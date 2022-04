Fischbach-Göslikon Die Tischmesse übertraf alle Erwartungen – die kleine Gewerbeausstellung zog über 500 Besuchende an Da die Reusstaler Gewerbeausstellung RGA18 ein so grosser Erfolg war, wollte der Gewerbeverein die Leute im Reusstal nicht bis 2028 warten lassen. Er organisierte eine kleinere Variante: eine Tischmesse. Präsident Antonio Giampà hätte nie mit so vielen Leuten gerechnet. Und: Hier gab es den schönsten Beruf der Welt zu sehen. Andrea Weibel 02.04.2022, 16.59 Uhr

Die erste Tischmesse des Gewerbevereins Reusstal in Fischbach-Göslikon übertraf alle Erwartungen. Präsident Antonio Giampà ist begeistert. Andrea Weibel

Sie wussten nicht, auf wie viele Leute sie sich einstellen sollten. «Aber mit so vielen hätten wir definitiv nicht gerechnet», erzählt Antonio Giampà, Präsident des Gewerbevereins Reusstal, mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Er steht neben dem mit Schachbrett- und anderen hübschen Blumen bepflanzten Tisch der Hufschmid Gartenbau AG.

An ihm vorbei spazieren immer wieder Leute, bestaunen Bilder, Videos aber auch Ausstellungsstücke aus Holz, Metall, für die Küche, das Bad oder den Garten. Es ist die allererste Tischmesse, die der Gewerbeverein Reusstal auf die Beine gestellt hat.

Im Vorfeld hatte Giampà der AZ berichtet: «Die Reusstaler Gewerbeausstellung RGA18 war sehr erfolgreich. Darum haben wir uns damals überlegt, ob wir wirklich dabei bleiben sollen, nur alle zehn Jahre eine solche zu organisieren.» Sie kamen überein, die richtige Ausstellung beim Zehnjahresturnus zu belassen, dazwischen aber kleinere zu organisieren.

Geschätzt bevölkerten am Samstag über 500 Leute die Mehrzweckhalle Lohren in Fischbach-Göslikon. Andrea Weibel

Diesen Samstag nun stellten 35 Firmen, vor allem aus den drei RGA-Gemeinden Fischbach-Göslikon, Niederwil und Tägerig, je an einem Tisch ihre Produkte und Dienstleistungen aus. «Im Restaurant gibt es 66 Plätze. Am Mittag mussten einige Leute nach Hause gehen, um zu essen, denn die Plätze waren alle besetzt», ist Giampà überwältigt.

Sie zeigen, dass ihr Beruf der schönste der Welt ist

Giampà schätzt, dass gut 500 Besuchende den Weg in die Mehrzweckhalle Lohren gefunden haben. Auch die Standbetreibenden waren zufrieden über all die vielen Leute. Bruno Hufschmid erzählt: «Wir möchten an unserem Stand zeigen, dass wir den allerschönsten Beruf der Welt haben, nämlich Landschaftsgärtner.»

In der Firma, die er vor 42 Jahren gegründet hat und im vergangenen Jahr an seinen Sohn weitergeben konnte, sind heute 22 Mitarbeitende inklusive Lernenden angestellt. Sie unterhalten jährlich rund 500 Gärten und dürfen zwischen 35 und 40 Neu- und Umgestaltungen vornehmen. «Das geht von kleineren Gärten bis Wellness-Oasen samt Pool», ist Hufschmid stolz.

Das Wetter spielte dem Gewerbeverein in die Karten und lockte die Leute in die Halle. Andrea Weibel

Den Tisch an der Tischmesse haben seine Lernenden gestaltet. Die Seite, die nicht mit Blumen bepflanzt wurde, ist mit Rollrasen eingedeckt. «Uns sind unsere Lernenden sehr wichtig, sie waren auch schon oft die besten im Kanton. Hier an der Messe rechnen wir nicht damit, dass wir gleich neue Kundschaft dazugewinnen. Aber wir zeigen uns gerne, und es ist schön, dass wiedermal so etwas stattfindet.»

Die Feuerwehr sucht dringend neue Mitglieder

An einem anderen Stand steht Feuerwehrkommandant Roland Seiler neben Administrator Antoine Beaud. «Wir möchten den Leuten zeigen, wie spannend die Feuerwehr ist», sagt Beaud. «Denn wir brauchen unbedingt neue Mitglieder.» Das Corps der vereinigten Feuerwehren von Fischbach-Göslikon und Niederwil zählt 69 Mitglieder. «Rein versicherungstechnisch bräuchten wir aber 90.»

Was tun sie, wenn sie für einen Einsatz zu wenige sind? Kommandant Seiler erklärt: «Dann fordern wir Verstärkung aus Stetten an. Wir arbeiten eng mit der dortigen Feuerwehr zusammen. Beispielsweise sind sie näher am Reusspark im Gnadenthal, der ja zu unserem Gebiet gehört. Also werden sie ebenfalls aufgeboten, wenn da etwas passiert.»

An der Tischmesse gab es die unterschiedlichsten Produkte zu bestaunen - und natürlich zu kaufen. Andrea Weibel

Sie sind sichtlich stolz, Mitglieder der Feuerwehr zu sein. Und sie geben sich viel Mühe, Neumitglieder zu werben. «Im August findet beispielsweise ein Familientag statt, an dem wir die Kinder am Morgen trainieren und sie am Nachmittag selbst einen Brand löschen müssen», erzählt Beaud. «Das kam letztes Jahr so gut an, dass wir das unbedingt wiederholen wollen.»

Giampà spaziert zwischen den Tischen herum, wird hier und dort angesprochen und zur Messe beglückwünscht und strahlt. «Das Wetter hat uns auch geholfen. Bei strahlendem Sonnenschein wären die Leute vermutlich eher im Garten geblieben», sagt er. In drei bis vier Jahren soll die nächste Tischmesse in Tägerig stattfinden, bevor 2028 die grosse RGA wieder in Niederwil gefeiert wird.