Der Kampf für eine Erdverkabelung im Reusstal geht weiter

Fischbach-Göslikon Der Kampf für die Erdverkabelung durch das Reusstal geht weiter: Sie wollen bis vor Bundesverwaltungsgericht gehen Die Mitglieder des Vereins Verträgliche Starkstromleitung Reusstal (VSLR) haben einen Grundsatzentscheid getroffen: Sie führen ihren Kampf weiter. Dies, obwohl sich der Bundesrat im August des vergangenen Jahres gegen die Erdverkabelung der Hochspannungsleitung durchs Reusstal aussprach. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 27.01.2023, 15.49 Uhr

Die Vereinsmitglieder sind sich einig: Sie wollen weiterkämpfen, damit die Starkstromleitung unter den Boden kommt. Nathalie Wolgensinger

Die Anspannung war Vereinspräsident Hans Kneubühler deutlich anzumerken. «Das wird ein richtungsweisender Abend», begrüsste er die Mitglieder und Gäste des Vereins Verträgliche Starkstromleitung Reusstal (VSLR) am Donnerstagabend in der Schnüzi-Schüür in Fischbach-Göslikon. Wichtigstes Traktandum der GV war die Frage, ob der Verein seinen Kampf für die Erdverkabelung der geplanten Hochspannungsleitung (380 kV) zwischen Niederwil und Obfelden weiterführen soll. Ja, so lautete das fast einstimmig gefasste Verdikt.

Dahinter steht ein grosses «Aber». Denn dieser Widerstand benötigt nebst Energie und einer Stange Geld auch den Einsatz von Gemeinden und Liegenschaftsbesitzenden. Die Vereinsmitglieder haben den Mut nicht verloren, sie werden trotz dieser hohen Hürden weitermachen.

Stephan Bärtschi wurde zum Präsidenten gewählt. Nathalie Wolgensinger

Seit 2007 wehrt sich der Verein gegen das Vorhaben der Swissgrid, die Übertragungsleitung zwischen Beznau und Mettlen zu verstärken. Teil dieses Leitungsbauvorhabens ist der Ersatz des bestehenden 220-kV-Leitungsabschnitts zwischen Niederwil und Obfelden durch eine 380-kV-Leitung. Der Verein fordert, dass die Leitungen in den Boden verlegt werden.

«Eine Mitwirkung, keine Volksabstimmung»

Der VSLR war in den vergangenen Monaten umtriebig. Mit Stephan Bärtschi (Präsident) und Samuel Boutellier wurden zwei neue Vorstandsmitglieder vorgestellt und von der Versammlung bestätigt. Die statutarischen Geschäfte wurden im Schnellzugstempo abgehandelt. Der scheidende Präsident Hans Kneubühler, der neu als Vizepräsident amtet, erinnerte die Vereinsmitglieder an den Festsetzungsentscheid des Bundesrates, der im August des letzten Jahres bekannt wurde. Der Bundesrat legte darin fest, dass der grösste Teil der 17 Kilometer langen Leitung oberirdisch verlaufen soll und an der präferierten Variante festgehalten werden soll.

Die Enttäuschung darüber war gross. Denn über 70 Stellungnahmen von Kantonen, Gemeinden, Organisationen oder Privaten gingen im öffentlichen Mitwirkungsverfahren zum Sachplan ein, das Anfang 2020 während sechs Monaten lief. Das Bundesamt für Energie kommentierte: «Die Auswertung der Stellungnahmen lässt den Eindruck entstehen, dass weite Kreise die öffentliche Mitwirkung als eine Art Volksabstimmung über den Sachplan verstehen.»

Der Verein will die Fehler transparent machen

SP-Nationalrätin Gabriela Suter gelangte während der Herbstsession 2022 mit einer Interpellation an den Bundesrat. Unter anderem wollte sie wissen, mit wie viel Energieverlust bei der Freileitungsvariante zu rechnen ist und wie der Bundesrat dies gegenüber dem Volk vertreten kann in Zeiten von Strommangellagen.

Die Antworten des Bundesrates erhielt der Verein erst, nachdem er seine Rechte via Öffentlichkeitsgesetz geltend machte. Dieses ermöglicht es Bürgerinnen und Bürgern, Zugang zu amtlichen Dokumenten zu erhalten. Anfang Januar erhielt er die Dokumente, die dem Bundesrat als Entscheidungsgrundlage dienten. Stephan Bärtschi sagte: «Die Antworten verfassten nicht etwa unabhängige Spezialisten, sondern die Netzwerkbetreiberin, die Swissgrid.» Zudem seien Fakten teilweise falsch und fehlerhaft, so Bärtschi.

Noch führt die Starkstromleitung über die Dächer der Niederwiler Häuser. Alex Spichale (13. November 2019)

Das sei eine Farce, findet er und deshalb werde man weiter kämpfen. Dazu hat man einen spezialisierten Anwalt an Bord geholt und folgt seinem Rat, Einsprache gegen das Plangenehmigungsverfahren einzulegen. Sollte diese abgelehnt werden, will man eine Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht anstreben. Bärtschi sagte: «Wir sind überzeugt, dass wir Fakten beibringen können, die beweisen, dass das dem Bundesrat vorgelegte Dossier und der damit verbundene Festsetzungsantrag auf Grundlagenfehlern fusst.»

Die Strategie steht fest, jetzt müssen die Gemeinden an Bord

Einspracheberechtigt sind allerdings nur Gemeinden, private Anstösser und bestimmte Umweltschutzorganisationen. Hier setzt nun der Verein an. Bis Ende März verfasst er ein Memorandum mit den Argumenten gegen die Plangenehmigung und wird dann eine Strategie ausarbeiten lassen. Das kostet den Verein rund 13'000 Franken. Man sei auf die Unterstützung der Gemeinden angewiesen, appellierte Kneubühler an die Adresse der anwesenden Gemeindevertreter.

Diese wiederum forderten möglichst präzise Auskunft über ihre finanzielle Beteiligung an diesem Vorhaben, damit dies budgetiert werden könne. Wichtig sei, so wies Niederwils Gemeindeammann Norbert Ender hin, dass man die Bevölkerung ins Boot holen müsse. Davon habe er bisher wenig gespürt und auch keine Reaktionen erhalten. Auch die weiteren Gemeindevertreter signalisierten ihr Interesse, kündigten zugleich aber an, dass sie erst im Rat und mit Nachbargemeinden das Gespräch führen möchten.

