Kampf gegen Foodwaste Diese Freiämter Geschäfte bieten ihre Reste auf der App «Too Good To Go» an Dank der App «Too Good To Go» kann Restware vor Ladenschluss zu niedrigen Preisen verkauft statt weggeworfen werden. Auch im Freiamt machen immer mehr Geschäfte mit. Sie berichten von guten Erfahrungen – und schreiben manchmal sogar Nachrichten zum Schmunzeln auf die Päckli. Ilir Pinto 12.02.2021, 05.00 Uhr

Die Bäckerei Köchli in Wohlen (im Bild: Mitarbeiterin Jasmin Pfammatter) nutzt die App «Too Good To Go» seit fast zwei Jahren.

Andrea Weibel

(2. Mai 2019)

Viele noch geniessbare Lebensmittel landen einfach im Müll. Es kling absurd, ist aber Realität. Detailhändler, Bäckereien oder Restaurants haben manchmal am Ende des Tages noch Produkte im Sortiment, die am nächsten Tag aufgrund der Haltbarkeit oder von Gesetzes wegen nicht mehr angeboten werden dürfen. Obwohl diese noch geniessbar wären, müssen sie entsorgt werden. Dafür hat sich im deutschen Sprachraum ein Begriff etabliert: Foodwaste, also Lebensmittelabfall beziehungsweise -verschwendung.

Diesem sagte eine Bewegung den Kampf an. «Too Good To Go» heisst sie («zu gut, um zu gehen»). Ursprünglich 2016 in Dänemark ins Leben gerufen, fand die App vor etwa zwei Jahren auch ihren Weg ins Freiamt.

Seither haben laut Jessica Jocham, PR-Spezialistin von Too Good To Go Schweiz, allein im Freiamt 26 Betriebe gemeinsam knapp 9000 Mahlzeiten gerettet.

Dottikon: Türkische Spezialitäten werden geliefert

Das im vergangenen Oktober gegründete Dottiker Unternehmen Memleket ist seit Anfang Dezember bei «Too Good To Go» dabei. Memleket ist ein Hauslieferdienst, der unter anderem türkische Spezialitäten wie Baklava, veganen Cigköfte oder «Turkish Delight» anbietet, so die Geschäftsführerin Yasmin Özalp.

Das Dottiker Unternehmen Memleket von Yasmin Özalp verkauft solche Pakete mit türkischen Spezialitäten über die «Too Good To Go»-App. zvg

Sie berichtet: «Da wir immer in grossen Mengen aus der Türkei bestellen müssen, bleiben oft Produkte übrig. Da der Rest zu viel wäre, um ihn selbst zu essen, haben wir uns entschlossen, ‹Too Good To Go› zu nutzen. Ich finde es gut, da wir die Ware so nicht wegwerfen müssen.»

Mit der App habe Özalp gute Erfahrungen gemacht. Freudig erzählt sie:

«Manche denken, türkische Spezialitäten sind nur für Türken, doch dann sehen sie unser Angebot und probieren es.»

Für alle Kunden sei es eine positive Überraschung gewesen, ist die Unternehmerin zufrieden.

Muri: Getränke werden vor dem Ausleeren bewahrt

Staubli Getränke in Muri verkauft alkoholische und alkoholfreie Getränke. Im Frühjahr 2019 ist der Getränkelieferant bei «Too Good To Go» eingestiegen.

Die Mitarbeiterin Natascha Bachmann erklärt: «Es gibt Getränke, die nicht lange haltbar sind, zum Beispiel Säfte und Zero-Getränke. Anstatt diese auszuleeren, verkaufen wir sie auf ‹Too Good To Go›. Bisher hatten wir sehr gute Erfahrungen damit, die Kunden haben sich stets gefreut.»

Oberlunkhofen: Süsskartoffeln, die für den Detailhandel nicht geeignet sind

Christoph Hagenbuch, Landwirt aus Oberlunkhofen Zvg

Christoph Hagenbuch, Landwirt aus Oberlunkhofen, hat im vergangenen Jahr während anderthalb Monaten Süsskartoffeln über «Too Good To Go» verkauft. Er erzählt:

«Es waren Süsskartoffeln, die geniessbar, aber im Detailhandel wegen äusserer Mängel als nicht verkaufsfähig gelten.»

Der Landwirt fährt fort: «Ich bin zufrieden mit ‹Too Good To Go›. Momentan haben wir eine Pause damit eingelegt, aber wir können uns gut vorstellen, diese App in Zukunft wieder einmal zu nutzen.»

Berikon: Die App war die Rettung für Fleisch und Fisch

Mujku Fleischmarkt in Berikon bereitet Waren für den Verkauf über «Too Good To Go» vor. Zvg

Fleisch und Fisch ist seit einem Jahr auch im Freiamt auf der App zu haben, und zwar beim Mujku Fleischmarkt in Berikon. Geschäftsleiter Lulzim Mujku berichtet:

«Wegen Corona sind manchmal kurzfristige Bestellungen von Restaurants ausgefallen. Aber das Fleisch war schon lieferbereit. ‹Too Good To Go› war in diesen Situationen unsere Rettung.»

Die verkaufte Ware sei immer nur einen bis zwei Tage vor ihrem Mindesthaltbarkeitsdatum. Man könne sie aufgrund der Gesetzgebung nicht mehr zum Verkauf anbieten. Dazu sagt Mujku: «Dank ‹Too Good To Go› konnten wir sehr viel Ware retten. Und die Kunden sind immer sehr froh über den Inhalt der Päckli.»

Arni: Sogar ein Foodtruck ist dabei - mit persönlicher Nachricht

In Arni ist der Foodtruck «Grill N’ Roll» seit ungefähr drei Monaten auf der App mit dabei. Im Angebot führt er Grillgerichte wie das amerikanische «Philly Cheesesteak», aber auch Vegetarisches und Veganes. Geschäftsführerin Leticia Falvai sagt:

«Es war die Idee meines Mannes, bei ‹Too Good To Go› mitzumachen. Er war ein Flüchtling und weiss, was Hunger bedeutet.»

Aus diesem Grund seien die beiden gegen Lebensmittelverschwendung. Zudem schreibe sie immer eine persönliche Nachricht auf jede Box. «Unsere Kunden geben uns tolles Feedback», lacht Falvai.

Leticia Falvai, Geschäftsführerin «Grill N' Roll» in Arni, schreibt ihren «Too Good To Go»-Kunden persönliche Nachrichten, das kommt gut an. zvg

Bäckereien sind gleich mehrere dabei

Bei «Too Good To Go» machen gleich mehrere Bäckereien im Freiamt mit: Die Bäckerei-Konditorei Köchli in Wohlen, die Bäckerei Haas in Oberlunkhofen und die Bäckerei-Konditorei Kreyenbühl in Muri. Mitarbeiterin Melanie Strebel von der Bäckerei Köchli berichtet:

«Der Inhalt ist eine Überraschung. Aber die Kunden freuen sich oft, wenn Patisserie dabei ist. Wir haben gute Erfahrungen gemacht, und unsere Kunden sind immer sehr zufrieden.»

Sie betont, der günstigere Verkauf der Restware über die App sei viel besser, als sie einfach wegzuwerfen. Und es tue gut, etwas gegen Foodwaste unternehmen zu können.

Auch viele Freiämter Detailhändler machen mit

Im Freiamt gibt es auch zahlreiche Detailhändler, die bei «Too Good To Go» mitmachen: Darunter sind die Migrolino-Filiale in Bremgarten, die Coop-Pronto-Filiale in Muri und die Spar-Filiale auf dem Mutschellen sowie einige Migros-Filialen in Wohlen, Berikon und Muri wie auch Volg-Filialen in Zufikon, Oberwil-Lieli, Arni und Fischbach.