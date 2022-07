Ferienliebe hält seit 10 Jahren nach Kennenlernen in Kolumbien

FERIENLIEBE WIRD LEBENSLIEBE (1/5) Von Freunden versetzt und alleine auf einer kolumbianischen Insel: So begann die Ferienliebe von Christine und Pablo Eine Freundin brachte sie vor zehn Jahren zusammen. Seitdem reisten sie Tausende Kilometer durch Südamerika, gründeten eine Familie und landeten schliesslich in Besenbüren. Sie erzählen, wie ihre zwei Kulturen im Alltag zusammenpassen und weshalb Pablo von Freunden oft gefragt wird, ob er schon eine Agenda hat. Laura Koller Jetzt kommentieren 12.07.2022, 05.00 Uhr

Aus der Ferienliebe wurde eine Lebensliebe: Pablo Rios Benjumea und Christine Huber. Laura Koller

«Wenn dir das Leben etwas zeigt, musst du folgen. Davon bin ich überzeugt», sagt Pablo Rios Benjumea. «Genau, viele Details mussten passen, damit wir ein Paar wurden», stimmt Christine «Chrigle» Huber zu. Sie haben sich im Sommer 2012 in Cartagena (Kolumbien) zum ersten Mal getroffen. Heute, zehn Jahre später, sind sie verheiratet und leben mit ihren zwei Töchtern in Besenbüren.

Eigentlich haben sie sich kennen gelernt, wie viele andere Paare. «Wir haben uns durch unsere Freundin Juliana in Cartagena getroffen», erzählt Christine lächelnd. Sie kommt ursprünglich aus Unterlunkhofen und war als damals 28-Jährige auf einer langen Reise durch Südamerika unterwegs. Der seinerzeit 23 Jahre alte Pablo aus dem kolumbianischen Medellín war auch am Reisen und verkaufte dabei seinen selbst gemachten Schmuck.

Am weissen Strand von Barú begann ihre Ferienliebe

Am Abend trafen sich die zwei dank Juliana mit einer Gruppe Reisenden zum Tanzen. Kurz darauf plante diese Gruppe einen Ausflug zum «Playa Blanca» auf der Insel Barú. Pablo erinnert sich: «Am Abreisetag standen aber nur wir zwei am Hafen.»

Erst waren sie sich unschlüssig, ob sie zu zweit losziehen sollen. «Die Insel war rustikal, wir wollten dort wildcampen. Aber ich wollte Christine die Wahl lassen, ob sie mit mir alleine auf die Insel will. Wir kannten uns kaum, ich wollte respektvoll sein.» Sie zogen los, der Rest der Gruppe sollte nachkommen. Chrigle erzählt weiter:

«Nur kamen unsere Freunde nie. Es hiess immer bloss: ‹Mañana, mañana.› Wir kommen morgen, heisst das.»

In diesen Tagen am paradiesischen Strand begann ihre Ferienliebe. Wenig später reisten sie aber auf ihren eigenen Routen weiter. Sie wollte in den Norden hoch, Pablo zog es in den Süden.

Frisch verliebt und strahlend vor Glück: Christine Huber und Pablo Rios Benjumea kurze Zeit nach ihrem Kennenlernen in Kolumbien. zvg

Die zwei konnten sich aber nicht vergessen. «An einem Tag habe ich gut verkauft, zufälligerweise an eine Schweizer Kundin», erinnert sich Pablo. «Das nahm ich als Zeichen, dass ich mit diesem Geld Christine wiedersehen muss.» Während mehrerer Monate reisten sie daraufhin durch Südamerika. Mal zu zweit und mal alleine.

Das Datum von Christines Rückkehr hat er sich eingeprägt

Aus der Ferienliebe wurde eine Beziehung. Anfang 2013 musste die Freiämterin aber zurück in die Schweiz. Aber es war für beide klar, dass sie nach Südamerika zurückkehren wird. Pablo erinnert sich: «Am 8. Juli 2013 ist Christine in Quito gelandet. » Das Datum kommt wie aus der Pistole geschossen, er hat es sich eingeprägt.

Zusammen reisten sie von Ecuador gegen Süden. Und bald waren sie zu dritt, im April 2014 kam ihre Tochter in Argentinien zur Welt. Die Geburt der gemeinsamen Tochter hat vieles verändert. Christine wollte ihre Familie in der Schweiz wiedersehen. Pablo wollte mitkommen, um ihre Wurzeln und die Schweiz kennen zu lernen.

Auf ihren Reisen durch Südamerika verkaufte das Paar ihren selbst hergestellten Schmuck. zvg

Damit sie als Familie in die Schweiz reisen konnten, heirateten sie in der «Notaria» auf dem Standesamt. «Wir haben niemandem gesagt, dass wir heiraten. Wir sind zu dritt mit unserer Tochter aufs Amt», erzählt Chrigle. Danach wollten sie in der Schweiz und in Kolumbien je ein grosses Fest machen und mit den Familien und Freunden feiern. «Wir nehmen es uns jedes Jahr vor, das Fest zu planen, aber es klappte bisher nie», lacht sie.

Im Januar 2015 reist die Freiämterin mit ihrer Tochter in die Schweiz, Pablo folgte im März:

«Ich konnte nicht im Winter in die Schweiz kommen. Die Kälte wäre ein grosser Schock für mich gewesen.»

Sie wollten für zwei Jahre bleiben und dann nach Kolumbien zurückkehren. Während dieser Zeit lebten sie in Bremgarten. Im Freiamt wuchs die binationale Familie noch ein Stück, im September 2016 kam ihre zweite Tochter zur Welt.

«Hast du schon eine Agenda? » – ein Witz unter südamerikanischen Freunden

Das Leben in der Schweiz war für die Familie nicht immer einfach. «Hier spielt eine andere Lebensmelodie als in Kolumbien», sagt Pablo. Christine nickt und erzählt vom Witz, unter den gemeinsamen südamerikanischen Freunden: «Hast du auch schon eine Agenda?» Für das Leben in der Schweiz muss vorausgeplant werden, in Südamerika lebt man eher von Tag zu Tag.

Jetzt haben sie eine gute Form für ihr Familienleben gefunden. Zu viert leben sie in Besenbüren, dort haben sie mehr Platz und geniessen die Nähe zur Natur. Christine hat sich als Natur- und Wildnispädagogin mit ihrem Unternehmen «Aluna-Natur erleben» selbstständig gemacht. Pablo macht bei einem Forstbetrieb im Freiamt eine Ausbildung zum Forstwart.

Zu Hause in Besenbüren erzählen Christine Huber und Pablo Rios Benjumea, wie aus ihrer Ferienliebe etwas Grosses wurde. Gülpinar Günes /

Laura Koller

Sie binden beide Kulturen in ihren Familienalltag ein. In der Familie sprechen sie oft Spanisch, die beiden Töchter profitieren von dem zweisprachigen Umfeld. Aber der Einfluss ist auch in anderen Lebensbereichen spürbar. «Bei uns läuft immer Musik. Wir tanzen oft mit den Kindern», erzählt Pablo.

Das Leben in Besenbüren bleibt ein Gegensatz zu dem in Südamerika. In den letzten Jahren haben sie ein Stück Land in Kolumbien gekauft, das gibt Pablo Rios Benjumea eine tiefere Verbindung zu seiner Heimat. Die Familie ist sich sicher, dass sie eines Tages wieder in Kolumbien leben werden. Christine Huber fasst ihre Gedanken in Worte: «Wir werden nicht für immer hier oder dort sein. Jemand von uns ist immer entwurzelt, deshalb brauchen beide Länder einen Platz im Leben unserer Familie.»

