Tipps für den Sommer: Was man im Freiamt alles machen muss

Freiamt Für alle Geschmäcker etwas: 28 Dinge, die man im Freiamt unbedingt machen muss Das Strohmuseum besuchen, eine Runde auf der Kartbahn fahren, einen Ausflug zum Kinderweg machen, durchs Reusstal wandern – das Freiamt ist eine vielseitige Region, in der man sehr viel unternehmen kann. Zum Beispiel... Aktualisiert 09.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Freiamt muss man...

1. ... auf dem Freiämterweg wandern. Er führt auf 180 Kilometern durch die Naturlandschaften des Freiamts und ist der beste Weg, das Freiamt, seine schöne Landschaft und kulturelle Vielfalt kennenzulernen.

Der Freiämterweg ist ein beliebtes Ausflugsobjekt. Eddy Schambron

2. ... einen Rundflug vom Flugplatz Buttwil aus unternehmen. Das Freiamt ist auch von oben sehr schön. Wer nicht abheben will, kann vom Restaurant aus den startenden und landenden Maschinen oder den Fallschirmspringern zusehen.

Das Freiamt von oben vom Flugplatz Buttwil aus. Eddy Schambron

3. ... Bettwil besuchen. Das ist mit 688 Metern die höchst gelegene Gemeinde im Kanton Aargau. Die Aussicht über den Hallwilersee und das Seetal ist phänomenal. Der «Bauernhof», das einzige Restaurant des Ortes, ist auch, aber nicht nur, wegen der Stockfische schweizweit bekannt, die dort von Januar bis Ostern nach traditionellem Rezept gekocht werden.

Die Panoramasicht von Bettwil aus. Toni Widmer

4. ... eine Bootsfahrt auf der Reuss unternehmen. Einstiegsplätze gibt es sowohl im Ober- wie auch im Unterfreiamt genügend. Ein guter Rat: Bei einer Fahrt mit dem Schlauchboot immer Schwimmweste tragen. Sicher ist sicher.

Bötlen auf der Reuss Toni Widmer

5. ... ein Konzert in der Alten Kirche Boswil besuchen. Die Alte Kirche ist Teil des Künstlerhauses Boswil, einem Zentrum für klassische Musik und Ort des internationalen Kulturaustausches. Höhepunkte im Veranstaltungsjahr sind der «Boswiler Sommer», der heute zum 20. Mal stattfand und der Zyklus der Meisterkonzerte, aber auch viele weitere Anlässe richten sich an ein breites kulturinteressiertes Publikum.

In der alten Kirche bei einem Konzert des Boswiler Sommer 2016. zvg

6. ... am Samstag oder Sonntag von Fischbach-Göslikon aus an die Reuss spazieren und mit der Reussfähre nach Sulz übersetzen. Die Fähre ist von April bis Oktober jedes Wochenende in Betrieb, für Schulen und Gruppen fährt sie auf Voranmeldung auch ausserhalb der regulären Betriebszeiten.

7. ... um den Erdmannlistein rennen. Der Sage nach muss man siebenmal mit angehaltenem Atem um das Gebilde aus drei grossen Findlingen im Wald zwischen Wohlen und Bremgarten rennen, um die Erdmannli zu befreien. Zu den Steinen gibt es viele Deutungen. Archäo-Astronomen sind überzeugt, dass die Felsengruppe von Hand aufeinander geschichtet worden ist. Jeweils Ende März scheint die Sonne so durch den Erdmannlistein, dass auf dem dahinter liegenden Stein ein Wolfskopf zu sehen ist.

Der Wolfskopf beim Erdmannlistein im Wohler Wald. Toni Widmer

8. ... das Maiengrün besuchen. Auf diesem Hügel oberhalb von Hägglingen gibt es nicht nur ein schönes Ausflugsrestaurant, sondern auch einen 36 Meter hohen Aussichtsturm, der 2020 komplett saniert worden ist. Von der Turmspitze aus sieht man bei schönem Wetter vom Schwarzwald bis zum Alpenkamm.

Der frisch sanierte Maiengrün-Turm oberhalb Hägglingens. Toni Widmer

9. ... das «Strohmuseum im Park» in Wohlen besuchen. Es widmet sich der Geschichte der Freiämter Strohindustrie. Stroh war zwei Jahrhunderte lang die Grundlage für eine blühende Industrie in dieser Region. Ein Rundgang durch das Strohmuseum ist eine spannende Zeitreise.

Das Strohmuseum in Wohlen. zvg

10. ... ein paar Runden auf der Kartbahn Wohlen drehen. Die auf dem Gemeindegebiet von Waltenschwil liegende Kartbahn gilt als die grösste und schönste in ganz Europa. Sie wurde 1962 auf private Initiative hin erbaut.

Action auf der Kartbahn Wohlen. Tommy Richner

11. ... den neuen Hasenbergturm besteigen. Ende Juli 2021 wird das knapp 36 Meter hohe neue Wahrzeichen auf dem Mutschellen in Widen eröffnet. Nach 211 Treppenstufen bietet der Turm einen wunderbaren Ausblick von der Ostschweiz, über die Innerschweiz bis in die Berner Alpen.

Der Bau des Hasenbergturms in Widen – Ende Juli wird er eröffnet. Walter Christen (10. Mai 2021)

12. ... mit den Kindern, Enkelkindern oder dem Göttikind den Kinderweg in Benzenschwil besuchen. Es gibt ihn seit rund 15 Jahren, realisiert hat ihn die Organisation «Erlebnis Freiamt». Der Weg liegt in einem Bachtobel im Wald und führt entlang des romantischen Wissenbachs.



Der Kinderweg in Benzenschwil im Frühling 2021. Pascal Bruhin

13. ... zum Fischbacher-Mösli wandern. Im Süden der Gemeinde befindet sich das Fischbacher Moos, ein rund 280 Meter langer, bis zu 100 Meter breiter und 3 Meter tiefer Weiher, der von einem Schilfgürtel umgeben ist. In kalten Wintern lässt sich dort hervorragend Schlittschuh laufen.

Das Fischbacher Mösli im Sommer.

Andrea Weibel (24. Juni 2019)

Das Mösli im Winter. zvg

14. ... Tierpark und Sagenweg in Waltenschwil erkunden. Oberhalb von Waltenschwil gibt es seit Jahrzehnten einen Tierpark mit Damhirschen, der von einer privaten Trägerschaft betrieben wird. Seit 2010 ist unmittelbar daneben der Sagenweg von «Erlebnis Freiamt». Die Installation präsentiert mit Skulpturen und Tafeln verschiedene Freiämter Sagen.

Ein Hirschkitz im Waltenschwiler Tierpark mit seiner Mutter. Dominic Kobelt (2014)

15. ... einen Freiämter Hut tragen. Wer etwas auf sich hält, der trägt in den Sommermonaten einen Strohhut. Diese werden bis heute im Freiamt hergestellt. Mit der bekannten Risa, die von Julian Huber geführt wird, existiert in Hägglingen eine renommierte Hutwerkstatt. Dort gibt es mit der Freiämter Kollektion für (fast) jede Freiämter Gemeinde ein eigenes Hutmodell.

Julian Huber, der Inhaber der Risa-Hutwerkstatt in Hägglingen. Alex Spichale (3. Februar 2021)

16. ... die Muttergottes-Kapelle in Oberniesenberg besuchen. In Oberniesenberg (Gemeinde Kallern), wurde 1962 an einem wunderschönen Platz eine architektonisch besondere Kapelle gebaut. Der extra dafür gegründete Kapellenverein sammelte Geld und seine Mitglieder verrichteten beim Bau auch viel Fronarbeit.

Die Kapelle auf dem Oberniesenberg. Toni Widmer

17. ... auf der Bremgarter Welle surfen (für Könner) oder den Surfern bei ihrem Hobby zuschauen. Die stehende Welle bei der ehemaligen Bleichi in Bremgarten ist weltbekannt und gilt als die einzige ideale Welle für Surfer in der Schweiz.

Ein Surfer in Action auf der Flusswelle bei Bremgarten. Severin Bigler (24. Juni 2020)

Surfer auf der Flusswelle in Bremgarten.

18. ... eine Wanderung am Flachsee unternehmen. Der Flachsee ist das wohl wichtigste Naturschutzgebiet im Freiamt. Er erstreckt sich von der Reussbrücke Rottenschwil auf 1,4 Kilometern Länge bis zum Weiler Geisshof. Gebaut wurde er im Zuge der Realisierung des Kraftwerks Zufikon-Bremgarten ab 1975.

Der Rottenschwiler Flachsee der Reuss. zvg

19. ... im Murimoos Bioprodukte einkaufen und die Störche beobachten. Das Murimoos bietet psychisch, körperlich und sozial beeinträchtigten Menschen einen geschützten Arbeits- und Lebensraum. Es gibt dort einen Bio-Markt und eine Bio-Metzgerei sowie eine Holzproduktion. Auf Familien mit Kindern warten verschiedene Spielplätze und die Storchenkolonie.

Störche im Murimoos. Eddy Schambron

20. ... ein Besuch im Hirschpark in Auw. Es gibt wohl nur wenige Gemeinden, die wie Auw im Oberfreiamt einen Hirschpark ihr Eigen nennen können. Der sogenannte Rehgarten, in dem nie Rehe, sondern Dam- und Sikahirsche gehalten wurden, entstand 1934. Bis 2008 gehörte er Privaten, dann wurde das 5805 Quadratmeter grosse Gelände von der Gemeinde erworden.

21. ... in der Wyssebacher Sagi die Späne fliegen sehen. Die Sägerei in Wyssenbach (Gemeinde Boswil) wurde 1380 erstmals urkundlich erwähnt. Die liebevoll restaurierte, mit Wasserkraft betriebene Anlage wird als Schau- und Erwerbsobjekt betrieben. Seit 1997 steht die Sägerei unter Denkmalschutz.

Ein Blick in die Wyssenbacher Sagi ob Boswil. Eddy Schambron

22. ... im Postlonzihaus in Merenschwand in der Freiämter Vergangenheit wühlen. Es ist ein Ortsmuseum der besonderen Art, in dem vorwiegend das Handwerk aus vergangenen Zeiten präsentiert wird. Eine Bäckerei ist ebenso nachgebildet wie eine Schmiede oder eine Schuhmacherei.

Kurator Bruno Käppeli in der aufgebauten damaligen Schneiderei seines Bruders Anton. Eddy Schambron (26.08.2014)

23. ... der Bremgarter Reussschlaufe entlang spazieren. Die Reuss umschlingt Bremgarten von drei Seiten.

Ansicht der Reussschlaufe von Bremgarten. Michael Briner (4. August 2019)

24. ... sich im Feldenmoos entspannen. Das Naherholungsgebiet Feldenmoos in Boswil ist als Folge des Torf-Abbaus nach dem ersten Weltkrieg entstanden. In den 60er-Jahren wurden im nördlichen und mittleren Feldenmoos drei Weiher mit einer Gesamtfläche von 70 Aren angelegt.

Das Feldenmoos in Boswil. Eddy Schambron

25. ... auf den Spuren der heiligen Maria Bernarda wandeln. Auf einer Länge von rund einem Kilometer stehen in Auw fünf Objekte, begleitet von Stelen aus Glas. Sie informieren über das Leben der in Auw aufgewachsenen Ordensschwester, die 1995 nach einem 50 Jahre langen Verfahren in Rom heilig gesprochen worden ist.

Maria-Bernardaweg Eddy Schambron

26. ... das Kloster Muri besuchen. Es zählt zu den wichtigsten Kulturdenkmälern im Aargau. Es wurde 1027 gegründet. Die romanische Krypta, der gotische Hochaltar und das Oktogon als barocker Zentralbau bezeugen, dass die Klosterbauten über Jahrhunderte hinweg errichtet worden sind. Nach der Klosteraufhebung im Aargau zog der Konvent nach Muri-Gries bei Bozen. Spannend ist auch der Besuch des Museums.

Ein Blick in die Klosterkirche Muri. Eddy Schambron (8. Oktober 2014)

27. ... auf dem Geschichtsweg in Sarmenstorf spazieren gehen. In gut zwei Stunde kommt man an archäologischen Stätten der Angelsachsen, Kelten, Römer oder Pfahlbauer in und rund um Sarmenstorf vorbei. Die Flyer zum Geschichtsweg liegen auf der Gemeindekanzlei gratis auf oder können auf der Website runtergeladen werden.

Gute Schuhe und den Geschichtsweg-Flyer von der Gemeinde: Mehr braucht's nicht, um in rund zwei Stunden kopflose Angelsachsen, Kelten, Römer und Pfahlbauer in und rund um Sarmenstorf zu besuchen. Andrea Weibel

28. ...die Altstadt von Bremgarten besuchen. Das Städtli verfügt über einen zauberhaften Charme und ist in Verbindung mit der Reuss, den tollen Jahrmärkten, den einzigartigen Bauten sowie Museen ein Ausflug wert.