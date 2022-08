Ist Needle-Spiking auch im Freiamt angekommen?

Freiamt Gibt es Needle-Spiking jetzt auch auf dem Land? – Experten warnen vor unnötiger Hysterie Das Phänomen Needle-Spiking tauchte erstmals vor einigen Monaten im Ausland und vor allem in Grossstädten auf. Jetzt scheint es auch im Freiamt angekommen zu sein. Das lässt ein Vorfall vom letzten Wochenende jedenfalls vermuten. Die Kantonspolizei warnt nun vor einer Panik, die im Aargau nicht nötig wäre. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 23.08.2022, 17.30 Uhr

K.-o.-Tropfen werden seit neuestem offenbar mit Spritzen verabreicht. Laut Experten müsse man sich im Aargau jedoch nicht vor Needle-Spiking fürchten. Symbolbild:

Gerhard Seybert

Es ist eine neue Art Verbrechen, die in den vergangenen Monaten hauptsächlich im Ausland für Angst und Schrecken sorgte. Seit der Street Parade scheint Needle-Spiking auch in der Schweiz angekommen zu sein. Acht Personen meldeten sich deswegen während der Zürcher Technoparade beim Sanitätsposten. Sie hegten den Verdacht, dass ihnen Unbekannte K.-o.-Substanzen mit einer Spritze injizierten, wie das Schweizer Radio Fernsehen mitteilte.

Wer an solche Vorfälle denkt, dem oder der kommen wahrscheinlich hauptsächlich Partys in städtischen Clubs in den Sinn, vielleicht noch ein Festival mit Tausenden von Besuchenden. Dass man auch im ländlichen Freiamt Opfer von Needle-Spiking werden könnte, war bisher kaum vorstellbar.

Umso grösser dürfte der Schreck bei den Besuchenden der «Project K»-Party am vergangenen Samstagabend in Kallern gewesen sein, als der DJ die Besuchenden vor einem Gast warnte, der scheinbar Substanzen mit einer Nadel verabreicht. «Ja, wir hatten einen Einzelfall. Eine Besuchende hat uns darüber informiert, dass sie einen Stich verspürt hat. Sie ist danach ins Spital gegangen», bestätigt Alain Bütler, Vizepräsident der «Challerer Dorfjugend», die den Anlass organisiert hat.

Täter können trotz Taschenkontrolle kaum erwischt werden

Soweit das OK der Party informiert wurde, habe man bei der Betroffenen im Krankenhaus keine verabreichten Substanzen feststellen können, so Bütler. «Wir sind froh, dass ihr nichts Schlimmeres passiert ist, und dass nach unserer Warnung keine weiteren Fälle mehr passiert sind», sagt er.

Nachdem die Besucherin sich beim OK gemeldet habe, hätten sie sich dazu entschieden, zu reagieren und die restlichen Gäste zu warnen. «Das scheint genützt zu haben», ist Bütler froh. Er ergänzt: «Es ist ein dubioses Phänomen, das eine erschreckende Entwicklung annimmt.» Sie hätten jedoch alles getan, um die Besuchenden zu schützen.

«Es war ein Sicherheitsdienst vor Ort, der beim Eingang auch eine seriöse Taschenkontrolle durchgeführt hat. Doch dabei einen solch kleinen Gegenstand wie eine Nadel zu finden, ist enorm schwierig», erklärt Bütler.

Auch in Wohlen hat am Wochenende mit dem Open Air «Stoppelfäld» ein Grossanlass mit vielen Besuchenden stattgefunden. Laut Martina Arnet vom Organisationskomitee wurden den Veranstaltenden jedoch keine möglichen Fälle von Needle-Spiking gemeldet.

Bei der Kantonspolizei Aargau sind bisher keine Anzeigen eingegangen

Bei der Kantonspolizei Aargau ist Needle-Spiking aktuell ebenfalls kein grosses Thema. «Bei uns sind bisher noch keine Anzeigen eingegangen. Dieses Phänomen ist in den vergangenen Wochen vor allem durch die Medien zu einem Hype geworden», sagt Bernhard Graser, Mediensprecher der Kapo.

Er halte es für wahrscheinlicher, dass die Täter ihre Opfer im dichten Clubgedränge mit einer Nadel etwas spritzen, als an einem Fest im Freiamt. «Zudem ist es gar nicht so einfach, jemandem im Gedränge eine Spritze zu setzen. Es wäre bedeutend einfacher, jemandem K.-o.-Tropfen ins Getränk zu tun», sagt Graser.

Doch auch wenn er dem Phänomen Needle-Spiking kritisch gegenübersteht, betont er: «Wenn man tatsächlich Opfer eines solchen Angriffes geworden ist, sollte man natürlich Anzeige erstatten.» Er rät jedoch Veranstaltenden davon ab, ohne Fakten Gäste während eines Anlasses zu warnen. «Das wäre eher kontraproduktiv, weil es eine Hysterie auslöst», sagt er. Und eine solche Panik sei nicht nötig.

Verunsicherte Bevölkerung meldet sich häufig bei Spitälern

Auch im Spital Muri seien solche Angriffe bisher glücklicherweise kein Thema, wie Patrick Kirchhofer von der Unternehmenskommunikation des Krankenhauses mitteilt. «Falls wir aber Fälle haben, würden wir uns an die Empfehlung von Christoph Fux, Chefarzt Infektiologie am Kantonsspital Aarau, halten», schreibt er.

Fux habe, nachdem aufgrund von medialen Berichterstattungen eine starke Verunsicherung in der Bevölkerung aufgekommen sei und demnach häufig Anfragen bei Notfallstationen eingegangen sind, über das Vorgehen einer solchen Untersuchung informiert.

«Solche Needle-Spiking-Fälle sind grundsätzlich wie alle anderen Haut- und Stichverletzungen zu behandeln/untersuchen», schreibt Kirchhofer weiter. Einheitliche Symptome von Betroffenen scheine es aktuell keine zu geben, da es stark darauf ankomme, was genau injiziert worden sei.

Wie die Kantonspolizei rät auch das Spital Muri all jenen, die der Meinung sind, gestochen worden zu sein, sich beim Hausarzt oder im Notfall des nächstgelegenen Spitals zu melden.

