginn der Sommerferien. «Wir haben gemerkt, dass die Leute in den vergangenen Jahren wegen Corona nicht in die Ferien gehen konnten. Das haben sie nun nachgeholt», sagt Marti. Beides kann auch Martin Burkart, Betriebsleiter der Badi Muri, bestätigen.

«Wir hatten viele extrem heisse Tage, das haben die Leute irgendwann gesehen. Ab dem 20. August ist wirklich nichts mehr gelaufen. Bis auf die Morgenschwimmer hatten wir kaum Gäste», erzählt er. Doch die Monate zuvor sorgten auch in seiner Anlage für hohe Zahlen. 68'000 Eintritte wurden gezählt – in den bisherigen seien es stets um die 60'000 gewesen.

«Das hat dazu geführt, dass wir unseren Umsatz um über 75 Prozent steigern konnten», freut sich Burkart. Doch täglich einen solchen Ansturm an Gästen zu bewältigen, habe auch für grosse Herausforderungen gesorgt.

Nach einem langen Sommer ist vielen Leuten der Spass an der Badi vergangen. Ab Mitte August war die Anlage in Muri fast leer. Melanie Burgener

(25.4.22)

In Muri wurden doppelt so viele Tonnen Pommes frites konsumiert

«Das Personal war heuer sehr gefordert. Genügend Leute zu finden war in diesem Jahr wie an vielen anderen Orten auch eher schwierig», sagt Martin Burkart. Denn in Muri wird, anders als beispielsweise im Wohler Schüwo Park, wo Marco Polo die Gastwirtschaft führt, das Restaurant selbst bewirtschaftet.

«Bei uns arbeiten immer Studierende. Gerade zu Beginn der Saison müssen sie sich jeweils wieder etwas eingewöhnen», so Burkart. In diesem Jahr seien sie aber von Anfang an voll gefordert gewesen. Das zeigen auch die Zahlen aus der Küche: «Wir haben unseren Verbrauch von zwei auf vier Tonnen Pommes frites gesteigert», lacht der Murianer Betriebsleiter.

Im Herbst 2021 holte Martin Burkart für die Kinder der Primarschule Badweiher in Muri die Fritteuse hervor. Während dieses Sommers verkauften der Betriebsleiter der Badi Muri und sein Team ganze vier Tonnen Pommes frites. Melanie Burgener

(24.11.21)

Auch im Wohler Schüwo Park fiel die Badi-Saison 2022 erfreulich aus, wie Betriebsleiter Fabian Zehnder Mitte September gegenüber der AZ erzählte. Die anhaltende Hitzeperiode sorgte auch hier für Rekordzahlen: rund 37'000 Eintritte waren es, das sind 11'500 mehr als im vergangenen Jahr.

Viel Abfall, dafür keine Unfälle

Zusätzliche Arbeit bescherte den Wohler Badi-Verantwortlichen das viele Littering. Deshalb mussten auf dem Gelände den Gästen Kehrichtsäcke verteilt werden. Zehnder sagte: «Das hat geholfen. Ausserdem unterstützte uns die Jugendarbeit Wohlen mit der Respect Patrol, die am Mittwochnachmittag anwesend war und Gleichaltrige auf Littering aufmerksam machte.»

Erfreulich sei dafür, dass es keine Unfälle gegeben habe, so Zehnder. Auch in der Badi Villmergen mussten bei 52'840 Besuchenden keine solchen unschönen Zwischenfälle registriert werden. Man sei «sehr zufrieden» mit der Saison, die 2021 nur gerade 33'680 Eintritte zählte.

Die kleine Badi in Dietwil ist vor allem bei Familien und Schülerinnen und Schülern sehr beliebt. Bis zur Eröffnung der nächsten Saison ist sie saniert. Eddy Schambron

(7.7.17)

Die kleinste aller Freiämter Badis schloss am 4. September ihre Türen. Wenn sie diese das nächste Mal für ihre Gäste öffnet, erstrahlt das Gelände in neuem Glanz. Denn bis zur Saison 2023 wird das Schwimmbad beim Schulhaus saniert und das Becken erweitert. Gut möglich, dass die heuer gezählten Einzeleintritte von 4785, 2021 waren es 3099, sich dann noch einmal steigern werden.

