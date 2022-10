Bremgarten: Wie die «Stille Reuss» wieder aktiviert wird

Fischbach-Göslikon Bald starten die Arbeiten am geschützten Altarm: Weshalb die «Stille Reuss» wieder aktiviert werden soll In den vergangenen Jahren ist die «Stille Reuss», ein Altarm der Reuss bei Fischbach-Göslikon, immer mehr verlandet. Nun beginnt in diesen Tagen ein Projekt zur Reaktivierung und Aufwertung des Naturschutzgebietes. Marc Ribolla 25.10.2022, 05.00 Uhr

Die «Stille Reuss» bei Fischbach-Göslikon ist ein Altarm der Reuss. Marc Ribolla

Idyllisch windet sich die Reuss in einigen Schlaufen in ihrem Flussbett im Gebiet bei Fischbach-Göslikon. Nur wenige wissen, dass der Fluss früher dort auch einen anderen Verlauf genommen hatte. Zeuge davon ist die heutige «Stille Reuss». Sie ist ein von der Reuss künstlich abgetrennter Altarm.

Trotzdem ist die «Stille Reuss» in ihrem unteren Bereich mit dem Fliessgewässer verbunden. Je nach Situation gibt es auch einen gewissen Wasseraustausch zwischen den beiden. Allerdings ist in den vergangenen Jahren die «Stille Reuss» stark verlandet. Die Wasserfläche hat abgenommen und das Wasser ist zudem nicht mehr tief genug.

Deshalb wurde vor rund fünf Jahren ein Reaktivierungsprojekt angestossen, das nun mit einem Jahr Verzögerung in diesen Tagen gestartet werden kann. Aufgegleist hat es die Ortsbürgergemeinde Bremgarten als Fischenzinhaberin und die Abteilung Landschaft und Gewässer des Departements Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons Aargau. Mit der Aufwertung soll der wertvolle Lebensraum im Naturschutzgebiet wiederhergestellt und nachhaltig gesichert werden.

Pflanzen, Vögel, Fische und Amphibien profitieren

Bernhard Koch, Präsident der Fischereikommission der Ortsbürgergemeinde Bremgarten sagte bei einer Besichtigung mit der AZ im November 2020:

«Das Projekt ist gut für die ganze Natur, nicht nur für die Fische. Es profitieren auch die Pflanzen, Vögel, Amphibien oder die Muscheln.»

Als eine der Massnahmen wird die Wassertiefe von rund zwei Metern im offenen Bereich wiederhergestellt. «Ebenso soll das Gewässer mittels Absetzbecken für Sand im Eingangsbereich vor zu starker Verlandung bei Hochwasser geschützt werden. Die dabei entfernten Sedimente sind schadstofffrei und werden in die Landwirtschaft als Dünger ausgebracht», teilt die Stadt Bremgarten mit.

Weil die Sedimente nur schlecht mit einem normalen Bagger aus dem Altarm geholt werden können, wird ein anderes Verfahren eingesetzt. Zum Einsatz kommt ein Saugbagger-Schiff, das das Schlamm-Wassergemisch über einen Schlauch an Land pumpt. Dort wird das Material vor der Weiterverwendung zuerst entwässert.

In diesem Bereich wird der Erdwall abgetragen und der Boden nivelliert. Marc Ribolla

Ausserdem wird in der Riedfläche «Stille Reuss» ein Erdwall abgetragen und so das Gelände leicht abgesenkt. So bieten sich in Zukunft grössere Chancen auf regelmässige Überflutung, wodurch die Laichmöglichkeiten für Fische verbessert werden. Ein Profiteur wäre zum Beispiel der Karpfen. «Dazu werden weitere Weiher ausgebaggert, womit eine breitere Artenvielfalt angesprochen wird», heisst es weiter.

Im Frühling 2023 ist das Projekt abgeschlossen

An den Kosten des Reaktivierungsprojekts von rund einer Million Franken beteiligen sich nebst der Ortsbürgergemeinde Bremgarten und dem Kanton auch die Gemeinde Fischbach-Göslikon, die AEW und der naturemade star-Fonds von den EWZ.

Die Vorbereitungsarbeiten haben in diesen Tagen begonnen. Mit den effektiven Arbeiten wie den Schlammbaggerungen dürfte dann in einem Monat gestartet werden. «Der Schlamm wird nach der Trocknung im ersten Halbjahr 2023 in die Landwirtschaft ausgebracht und die Einbaustelle zurückgebaut», beschreibt die Bremgarter Stadtkanzlei den Terminplan.