Freiamt Der Lauftrainer reisst jetzt Wände ein, der Platzanweiser verpackt Sextoys: Wie vier Aargauer gegen die Arbeitslosigkeit kämpfen Keine Arbeit mehr: Das verbindet Franzisca Bryner, Andrea Schaffner, Peter Bättig und Cüneyt Kusogullari. Die vier haben ihre Arbeitsstelle verloren oder dürfen wegen der Pandemie nicht arbeiten. Doch sie lassen sich nicht unterkriegen. Alle vier arbeiten wieder – alle in völlig anderen Berufsfeldern, alle im Freiamt. Nathalie Wolgensinger 05.02.2021, 05.00 Uhr

Die Kündigung hatte Andrea Schaffner am 21. Dezember des letzten Jahres im Briefkasten. «Ich hatte bereits damit gerechnet, mein Arbeitskollege hat sie einige Tage zuvor erhalten», erzählt die 28-jährige Köchin. Kalt erwischte es auch Peter Bättig. Am 21. Dezember musste er seinen Laufsportladen in Wohlen schliessen. Und das mitten im Weihnachtsgeschäft.

Cüneyt Kusogullari ging es nicht viel besser. Der 40-Jährige arbeitete bis zum Lockdown in einem Kinokomplex in Spreitenbach. Auch er verlor sein Auskommen. Franzisca Bryner arbeitet bei der Schifffahrtsgesellschaft Hallwilersee als Matrosin. Als im Herbst praktisch alle Buchungen für Extrafahrten abgesagt wurden, gingen auch ihre Einsätze merklich zurück. Alle vier stellten sich dieselbe Frage: «Wie geht es beruflich weiter?»

Man dürfte annehmen, dass es der gelernten Köchin und Konditorin Andrea Schaffner aus Dintikon leichtfallen sollte, eine neue Stelle zu finden. Weil aber die Restaurants noch bis Ende Februar geschlossen sind, ist der Stellenmarkt staubtrocken. Es blieb ihr nichts anderes übrig, als den Gang zum regionalen Arbeitsvermittlungzentrum (RAV) anzutreten. Sie sagt:

Andrea Schaffner arbeitet jetzt nicht mehr in der Restaurantküche (Bild), sondern verkauft Bioprodukte. zvg

«Eigentlich kann ich mir nichts anderes vorstellen, als in einer Restaurantküche zu arbeiten.»

Doch ihr Berater beim RAV bestätigte, was sie bereits geahnt hat: Eine Anstellung in der Restaurantküche wird sie so schnell nicht finden. Und so griff sie zu, als ihr eine Arbeitsstelle in einem Verkaufsladen für Bioprodukte angeboten wurde. Es sei zwar eine Teilzeitstelle und nicht das, was sie gelernt habe, erzählt sie. Dennoch findet sie positive Seiten am neuen Berufsfeld:

«Ich lerne neue Produkte kennen und kann nur profitieren.»

Ihr Arbeitgeber ist eine Freiämter Bäckerei. Für die Osterhasenproduktion, so habe ihr Chef bereits angekündigt, dürfe sie dann in die Backstube wechseln. Darauf freut sie sich. Und auch der Arbeit im Laden kann sie nur Gutes abgewinnen: «Als Koch habe ich in der Regel keinen Kontakt zu den Gästen. Im Laden erhalte ich Feedback und lerne die Kunden und ihre Vorlieben kennen.»

Cüneyt Kusogullari suchte eine neue Herausforderung und kündigte deshalb im letzten Jahr seine Anstellung als Sachbearbeiter bei einem Internetanbieter. Die Suche nach einem neuen Job war dann jedoch nicht ganz so einfach, wie er sich das vorgestellt hatte. So griff der 40-Jährige zu, als im Frühling 2019 der grosse Kinokomplex in seinem Wohnort Spreitenbach aufmachte und Leute suchte. Er begann, im Stundenlohn zu arbeiten, und erzählt:

Cüneyt Kusogullari arbeitet neu im Digitec-Galaxus-Verteilzentrum Wohlen zvg

«Ich habe überall ausgeholfen, wo Not am Mann war. Ich habe geputzt, Popcorn und Tickets verkauft.»

Doch auch die Kinos bekamen die Auswirkungen der Pandemie zu spüren. Kusogullaris Einsätze wurden immer weniger. Im Herbst musste er sich nach einer Alternative umsehen.

«Ich habe mich auf gut Glück beim Internethändler Digitec Galaxus in Wohlen beworben. Ich träumte davon, dort als Sachbearbeiter zu arbeiten», erzählt er.

Eine Stelle im Büro war nicht frei. Aber um der ständig steigenden Nachfrage gerecht zu werden, suchte der Internethändler händeringend Personal für die Picking-Station. Und so kommt es, dass Cüneyt Kusogullari seit November des letzten Jahres im Wohler Lager des Internethändlers arbeitet. Er sagt:

«Man merkt, dass viele im Homeoffice arbeiten. Es werden viele Büroartikel bestellt.»

Er sei schon vor seiner Anstellung bei Digitec Galaxus ein guter Kunde gewesen und kenne das Angebot recht gut, fügt er an. Einige Artikel waren aber auch für ihn neu. Er erzählt lachend:

«Mittlerweile erstaunt es mich nicht mehr. Aber anfänglich habe ich schon zweimal hingeschaut, wenn ich ein Sextoy einpackte.»

Noch arbeitet er in einem befristeten Arbeitsverhältnis. Er hofft, dass sich dies künftig ändert und dass es ihm gelingt, den Schritt vom Lager ins Büro zu schaffen.

Eigentlich ist der 59-jährige Peter Bättig ein unverbesserlicher Optimist. Als er sein Sportartikelgeschäft am 22. Dezember schliessen musste, war aber auch er geknickt. Mitten im Weihnachtsgeschäft zu schliessen, das bedeutete einen herben Schlag für sein Laufsportgeschäft in Wohlen.

Statt Laufschuhe zu verkaufen, verdingt sich Peter Bättig nun als Hilfsarbeiter.

Andrea Weibel (21. März 2019)

Auch die Lauf- und Schwimmtrainings musste er einstellen. Das war ein zusätzlicher Schlag. Denn die Trainings sind das zweite Standbein seines Ein-Mann-Unternehmens. Nun war guter Rat teuer. Er erzählt:

«Ich bin per Zufall auf ein Inserat gestossen, in dem Hilfsarbeiter gesucht wurden.»

Ein Produktionsbetrieb suchte für den Umbau der mechanischen Werkstatt einen Hilfsarbeiter. Nun kam dem studierten Sportpsychologen seine handwerkliche Lehre zugute: «Ich habe Werkzeugmacher gelernt. Handwerkliche Arbeiten sind mir nicht fremd.»

Mauern einreissen, Wände verputzen und die Böden reinigen, das waren die Arbeiten, die er während seines Arbeitseinsatzes verrichtete. Er sagt:

«Ich bin enorm froh um diese Arbeit, sie gibt mir die finanzielle Sicherheit, dass ich meinen Verpflichtungen nachkommen kann.»

Der Arbeitseinsatz war zeitlich auf wenige Wochen befristet. «Alle weiteren Kosten finanziere ich aus meinem Ersparten», sagt er.

Zugute kommt ihm jetzt, dass er sich einen treuen Kundenstamm aufgebaut hat. Während der vergangenen Wochen gingen einige Bestellungen für Laufschuhe, Gutscheine und Kleider bei ihm ein. «Ich bin enorm froh, dass mir die Kundschaft die Treue hält.» Das gibt ihm auch die Zuversicht, dass es nach dem Lockdown wieder weitergeht mit seinem Geschäft und den Trainingskursen.

Franzisca Bryner arbeitet als Matrosin bei der Schifffahrtsgesellschaft Hallwilersee. Die 55-Jährige ist die rechte Hand des Schiffsführers und von Frühling bis Herbst auf den Kursschiffen im Einsatz. Sie erzählt:

Franzisca Bryner hat zwei Jobs: im Sommer als Matrosin auf dem See, während der Wintermonate im Spital Muri. Britta Gut (1. Februar 2021)

«Im Sommer sind wir gut gestartet. Anfang Oktober aber wurden dann alle Reservierungen für Extrafahrten abgesagt.»

Bryner ist alleinstehend und arbeitet in Jahresanstellung. Als sie im Oktober vom letzten Arbeitseinsatz nach Hause kam, habe sie sich überlegt, ob sie sich einen zweiten Job suchen sollte.

Erst, so entschied sie, würde sie sich einer Operation unterziehen, die sie lange Zeit vor sich hergeschoben hatte. Gesagt, getan: «Im Spital Muri hatte ich dann Zeit, mir Gedanken über meine berufliche Zukunft zu machen», sagt sie.

Sie war angetan von den netten Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern und der tadellosen Organisation und fand, dass sie gerne in diesem Spital arbeiten würde. Da spielten ihr der Zufall und das Glück in die Hände.

Zufällig begegnete sie einem Bekannten, der im Spital arbeitet. Ihm erzählte sie von ihrem Wunsch. Dieser wiederum wusste, dass Mitarbeiter für die Longe gesucht werden.

Dann ging es schnell. Bryner bewarb sich und erhielt die Stelle innerhalb kürzester Zeit. In der Longe werden die Besucher des Spitals begrüsst, elektronisch erfasst und auf die geltenden Coronaregelungen aufmerksam gemacht. Sie schwärmt:

«Ich habe einen super Chef und die Arbeit gefällt mir sehr gut.»

Weil man mit ihrer Arbeit zufrieden war, wurde sie in die Leitung des Impfzentrums berufen und wird sicherlich noch einige Monate weiterarbeiten können. Bryner freut sich: «Ich war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort.» Die Arbeit im Spital erfülle sie mit grosser Dankbarkeit. Sie erlebt manchen Schicksalsschlag mit und kommentiert:

«Ich bin froh um diese Erfahrung, sie macht mich demütig und dankbar, dass es das Schicksal so gut mit mir gemeint hat.»