Freiamt Der grosse Gebührenvergleich: Hier zahlen Sie am meisten für Ihren Güselsack Abfall produzieren wir alle, ob wir wollen oder nicht. Die Kosten für dessen Entsorgung sind aber nicht überall gleich hoch, wie die Umfrage der AZ bei den Gemeinden zeigt. Im Freiamt macht die Differenz bei einem 35-Liter-Kehrichtsack mehr als das Dreifache aus. Marc Ribolla 22.03.2021, 05.00 Uhr

In Wohlen kostet die Zehnerrolle der 35-Liter-Säcke 17.60 Franken. Eine jährliche Grundgebühr gibt es nicht. Bild: Marc Ribolla

Für alle ist es ein gewohntes Ritual. Eines, das man nur ungern erledigt und doch bleibt einem nichts anderes übrig: den gefüllten Kehrichtsack an die Strasse zu stellen oder in den Container zu werfen. In den meisten Freiämter Gemeinden geschieht die Entsorgung basierend auf verschieden grossen Säcken. Die AZ hat den Vergleich der einzelnen Gemeinden aufgrund des Preises einer Zehnerrolle eines 35-Liter-Sacks gezogen sowie aufgrund der jährlichen pauschalen Haushaltsabgabe – sofern eine solche erhoben wird.

Die Preise unterscheiden sich frappant. Während man etwa in Arni und Oberwil-Lieli für die Zehnerrolle des 35-Liter-Sacks nur 12 Franken bezahlt, sind es in Buttwil 40 Franken. Die Preisspanne zwischen den beiden günstigsten und der teuersten Freiämter Gemeinden beträgt damit mehr als das Dreifache.

Wer jede Woche einen Sack füllt, wirft in Buttwil jährlich 208 Franken auf, während in Arni gerade mal 62.40 Franken anfallen. Allerdings: Die Jahrespauschale beträgt in der Gemeinde am Lindenberg nur 80 Franken, in Arni hingegen 130 Franken.

Keine Sackgebühren, dafür Abrechnung nach Gewicht

Keine Sackgebühren erheben die Gemeinden Bünzen, Kallern, Merenschwand und Uezwil. Dort basiert die Kehrichtabfuhr komplett auf dem Containersystem. Jede Leerung kostet einen gewissen Grundbetrag, zusätzlich wird pro Kilo Abfall eine Gebühr verrechnet.

Zu den Gemeinden im oberen Preissegment ab 30 Franken aufwärts gehören auch Berikon, Bettwil, Büttikon, Mühlau, Rudolfstetten und Widen.

Die drei Mutscheller Orte bilden mit dem «Mutscheller Sack» einen gemeinsamen Preisverbund, unterscheiden sich aber ihrerseits bei der jährlichen Grundgebühr. Eine solche erhebt nur Widen. Dort wiederum ist die Grüngutabfuhr bereits mit der Kehrichtgebühr abgedeckt, während in Rudolfstetten seinerseits die Grüngutentsorgung kostenpflichtig ist.

Dieses Beispiel vom Mutschellen zeigt, weshalb die Preise derart stark variieren. Das ganze Abfallwesen ist sehr komplex. Verschiedene Faktoren und das Angebot spielen eine Rolle. Zentral ist, dass die Abfallbeseitigung mit den Gebühren kostendeckend sein muss. Jede Gemeinde versucht, dies auf ihre Art und Weise zu tun.

Mehrfaches an Grüngut als an Hauskehricht

Auf diese Tatsache weist auch der Buttwiler Gemeinderat Dominic Frey hin, der in seinem Ressort für die Kehrichtbeseitigung verantwortlich ist. Als Gründe, weshalb seine Gemeinde mit Abstand die teuerste bei der reinen Sackgebühr ist, führt Frey an:

«Bei uns bezahlt man zum Beispiel keine Grüngutgebühr. Sie ist im normalen Kehrichtsackpreis inbegriffen. In Buttwil fällt jährlich aber ein Vielfaches der Tonnage an Grüngut an im Vergleich zum Hauskehricht.»

Für die vielen Buttwiler Hausbesitzer mit Garten ist die Entsorgung des Grünguts so ein Vorteil. Zudem falle immer weniger Kehrichtmenge an, weil die Haushalte beispielsweise vermehrt das Recyclingcenter in Muri benützten und den Abfall trennten. «Die Transportkosten bleiben aber für uns gleich hoch», sagt Frey.

Ganz unterschiedlich wird auch die jährliche Grundgebühr für die Haushalte behandelt. Sie variiert je nach Gemeinde zwischen null und 139.65 Franken und ist teilweise abhängig von der Anzahl Personen im Haushalt. In Hägglingen und Aristau ist die Grundgebühr übrigens auch bei einer leerstehenden Wohnung geschuldet.

Im Schnitt aller Freiämter Gemeinden kostet die Zehnerrolle des 35-Liter-Sacks 22.30 Franken. Unter diesem Preis liegen die Bezirkshauptorte Muri (18.30 Fr.) und Bremgarten (18 Fr.) und auch die grösste Gemeinde Wohlen (17.60 Fr.). Sie profitieren von tieferen Kosten dank einer höheren Sammelleistung in ihrem dichter besiedelten Gebiet als eine Gemeinde, die aus mehreren Weilern besteht.

Zu guter Letzt ein Tipp an alle, die sich jetzt vielleicht über den vermeintlich hohen Abfallsackpreis in ihrer Gemeinde ärgern. Vor einem Umzug unbedingt die Preise genau mit dem Service und Angebot vergleichen. Manch einer erlebte bei der neuen Gebührenrechnung am Ende eine böse Überraschung.