Bruno Gisi betreut seit 14 Jahren die Wanderwege im Freiamt.

Freiamt Bruno Gisi kennt die Wanderwege im Freiamt wie seine Westentasche: Er ist Streckenbetreuer aus Leidenschaft Der Dottiker betreut seit 14 Jahren die Wanderwege im Freiamt, die zum Wegnetz der Aargauer Wanderwege gehören. Er kennt jeden Stein in seinem Gebiet, das sich vom Reuss- bis ins Bünztal erstreckt. Der AZ zeigt er, welche Arbeiten im Frühling gemacht werden müssen. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 20.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bruno Gisi ist einer von 85 Streckenbetreuern, die gemeinsam für 1650 Kilometer Wanderwege im Kanton Aargau verantwortlich zeichnen. Nathalie Wolgensinger

Bruno Gisi hat extra für die Inspektionstour mit der AZ-Redaktorin das Auto aus der Garage geholt und die Leiter darauf montiert. Zwei Dinge, die er sonst bloss selten braucht. Er erzählt: «Normalerweise bin ich mit dem Velo unterwegs, denn nur so sieht man die Mängel.» Dass der 80-Jährige noch in bester Verfassung ist, stellt er im Villmerger Wald unter Beweis. Forschen Schrittes bewältigt er den steilen Wegabschnitt, der ihn zu seiner Lieblingsbuche führt.

Der an einer exponierten Lage stehende Baum ist mit einem Wanderwegzeichen versehen. Um dieses aufzufrischen, muss Gisi die Leiter zu Hilfe nehmen. Der Baum steht auf einem hohen Erdwall. Ein Teil der Wurzel liegt sogar frei. Der Dottiker freut sich:

«Ich küsse die Buche jedes Jahr im Frühling und freue mich, dass sie den Winter überstanden hat.»

Bruno Gisi aus Dottikon ist Streckenbetreuer im Auftrag der Aargauer Wanderwege. Nathalie Wolgensinger

Bruno Gisi ist unterwegs mit Rucksack und Putzmittel

Die Frühlingszeit ist für den Dottiker jeweils die arbeitsintensivste. Dann trifft man ihn mehrmals pro Woche auf seinem Streckennetz, das von Wohlen bis nach Egliswil und von Seengen bis zur Reussfähre in Sulz reicht. Bewaffnet mit Pinsel, Farbe, Hammer und Nägeln bessert er die Schäden aus, die Wind und Wetter angerichtet haben.

Der begeisterte Bergsteiger, der seit 14 Jahren als Streckenbetreuer tätig ist, kennt praktisch jeden Stein in seinem Revier und natürlich auch die neuralgischen Stellen. Im Villmerger Wald wehte der Sturm einen Baum um, und dieser wiederum begrub einen Wegweiser unter sich. Den massiven Holzpfahl hat Gisi bereits wieder fest im Waldboden versenkt. Wer den Weg in Richtung Seenger Eichberg sucht, der findet ihn jetzt wieder problemlos.

Die Leiter hat Bruno Gisi extra für den Fototermin mitgenommen. Normalerweise klettert er auf die Wegweiser. Nathalie Wolgensinger

Das ist Gisi ganz besonders wichtig. Er erzählt:

«Ich versuche mich in einen Wandernden zu versetzen, der zum ersten Mal hier ist und sich anhand der Wegweiser und Richtungspfeile orientiert.»

Dazu gehört für den passionierten Velofahrer auch, dass er die Wegweiser regelmässig putzt. Dies tut er mit einer ausgeklügelten Mischung aus Essig und Putzmittel. Der gelernte Buchdrucker ist praktisch veranlagt, verpackt seine Hilfsmittel im Rucksack so, dass er sie schnell wieder findet. Er kommentiert: «Als Bergsteiger musst du deine Ware so verstauen, dass du sie auch bei einem Schneesturm schnell zur Hand hast.»

Ein dichtes Beziehungsnetz ist das A und O

Bruno Gisi will noch die Wegspinne Grosmoos oberhalb von Dottikon zeigen. Hier kreuzen sich gleich mehrere Wanderwege. Er putzt die Wegweiser, grüsst einen vorbeifahrenden Waldbesitzer und kommentiert:

«Wir sind auf die Waldbesitzer, Förster und Landwirte angewiesen. Sie sind meist die ersten, die einen Schaden entdecken und uns diesen melden.»

Im Laufe der Jahre hat er sich ein grosses Beziehungsnetz aufgebaut, das er auf seine eigene Art pflegt. Er kommentiert verschmitzt lachend: «Ich gehe gelegentlich mit einer Flasche Dottiker Weisswein bei ihnen vorbei.»

Bruno Gisi sorgt für saubere Schilder. Nathalie Wolgensinger

Der Routenbetreuer bewegt sich aber nicht nur auf Feld und Wiese, sondern auch in den Dörfern und insbesondere an den Bahnhöfen. Auch hier gilt es, ein besonderes Augenmerk darauf zu halten, wenn sich infolge von Bauarbeiten Änderungen ergeben.

Dies war in den vergangenen Monaten am Wohler Busbahnhof der Fall. Dort mussten die Schilder einige Male neu angebracht werden. Dies geschieht jeweils in Koordination mit den Verantwortlichen der Gemeinde, der Projektleitung und dem Geschäftsleiter der Aargauer Wanderwege, Horst Sager.

Ganz besonders am Herzen liegen Gisi, dem ehemaligen Leiter eines technischen Kundendienstes, die alten Industriewege, die während der Industrialisierung noch in mühseliger Handarbeit erstellt wurden. Dazu gehört unter anderem die Verbindung zwischen Seengen und Villmergen. Gisi erzählt: «Die Menschen aus dem Seetal waren auf diesen Weg angewiesen, um zu ihren Arbeitsplätzen in der Wohler Strohindustrie oder bei der Dottiker Bally zu gelangen.»

Der Weg zwischen Villmergen und dem Seetal ist ein Zeuge aus der Vergangenheit: Damals diente er den Menschen aus dem Seetal als Arbeitsweg nach Wohlen in die Fabriken der Strohindustrie oder in die Dottiker Bally. Nathalie Wolgensinger

Heute werden diese Wege ausschliesslich von Erholungssuchenden benutzt. Diese freuen sich, wenn sie Bruno Gisi bei der Arbeit antreffen, und halten gerne auch mal einen Schwatz. Der Pensionär geniesst die Arbeit sichtlich. Darum hängt er den Job auch noch nicht an den Nagel. Er kommentiert:

«Ich wollte eigentlich mit 80 aufhören, nun hänge ich aber noch ein Jahr dran. Und vielleicht werden es auch noch mehr.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen