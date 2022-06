24-Stunden-Shop in Abtwil eröffnet

Noch schnell am Abend einen Liter Milch einkaufen oder am Wochenende für den spontanen Besuch ein wenig Fleisch auf den Grill holen. Das kann man in den Städten beinahe rund um die Uhr. In kleineren Gemeinden ist das aber häufig nicht möglich. Es hat immer weniger Läden oder zum Teil gar keine mehr. Das Lädelisterben kennt man auch in Abtwil im Freiamt. Dort gibt es seit über 4 Jahren keinen einzigen Laden mehr, bis heute.

04.06.2022, 21.50 Uhr