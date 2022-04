Überfall auf Volg-Filiale in Fischbach-Göslikon – Täter flüchtig

Fischbach-Göslikon Überfall auf Volg-Filiale – Täter flüchtig Ein Unbekannter überfiel die Volg-Filiale in Fischbach-Göslikon und erbeutete Bargeld. Trotz Fahndung blieb der Täter verschwunden. Die Polizei sucht Augenzeugen. 01.04.2022, 07.57 Uhr

Tatort war die Volg-Filiale an der Mellingerstrasse in Fischbach-Göslikon. Eine Kapuze über den Kopf gezogen und das Gesicht mit einer Hygienemaske bedeckt betrat ein Mann am Donnerstag um 20.30 Uhr den Laden. Nach einer Runde durch das Geschäft trat er an die Kasse heran und zückte ein Messer. Damit bedrohte er die Angestellte und forderte Geld. Diese gab ihm mehrere hundert Franken, worauf der Täter den Laden verliess und davonrannte.