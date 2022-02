Freiämter Welpen-Blog Es fiept und quietscht aus der Babybox – so entdecken drei winzige Welpen die Welt Am 24. Januar durfte AZ-Ressortleiterin Andrea Weibel dabei sein, wie ihre Ferienhündin Nayla drei Welpen auf die Welt brachte. Seither quietscht und fiept es herzig aus der Welpenbox. Zum Glück gibt es Homeoffice. Und weil es so unglaublich ist, teilt sie ihre Erlebnisse mit den AZ-Leserinnen und -Lesern. Andrea Weibel 03.02.2022, 16.00 Uhr

Der kleine fast ganz schwarze Bub war der erste der drei Welpen, der es auf die Welt geschafft hat. Andrea Weibel

3. Februar - Erinnerungen an die Geburt

Es ist Donnerstag, der 3. Februar 2022. Ich sitze in der Welpenbox, die ich vor etwa einem Monat aus vier 1,2 Meter langen Schaltafeln gezimmert habe, und kann nicht aufhören, dumm zu grinsen. Das kann ich nie, wenn ich hier drin sitze. Und das hat übrigens auch noch niemand anderes geschafft. Dafür sind die drei kleinen Stinker einfach zu herzig. Sie liegen wie aufgehängte Wäschestücke über Naylas Beinen. Es sieht nicht unbedingt bequem aus, aber sie scheinen es so zu mögen. Immer wieder zucken sie im Traum, quietschen oder geben Laute von sich, die vermutlich irgendwann ein Bellen werden sollen.

Die Rede ist von den drei Welpen, die meine Ferienhündin Nayla in der Nacht auf Montag, den 24. Januar, bei mir zu Hause zur Welt gebracht hat. Nayla arbeitet im Sommer als Kuhhirtin auf der Alp. Ihre Wintersaison verbringt sie schon zum zweiten Mal bei mir im Flachland. Sie ist eine mittelgrosse Mischlingsdame, hat aber viel Border-Collie-Blut in sich, sodass sie sehr sozial, schlau und noch im Alter von 8 Jahren sehr lernwillig ist. Die drei Winzlinge, die jetzt über ihren Beinen hängend schlafen, sind ihr vierter Wurf.

Scheint bequemer, als es aussieht: Wie Wäschestücke hängen die Bärchen über Naylas Pfoten. Andrea Weibel

Doch auch wenn Nayla schon Erfahrung hat in Sachen Geburt, war es für mich das erste Mal, dass ich sehen durfte, wie Welpen zur Welt kommen. Es war ein unglaublicher Moment. Bei Kälbchen war ich schon mehrfach dabei, auch da war es sehr entspannt, die Kuh wusste, was sie tat, ich musste kaum was tun. So war es auch bei Nayla. Und doch ganz anders.

Am Sonntagabend um 22 Uhr wollte sie nochmals raus, doch so richtig konnte sie sich nicht erleichtern. Um 24 Uhr kam sie mich dann wecken. Auf ihre ganz eigene Art. Denn Nayla bellt nur im Notfall und möchte auch nie jemandem zur Last fallen. Sie kam die Treppe hoch und legte sich vor meine Schlafzimmertür. Zum Glück ist mein Daheim so alt, dass die Treppe knarzte und mich aufweckte. Erneut gingen wir hinaus, wieder brachte das wenig. Drinnen sprang Nayla aber sofort über die Schaltafelwand ins Babynest. Sie schien genau verstanden zu haben, wofür das gedacht ist, obwohl sie ihre Jungen normalerweise im Stall zur Welt gebracht hat.

Unglaublich, so ein Röntgenbild habe ich zuvor noch nie gesehen. Das war zwei Tage vor der Geburt der drei Kleinen. Andrea Weibel

Ich setzte mich neben sie, hielt ihren Kopf und streichelte ihren Bauch, weil sie so zitterte. Ich war mir natürlich nicht sicher, ob die Babys wirklich kommen würden. Der Tierarzt hatte zwei Tage zuvor noch gesagt, es würde wohl noch eine bis zwei Wochen dauern. Und doch war ich mir eigentlich schon sicher.

Um 1 Uhr passierte es: Nayla hatte sich seit Minuten ständig zwischen den Beinen geschleckt, nun rutschte ein kleines, in eine Hautblase eingepacktes Bündel auf die Wolldecke. Völlig unaufgeregt leckte Nayla daran, biss die Hautblase auf, frass sie auf und zauberte ein winziges, fertiges schwarzes Minihündchen daraus hervor. Dieses brauchte keinen Moment, um sich auf die neue Umgebung einzustellen. Sofort krabbelte es in Richtung Zitzen und hängte sich schnaufend daran. Unglaublich, welche Instinkte die Natur diesen Winzlingen bereits mitgegeben hat.

Auch bei den zwei anderen Babys ging es weder blutiger noch aufgeregter zu. Innert gut zwei Stunden waren sie da und hingen alle zufrieden an Mamas Zitzen. Nayla leckte sie alle paar Minuten von Kopf bis Fuss ab und schaute mich sichtlich erschöpft und doch froh an.

Das erste Baby war ein kleiner Bub, fast ganz schwarz mit braunen punkten über den Augen wie Mama Nayla. Das zweite war ebenfalls schwarz mit einem weissen Band um den Hals. Ein Freund meinte, sie sei sehr benutzerfreundlich, diese vorgezeichnete Halsband-Markierung. Ich nenne das kleine Mädchen Kragenbär, denn ich möchte ihnen noch keine richtigen Namen geben, die sollen sie von ihren künftigen menschlichen Mitbewohnenden erhalten. Das dritte ist braun und ebenfalls ein Mädchen. Sie heisst Brunsli oder Braunbär. So habe ich jetzt eine richtige kleine Bärenbande daheim.

Das erste Familienfoto mit den kleinen Würmchen. Andrea Weibel

Seither wird mein Zuhause von Quietschen und Fiepen erfüllt, das eher nach Meerschweinchen denn nach Hunden klingt. Sie waren gut 300 Gramm schwer, als sie zur Welt kamen, doch täglich nehmen sie um mindestens 50 Gramm zu, sodass sie schon bald ein Kilo Zucker aufwiegen können. Genauso süss sind sie schon lange.

Ich hatte noch nie Hundewelpen bei mir. Und ich glaube, das könnte noch jede Menge Überraschungen für mich bereithalten. Nicht nur positive. Ich befürchte angepieselte Möbel, angenagte Sachen und vieles, woran ich noch nicht mal denken kann. Aber ehrlich gesagt freue ich mich riesig auf dieses Abenteuer. Nach zehn Wochen sollten die Babys ein neues Daheim finden. Was wir bis dahin zusammen erleben, möchte ich sporadisch in diesem Blog teilen. Heute oder morgen sollte meine kleine Bärenbande ihre Äuglein öffnen. Für mich ein passender Moment, sie der Welt vorzustellen.

Von Mama behütet: Ja, auch das scheint bequem zu sein... Andrea Weibel