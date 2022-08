Erich Probst sorgt in Fischbach-Göslikon für Ordnung

Fischbach-Göslikon «Teilweise gingen Briefe ohne erforderliche Kontrolle raus» – wie Erich Probst auf der Verwaltung wieder für Ordnung sorgt Der 68-jährige Erich Probst muss als neuer Gemeindeschreiber bis nächsten Juli die Verwaltung der Gemeinde Fischbach-Göslikon wieder auf Vordermann bringen. Der Profi erzählt, wo die Probleme liegen und welche Massnahmen er dagegen ergreift. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 16.08.2022, 05.00 Uhr

Erich Probst hat als Gemeindeschreiber in Fischbach-Göslikon wieder ein Büro bezogen. Bild: Marc Ribolla

Eigentlich könnte Erich Probst schon lange verdientermassen die Beine hochlagern und seinen Ruhestand geniessen. Doch der 68-jährige Murianer, der bis 2019 und seiner damaligen regulären Pension über 20 Jahre als Gemeindeschreiber tätig war, ist noch immer in den Verwaltungsstuben der Region anzutreffen.

Von August 2020 übernahm er sieben Monate lang die Stellvertretung der Hägglinger Gemeindeschreiberin und seit April 2021 und noch bis Ende August macht er in Teilzeit die Mutterschaftsvertretung in Hendschiken.

Und Probst hat noch nicht genug. Sein Zeithorizont geht bereits viel weiter. Parallel zu Hendschiken arbeitet er seit diesem Juni als Gemeindeschreiber in Fischbach-Göslikon. Quasi als Retter in der Not. Denn kürzlich hiess es in den Gemeindenachrichten:

«Die Stellenwechsel in den vergangenen Jahren haben zu einem Wissensverlust und zu teilweise unklaren oder gar unkorrekten Abläufen geführt.»

Probsts Mission im Reusstal-Dorf ist es, in den kommenden Monaten wieder klarere Strukturen in den Abläufen auf der Verwaltung aufzubauen. Ursprünglich wollte er nur bis Januar bleiben, doch weil der «Neuaufbau» mehr Zeit in Anspruch nimmt, läuft sein Mandat im 80-Prozent-Pensum bis Ende Juli 2023.

«Ich kann mit meinem Know-how aus dem Vollen schöpfen»

Noch bis Ende September erhält er Unterstützung vom bisherigen Gemeindeschreiber Bruno Stolz. Dieser hatte eigentlich per März 2022 gekündigt, machte aber interimistisch nun noch weiter, weil seine Nachfolgerin ebenfalls schon wieder hingeschmissen hat.

«Ich bin angefragt worden, ob ich nach Fischbach-Göslikon kommen könnte. Das hat mich gereizt», erklärt Probst. Die Herausforderung macht ihm Freude. Er sagt: «Es belastet mich nicht. Ich bin motivierter als früher. Ich kann mit meinem Know-how aus dem Vollen schöpfen. Es macht Spass, die langjährige Erfahrung weiter einsetzen zu können.»

Erich Probst hat auch mit 68 Jahren noch viel Spass an der Arbeit. Bild: Marc Ribolla

Doch welche Probleme oder unkorrekte Abläufe hat er bei seinem Antritt in Fischbach-Göslikon angetroffen? Um sich einen Überblick zu verschaffen, habe er mit allen Mitarbeitenden und Gemeinderatsmitgliedern persönliche Gespräche geführt. «Führen, Entscheiden, Kommunizieren sind gewiss meine Stärken», beschreibt Probst.

Als Sofortmassnahme sind zusätzliche Stellenprozente bewilligt

Als Beispiel eines soeben erkannten Problems nennt er das Einholen von Offerten und die Submission von Arbeiten, die nicht immer rund abliefen. «Teilweise gingen auch Briefe ohne die erforderliche Kontrolle raus», ergänzt Probst. Eine der Ursachen für die Schwierigkeiten auf der Gemeindeverwaltung von Fischbach-Göslikon verortete der erfahrene Gemeindeschreiber bei den sehr knappen Personalressourcen. Er sagt:

«Ich habe festgestellt, dass allein auf der Gemeindekanzlei rund 40 bis 60 Stellenprozente fehlen.»

Aufgrund dieser mangelnden Ressourcen hat der Gemeinderat auf September im Rahmen einer Sofortmassnahme zur Entlastung der Kanzlei eine Teilzeitstelle mit einem 40-Prozent-Pensum bewilligt. Eine gute Mitarbeiterin für diese Stelle konnte bereits gefunden werden, lässt Probst verlauten.

Ein Hauptmerkmal legt er auch auf effizientere Abläufe, besonders im digitalen Bereich. «In Fi-Gö wurde und wird immer noch viel mit Papierunterlagen gearbeitet, obwohl vieles digital vorhanden ist. Im Gemeinderat habe ich bereits einen Konsens erreicht, dass die traktandierten Geschäfte und auch die zahlreichen Kenntnisnahmen online kommentiert werden», so der Verwaltungsprofi.

Im Fischbach-Gösliker Gemeindehaus wird Probst noch bis Juli 2023 tätig sein. Bild: Marc Ribolla

Und: «Ausserdem bringen wir nur noch ausformulierte Berichte mit präzisen Anträgen in die Sitzung, was alles ebenfalls speditiver macht. Die Gemeinderatsitzung vom vorvergangenen Montag war mit diesen Vorgaben trotz relevanter Geschäfte nach einer Stunde beendet. Wir konnten zum gemeinsamen Apéro übergehen.»

Auf der Verwaltung gibt es rund 220 verschiedene Prozesse

Intern habe sich der Know-how-Verlust von weggegangenen Mitarbeitenden bemerkbar gemacht, weil wichtige Abläufe nicht dokumentiert waren oder Checklisten für wiederkehrende Anlässe fehlten. Nun sollen solche erarbeitet werden, damit das Wissen personenunabhängiger wird. «Gemäss einer Schätzung gibt es auf einer Gemeindeverwaltung rund 220 verschiedene Prozesse. Das macht es bei vielen Personalwechseln schwierig, die gewünschte Kontinuität beizubehalten», erklärt Probst.

Anfang 2023 soll die Gemeindeschreiber-Stelle in Fischbach-Göslikon für nächsten Sommer ausgeschrieben werden. Wenn Probst alles wieder in geordnete Bahnen gebracht hat. «Ich nehme an, es wird jemand viel Jüngeres sein als Nachfolger. Aber wir werden sehen», sagt der Gemeindeschreiber.

