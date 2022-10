Preisüberwacher rügt Fischbach-Göslikon wegen Parkkarten

Fischbach-Göslikon Preisüberwacher rügt die Gemeinde: Jahresparkkarten dürfen statt 1000 nur noch 400 Franken kosten Eine Beschwerde hat die Abteilung für Preisüberwachung des Bundes auf viel zu hohe Parkgebühren in Fischbach-Göslikon aufmerksam gemacht. Würde die Gemeinde auf ihren Preisen bestehen, müsste sie diese begründen. Das kann sie nicht. Andrea Weibel Jetzt kommentieren 28.10.2022, 05.00 Uhr

Der Gemeinderat Fischbach-Göslikon reagiert auf die Empfehlung des Preisüberwachers: Jahresparkkarten werden von 1000 auf 400 Franken reduziert. Melanie Burgener

Wer das ganze Jahr über immer wieder in Fischbach-Göslikon parkieren möchte, der kauft sich eine Jahresparkkarte. Gut möglich, dass diese Person dann aber erstmal leer schlucken muss, denn bis heute kostet so eine Jahreskarte 1000 Franken. So sieht es das lokale Gebührenreglement zur Bewirtschaftung der Parkplätze seit 2019 vor.

Dabei erhält man aber keinen eigenen Parkplatz zugewiesen, sondern darf sein Auto oder Motorrad auf einem öffentlichen Parkplatz oder auf einer Strasse ohne Parkverbot abstellen. Falls es denn noch freie Plätze gibt.

Zum Vergleich: In Wohlen kostet eine Jahresparkkarte in den Wohngebieten 600 Franken, ebenso in Bremgarten auf den ausgewiesenen Parkplätzen. Nun hat sich scheinbar jemand beim Preisüberwacher über diese viel zu hohen Kosten in Fischbach-Göslikon beschwert. Mit Erfolg.

Gemeinderat müsste höhere Preise begründen können

Gemeindeschreiber Erich Probst erklärt auf Anfrage: «Der Preisüberwacher hat sich im August beim Gemeinderat gemeldet und ihm einen Mittelwert durchgegeben, der auch in vielen anderen vergleichbaren Gemeinden gilt. Würde der Gemeinderat nun auf den bisherigen, tatsächlich sehr hohen Gebühren bestehen, müsste er diese begründen.» Und das könne der Gemeinderat nicht. Warum die Preise so hoch festgelegt worden sind, ist dem Gemeindeschreiber nicht bekannt.

Im Newsletter der Abteilung Preisüberwachung des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF heisst es dazu, die Preisüberwachung «kann beantragen, auf die Preiserhöhung ganz oder teilweise zu verzichten oder einen missbräuchlich beibehaltenen Preis zu senken».

Im Büchlein zur Gemeindeversammlung vom 23. November, das bald in alle Haushalte verteilt wird, steht dazu: «Der Preisüberwacher ist der Auffassung, dass ein verhältnismässiger und äquivalenter Tarif für die Parkkarten den Betrag von 400 Franken pro Jahr nicht übersteigen sollte. Der Empfehlung des Preisüberwachers ist nachzukommen.»

Fahrzeuge über 3,5 Tonnen profitieren sogar noch mehr

So sollen sämtliche Parkierkosten in der Gemeinde angepasst werden. Der Preis für eine Jahreskarte für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen sowie Motorräder wird von 1000 auf 400 Franken gesenkt. Lenkende von Fahrzeugen über 3,5 Tonnen profitieren mit 600 statt 1600 Franken sogar noch mehr. Und wer nur monatsweise im Dorf parkieren möchte, bezahlt 40 statt 60 Franken, beziehungsweise für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen neu 60 statt 100 Franken.

Nun kommen die neuen Preise, die der Gemeinderat im Oktober festgelegt hat, noch vor die Gemeindeversammlung vom 23. November.

