Freiämter Badis Rekordeintritte in Freiämter Badis: Am Wochenende gingen in Muri 190 Kilogramm Pommes frites über die Theke Das exotisch warme Wochenende lockte die Freiämterinnen und Freiämter ans Wasser. Die Badis verzeichneten rekordverdächtige Eintritte und kamen an ihre Kapazitätsgrenzen. Nicht zu beneiden waren die Mitarbeitenden in den Küchen: Dort herrschten Temperaturen über 40 Grad. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 20.06.2022, 16.33 Uhr

Nach dem Grossandrang vom Sonntag genossen die Schwimmerinnen und Schwimmer in Wohlen die Ruhe. Nathalie Wolgensinger

«Bombastisch!», so lautet kurz und bündig das Fazit von Martin Burkart, Betriebsleiter der Murianer Badi, über das vergangene Wochenende. Die Hitzewelle bescherte nicht nur Muri, sondern allen Schwimmbädern im Freiamt unglaublich viele Besuchende. Wer am Sonntagnachmittag im Wohler Schüwo-Park schwimmen wollte, fand nur mit Müh und Not einen Schattenplatz.

Die Freiämterinnen und Freiämter lagen Badetuch an Badetuch, und wer ins Schwimmbecken wollte, musste sich erst in eine Warteschlange einreihen. Entsprechend waren auch Parkplätze und Sitzplätze in den Badi-Restaurants Mangelware, und die Mitarbeitenden in den Küchen waren nicht zu beneiden. In der kleinen Küche des Murianer Schwimmbads wurden Temperaturen um die 40 Grad gemessen. Die Küchen-Crew frittierte 190 Kilogramm Pommes frites. So viel wie schon lange nicht mehr.

Mit 2900 Eintritten am Sonntag erreichte das Murianer Schwimmbad einen Eintritts-Rekord und kam zugleich an seine Kapazitätsgrenzen. Burkart erzählt:

«Vor dem Kassenhaus bildete sich eine lange Schlange, die Schattenplätze waren restlos alle besetzt und Sonnenschirme hatten wir auch keine mehr.»

Er und sein Team hätten ohne Pause von frühmorgens bis zum Badischluss durchgearbeitet, ergänzt er.

Littering in der Wohler Badi beschert dem Team Überstunden

Ähnlich hohe Eintrittszahlen vermeldet auch die Bremgarter Badi. Am Samstag zählte man 2150, am Sonntag sogar 2700 Eintritte. Damit wurde zwar der Rekord aus dem Jahr 2020 mit 2800 Eintritten an einem Tag nicht geschlagen. Dennoch war es ein strenger Tag für Betriebsleiter Roger Marti, der gemeinsam mit fünf Bademeistern und zwei Mitarbeiterinnen an der Kasse ebenfalls pausenlos im Einsatz stand. Sein Fazit zum tropisch warmen Wochenende: «Wir waren gefordert und haben die Arbeit sehr gut bewältigt.»

Auch beim Wohler Schüwo-Park wurde ein Rekord geknackt: 2800 Menschen hätten sich zu Spitzenzeiten in der Badi aufgehalten, erzählt Betriebsleiter Fabian Zehnder. Schattenplätze fand man keine mehr und die Parkplätze waren samt und sonders belegt. Seit dieser Saison wird das Bademeister-Team von Mitarbeitenden der Securitas unterstützt. Sie helfen ihnen bei Interventionen und patroullieren über das Gelände. Zehnder erzählt:

«Nur schon ihre Anwesenheit sorgt für ein gutes Gefühl bei den Gästen. Ausserdem ging die Zahl der Diebstähle zurück.»

Kopfschüttelnd erzählt er jedoch von den Unmengen Abfall, die sein Team jeden Abend einsammelt: «Das braucht gut und gerne drei Stunden, bis alle Zigarettenstummel und Fötzeli wieder aufgelesen sind.» Dass die Badigäste ihren Abfall einfach liegen lassen, sei zwar nicht neu, aber in diesem Umfang doch aussergewöhnlich. Er sagt: «Ich kann nicht verstehen, weshalb man alles liegen lässt, dabei haben wir alle paar Meter einen Abfallkübel aufgestellt.»

Heiss begehrt in Wohlen: Pouletflügeli

Rabishe Gashi arbeitet in der Küche der von Marco Polo geführten Badi-Beiz in Wohlen. Sie sei fast den ganzen Sonntag über damit beschäftigt gewesen, für Pouleflügeli Nachschub zu sorgen oder Pommes frites zu frittieren, berichtet sie lachend. Diese beiden Menus waren heiss begehrt bei den Gästen. Sie ergänzt: «Die Leute waren gut gelaunt und hatten Verständnis, wenn es mal länger dauerte.»

Rabishe Gashi brutzelte den ganzen Sonntag über Pouletflügeli im Wohler Badirestaurant. Nathalie Wolgensinger

Dies bestätigt auch der Murianer Betriebsleiter Martin Burkart: «Die grosse Mehrheit der Gäste hatte viel Verständnis dafür, dass man für alles etwas länger warten musste.» Er beobachte ohnehin, dass die Pandemie auf viele Menschen einen positiven Effekt hatte. Er präzisiert: «Viele sind froh, dass sie wieder ohne Maske und Einschränkungen in die Badi kommen können, da nehmen sie Wartezeiten gerne in Kauf.»

Auch die Villmerger Badi verzeichnete mit 2000 Eintritten am Sonntag einen Grossandrang. Offenbar aber waren Hitze und Arbeitsbelastung immens für das Villmerger-Team: Sie wollten gestern Montag keine weiteren Auskünfte erteilen.

Francisca Fried mit ihren Kindern Jérôme und Louane genoss gestern Montag die Ruhe in der Badi Wohlen. Nathalie Wolgensinger

Francisca Fried hingegen gab gerne Auskunft. Die Boswilerin war am Montag mit ihren Kindern Jérôme und Louane in der Wohler Badi. Sie sagte: «Wir sind am Wochenende bewusst nicht in die Badi gegangen. Wir geniessen es nun umso mehr, dass wir freie Fahrt auf der Rutschbahn haben.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen