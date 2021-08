Freiamt: Die Badis können verregnete Sommersaison nicht retten

Freiamt «Den Verlust können wir ganz sicher nicht aufholen»: Trotz schönen Wetters herrscht trübe Stimmung in den Freibädern Die verregneten Sommerferien sind vorbei. Nun entspricht das Wetter wieder seiner Jahreszeit. Doch für die Badis aus der Region kommen diese Sonnenstrahlen zu spät. Die Hoffnung, dass die kommenden heissen Tage die Ausfälle der Saison retten, ist klein. Melanie Burgener 12.08.2021, 05.00 Uhr

Auch das schöne Wetter nach den Sommerferien kann den Verlust der schlechten Badisaison in der Badi Bremgarten 2021 nicht wieder wettmachen. Melanie Burgener

Die Stimmung in den Freiämter Freibädern ist durchzogen. Das können auch das warme Wetter und die sonnige Prognose für die kommenden Tage nicht ändern. Um zu erkennen, dass die diesjährige Badisaison ganz anders verlaufen ist, als sich das die Betreiber der Freizeitanlagen gewünscht hätten, reicht einen Blick auf die Wettersituation der vergangenen Wochen. Die Hoffnung in den regionalen Badis, dass die momentane Wettersituation die fehlenden Eintritte der Sommerferien wettmacht, ist klein.

«Den Verlust können wir ganz sicher nicht aufholen», sagt Renato Lorenzi, stellvertretender Leiter des Freibades Bremgarten. Er erzählt:

«Im Juni ging es einigermassen. Aber dann, pünktlich zu den Sommerferien, kam dieses hässliche Wetter. Uns fehlt der Umsatz von über einem Monat.»

Theoretisch hätte Bremgarten ein Hallenbad als Schlechtwetteralternative. Doch auch dieses war während der fünf Sommerferienwochen geschlossen. «Wir müssen das Bad einmal im Jahr revidieren. Das Becken braucht eine Grundreinigung und Lampen müssen ausgewechselt werden. Normalerweise sind die Sommerferien der perfekte Zeitpunkt dafür», erklärt Lorenzi.

Einzelne schöne Tage reichen nicht, um Gäste ins Freibad zu locken. Die meisten Besucher kommen, wenn die Wetterprognose für mehrere Tage gut ist. Melanie Burgener

Das Saisonende wird bei schönem Wetter in den Oktober verschoben

Doch jetzt, nach den Unterhaltsarbeiten stünde ihnen das Hallenbad wieder zur Verfügung. «Wir haben das Glück, dass unsere Leute wegen des Hallenbads nicht wie in anderen Badis saisonal angestellt sind», sagt Lorenzi. So könne man nun spontan entscheiden und bei unsicheren Vorhersagen sogar beide Anlagen öffnen. Ebenfalls spontan wird in Bremgarten über das Saisonende entscheiden. «Voraussichtlich ist unser Freibad bis Ende September geöffnet. Aber wir sind so flexibel, dass wir die Saison bei gutem Wetter bis in den Oktober laufen lassen», sagt Lorenzi.

Die Alternative Hallenbad steht Martin Burkart, dem Betreiber der Badi Muri, nicht zur Verfügung. Er muss auf eine Schönwetterperiode hoffen. Er sagt:

«Einzelne warme Tage bringen uns nichts. Die Gäste kommen erst, wenn es drei bis vier Tage hintereinander schön ist.»

Zusammengerechnet seien das in diesem Jahr nur etwa dreieinhalb Wochen gewesen. Eine Bilanz, wie die Saison, die jetzt wieder anläuft, aussieht, könne er frühestens am kommenden Wochenende ziehen. «Aber eigentlich müssen wir nicht darüber diskutieren. Es wird niemand sagen, dass es eine gute Badisaison war», so Burkart.

Für einen Rückblick auf die vergangene Saison hatte Stefan Meier, Leiter Bademeister der Badi Villmergen, am Mittwoch keine Zeit. Die Schulferien sind zwar nun vorüber, doch ein solch warmer Nachmittag, wie es am Mittwoch einer war, lockt auch während der Schulzeit viele Kinder ins Freibad. Meiers Aufmerksamkeit sei während der Badeaufsicht voll und ganz der Sicherheit der Badegäste gewidmet, wie die Badi auf Anfrage der AZ mitteilte.