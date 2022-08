Fischbach-Göslikon 200 Stunden Aufnahmen – wie eine Filmemacherin die Sanierung der Pfarrkirche aufwendig dokumentiert hat Die aufwendige Restaurierung der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Fischbach-Göslikon wurde im Frühling 2021 abgeschlossen. Nun feiert ein Dok-Film der Windischer Filmemacherin Jasmin Morgan Premiere. Sie begleitete die Arbeiten mit ihrer Kamera hautnah. Marc Ribolla 24.08.2022, 05.00 Uhr

Die restaurierte Pfarrkirche Maria Himmelfahrt am Tag ihrer Einsegnung im Mai 2021. Bild: Henry Muchenberger (16. Mai 2021)

Rund 350 Jahre steht sie schon an ihrem Platz in Fischbach-Göslikon, mit bestem Ausblick hinunter ins Reusstal: die Pfarrkirche Maria Himmelfahrt. Sie gilt als eine der schönsten Rokoko-Bauten des Kantons und steht sogar unter eidgenössischem Denkmalschutz. Rund zwei Millionen Franken investierte die Katholische Kirchgemeinde von Fischbach-Göslikon zwischen Juni 2020 und Mai 2021 in deren Restaurierung.

Die historisch wertvolle Kirche erstrahlt damit wieder in neuem Glanz und ist für die nächsten Jahrzehnte auf modernem Stand. Parallel zur Sanierung entstand auch ein Dokumentar-Film der Windischer Filmemacherin Jasmin Morgan. Er beleuchtet den Arbeitsprozess zwischen den verschiedenen Beteiligten an der Pfarrkirche und hält ihn so für die Nachwelt fest.

Wie es zu diesem speziellen Projekt gekommen ist, beschreibt Morgan so: «Ich kannte Daniel Schambron, den Präsidenten der Kirchenpflege, von einem früheren Projekt bereits. Er erzählte mir 2019 von der geplanten Sanierung der Kirche. Als ich dann später einmal die Baustelle besuchte, fragte er mich, ob ich nicht einen Film darüber realisieren möchte.»

Aus geplanten 10 Minuten wurden nun 42 Minuten Spieldauer

Morgan war begeistert von der Idee und sagte zu. Am Anfang ging sie von einem zehnminütigen Film aus, doch rasch wurde mehr daraus. Denn ursprünglich wollte die Kirchenpflege der Bevölkerung den Baufortschritt an einem Tag der offenen Tür im Herbst 2020 näherbringen. Die Coronapandemie verhinderte jedoch eine solche Veranstaltung. Also wurde der Dok-Film ausführlicher gestaltet.

Ein Blick auf den Altar und die Altarbilder in der Pfarrkirche. Bild: Henry Muchenberger (16. Mai 2021)

«Ich habe während der Baumonate an rund 25 Tagen entweder vor Ort bei der Kirche oder bei beteiligten Handwerksbetrieben gedreht. Ausserdem bekam ich von der Zeitschrift ‹Horizonte› zusätzliche Videobilder von der Anfangsphase der Arbeiten, als ich noch nicht involviert war», erzählt Morgan. Es sei am Ende ziemlich viel Material zusammengekommen.

Filmemacherin Jasmin Morgan aus Windisch. zvg

Sie schätzt die Menge auf rund 200 Stunden. Daraus hat sie nun in den vergangenen Monaten einen Dok-Film mit 42 Minuten Spieldauer und dem Titel «Wertarbeit im Aargau» kreiert. Am nächsten Samstag feiert die Produktion im Ortsbürgersaal des Fischbach-Gösliker Gemeindehauses ihre Premiere (19 und 21 Uhr). Mit dabei sind nebst Realisatorin Morgan auch Kirchenpflege-Präsident Schambron sowie Architekt Daniel Schumacher und Jonas Kallenbach von der kantonalen Denkmalpflege.

Als Stilmittel kamen auch Drohnenaufnahmen zum Einsatz

Der Film bringt dem Zusehenden die faszinierende, nicht alltägliche Arbeit der Restaurateure auf eindrückliche Art näher und lässt viele Beteiligte zu Wort kommen. Als Stilmittel verwendete sie unter anderem auch Drohnenaufnahmen der Pfarrkirche. Morgan schildert:

«Ich hatte kein spezielles Drehbuch. Ich wollte einfach beobachten und die Stimmung rüberbringen. Es soll eine lebendige, authentische Beobachtung sein.»

Produziert hat sie den Dok-Film ehrenamtlich. Diejenigen, die ihn schon vor der Premiere anschauen durften, hätten durchwegs positiv auf das Resultat reagiert, sagt die Réalisatrice. Der Filmtitel «Wertarbeit im Aargau» widerspiegle die allgemein wertvolle Handarbeit der etlichen Fachspezialistinnen und -spezialisten. «Ich wollte nicht irgendeinen komischen religiösen Titel geben», sagt Morgan.

Nach der Premiere ist der Film als DVD auf dem Pfarreisekretariat der Katholischen Kirchgemeinde Fischbach-Göslikon zum Preis von 25 Franken zu kaufen. Darin enthalten sind gemäss Morgan auch zwei Begleithefte zur Restaurierung und zur Kirchengeschichte.

Das Cover des Dok-Films «Wertarbeit im Aargau» über die Restaurierung der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Fischbach-Göslikon. zvg