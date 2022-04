Landi Freiamt erwirbt Land und baut Volgfiliale um

Fischbach-Göslikon/Boswil Der Dorn im Auge wird für 1,41 Mio. Franken entfernt: Landi Freiamt investiert in Landerwerb und Filialenumbau Der Jahresgewinn der Genossenschaft Landi Freiamt hat erneut die Drei-Millionen-Marke überschritten. Das Geld soll beispielsweise in einen Landerwerb in Fischbach-Göslikon fliessen. Denn dass der dortige Volg aktuell nicht von der Genossenschaft betrieben wird, störte diese. Zusätzlich steht ein grosser Umbau in Boswil an. Melanie Burgener 22.04.2022, 05.00 Uhr

Noch in diesem Jahr soll die Volg-Filiale in Boswil von der Genossenschaft Landi Freiamt samt integrierter Metzgerei umgebaut werden. Melanie Burgener

Dass Andreas Schüpbach und Daniel Appert den Jahresbericht 2021 der Landi Freiamt mit Stolz präsentieren, ist den beiden anzumerken. Die Genossenschaft erzielt jährlich gute Erfolge – das zeigten bereits Berichte aus den vergangenen Jahren.

Die Freude von Präsident Schüpbach und Geschäftsführer Appert über die neusten Zahlen wird trotzdem nicht gemindert. «Der durchschnittliche Umsatz von anderen Landi-Genossenschaften beträgt knapp die Hälfte von unserem», sagt Schüpbach anlässlich einer Presseorientierung zufrieden.

Der Gewinn aus dem Jahr 2021 beträgt rund 3,64 Millionen Franken. Zwar sei es nicht die Absicht, möglichst viel Gewinn zu erzielen. «Ein hohes Eigenkapital macht uns aber unabhängig und freier in unseren Entscheidungen», betont der Präsident.

So ist es ihnen möglich, auch in Zukunft in nachhaltige Projekte zu investieren. An der diesjährigen Generalversammlung wurden dafür beispielsweise 2 Millionen Franken für zwei grosse Projekte in der Region gesprochen. Eines davon soll in diesem Jahr in Boswil, das andere in den kommenden Jahren in Fischbach-Göslikon realisiert werden.

Der Volg in Boswil wird umgebaut und ökologischer

Vom Nachhaltigkeitsanliegen soll unter anderem die Volg-Filiale in Boswil profitieren. Die Genossenschafter bewilligten einen Kredit von 690'000 Franken für den Umbau des Ladens samt Metzgerei.

«Das Geschäft wurde 2008 zum letzten Mal umgebaut. Die Metzgerei, die 2000 eingerichtet worden ist, noch nie», erzählt Schüpbach. Zusätzlich sollen die Wärmerückgewinnung und die Heizung optimiert werden.

Das alte Wohnhaus neben dem Volg, das ebenfalls der Genossenschaft gehört, wird aktuell an der Fassade und am Dach renoviert. Und es wird eine Photovoltaikanlage realisiert. Das ehemalige ebenfalls benachbarte Lagerhaus der Landi wich einem Wohnhaus, das über eine Erdsondenheizung verfügt. Beide Wohnhäuser und der Volg werden an die Heizung und die Solaranlage angeschlossen.

Landi-Freiamt-Präsident Andreas Schüpbach (links) und Geschäftsführer Daniel Appert sind stolz über den Jahresgewinn 2021. Melanie Burgener

«Auch beim Grossbau in Merenschwand werden wir diese nachhaltige Lösung umsetzen.» Ziel sei es, den Volg in Boswil noch in diesem Jahr fertigzustellen. Dafür wird das Geschäft voraussichtlich Ende August für etwa eine Woche geschlossen bleiben.

Ein neuer Volg und acht Wohnungen in Fischbach-Göslikon

Noch in fernerer Zukunft liegt das Grossprojekt in Fischbach-Göslikon. «Der Laden dort wird von der Volg Konsumwaren AG betrieben und befindet sich im Gebäude und auf dem Grundstück der Agrargenossenschaft Fenaco», erklärt Andreas Schüpbach.

Dass eine Filiale im Gebiet der Landi Freiamt von jemand anderem betrieben wird, sei der Genossenschaft ein Dorn im Auge gewesen. «Deshalb haben wir uns um einen Erwerb des Areals bemüht», sagt er. Dafür sprach die Generalversammlung 1,42 Mio. Franken.

Das baufällige Geschäft soll abgerissen und neu aufgebaut werden. Die neue Verkaufsfläche wird 345 Quadratmeter betragen, zudem werden 28 Parkplätze, zwei 2½-Zimmer-, zwei 3½-Zimmer- und vier 4½-Zimmerwohnungen realisiert.

Bis zum Baustart wird es aber noch dauern. «Wir müssen auf die Revision der Bau- und Nutzungsplanung der Gemeinde warten. Zudem möchten wir zuerst das Gröbste beim Grossprojekt Merenschwand erledigen», erklärt Daniel Appert den Zeitplan.

Mitabreitende sollen auch vom Gewinn profitieren

Merenschwand wird die Genossenschaft in diesem Jahr wohl am stärksten beschäftigen. «Die Bachöffnung, die Strassensanierung und der Kreiselbau werden uns fordern», so Appert.

Die Landi Freiamt wird zudem weiterhin in eigene Immobilien investieren. 290'760 Franken werden an die Genossenschafter ausgeschüttet und kommen demnach den Landwirtinnen und Landwirten zugute. «Wir möchten auch alle Mitarbeitenden in den Filialen belohnen, die für den Gewinn mitverantwortlich sind», betont Schüpbach. Sie erhalten als Anerkennung einen Anteil des Gewinns.