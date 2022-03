Fasnachtsbilanz So erfolgreich war die Freiämter Fasnacht ohne Schutzmassnahmen – «Fürs Dorf war es wichtig, dass wieder etwas stattfinden konnte» Ob kreative Alternativen oder gewöhnliche Guggenpartys: Die närrischen Organisationskomitees im Freiamt haben alles gegeben, um eine möglichst normale Fasnacht feiern zu können. In der AZ werfen sie einen Blick zurück auf die ersten Anlässe ohne Coronamassnahmen. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 03.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Gugge Rüüsstalschränzer zählten an ihrem diesjährigen Ball ähnlich viele Gäste wie hier 2018. zvg

Für all jene Freiämterinnen und Freiämter, deren Herzen für bunte Kostüme, laute Guggenmusik oder träfe Schnitzelbänke schlagen, endete am gestrigen Aschermittwoch eine ganz spezielle Zeit. Es war die erste richtige Fasnachtswoche seit Beginn der Pandemie. Die erste närrische Zeit, in der wieder ohne Einschränkungen gefeiert werden konnte.

Der Ausblick zu Beginn des Jahres war für viele Organisationskomitees ungewiss. Dennoch haben sich viele nicht entmutigen lassen. Sie haben Schutzkonzepte erarbeitet und fantasievolle Alterativen wie Outdoorbälle ins Leben gerufen. Als dann die Massnahmen rechtzeitig aufgehoben wurden, gaben viele von ihnen noch einmal Vollgas, damit in der Region die Fasnacht möglichst wieder so wird, wie sie das einst vor Corona war.

Eine restliche Ungewissheit, ob auch wirklich Gäste erscheinen würden, ist zwar geblieben. Doch sind sich viele Guggen und Fasnachtsgesellschaften der Region heute einig, dass sich der Aufwand gelohnt hat. Sie blicken positiv gestimmt auf die vergangenen Tage zurück.

Die Kammersänger freuten sich, ihr Kulturgut wieder präsentieren zu können

Nach einer langen Pause, in der die Kammersänger aus Wohlen nur online auf Youtube angehört werden konnten, waren sie heuer wieder mit ihren Schnitzelbänken unterwegs. An der traditionellen Beizenfasnacht zogen Pitsch Bachmann, Urs Häfliger, Wife Geissmann, Andy Bächer und Ruedi Donat am Schmutzigen Donnerstag durch die Restaurants in Wohlen und sangen ihre Verse.

«Wir haben uns sehr gefreut, wieder auftreten zu dürfen. Die Stimmung in den Beizen war super, auch wenn es nicht ein Gedränge war, wie wir das aus anderen Jahren kennen», erzählt Andy Bächer. Dass trotz der speziellen Umstände doch viele Leute gekommen sind, um den Schnitzelbänkler zuzuhören, bedeute ihnen viel. «Das ist ein wichtiges Kulturgut. Wenn die Leute nicht mehr kommen, stirbt das aus», sagt er.

Die Kammersänger aus Wohlen waren in diesem Jahr wieder mit ihren Schnitzelbänken unterwegs. Nebst den Wohler Beizen traten sie auch im Altersheim Casa Güpf auf. zvg

Deshalb hätten sie sich vor allem mehr Zuhörende jüngerer Generationen gewünscht. Dass das Publikum heuer etwas kleiner war als in anderen Jahren, hatte aber auch Vorteile. «So war es zum Singen angenehmer», so Bächer.

In Zufikon feierten die Gäste wie vor der Pandemie

Betreffend der Besucherzahlen wurde in Zufikon kaum ein Unterschied zu anderen Jahren verspürt. Die Guggenmusik Sädelgeischter konnte den Saal sowohl an ihrem Geisterball als auch an ihrer Guggenparty füllen. «Am Freitag haben wir 800 Gäste gezählt, die Eintritt bezahlt haben. Dazu sind noch die rund 400 Personen der auftretenden Guggen gekommen. Das sind etwa die gleichen Zahlen, wie wir sie an der letzten Fasnacht 2020 verzeichnet hatten», erzählt Sädelgeischter-Präsident Jean-Marc Berchtold.

Die Guggenmusik Sädelgeischter aus Zufikon blickt auf eine gute Fasnacht 2022 zurück. Hier beim Auftritt in Oberrüti. zvg

Auch das Feedback der Gäste sei sehr positiv ausgefallen und so bereue es der Verein nicht, ihre Anlässe trotz der Planungsunsicherheit durchgeführt zu haben. «Wir haben ursprünglich ein Gesuch mit Zertifikatspflicht und Personenbeschränkung eingereicht», so Berchtold. «Und wir haben uns einen Stichtag Ende Januar gesetzt, an dem wir definitiv entscheiden würden, ob und wie wir die Anlässe durchführen wollen.»

Ein etwas anderer Fasnachtsumzug in Sins

Eine ähnliche Erfahrung haben auch die Rüüsstalschränzer aus Sins gemacht. Ihr Jubiläumsball am Fasnachtssamstag war so gut besucht wie in anderen Jahren auch. Über finanzielle Verluste müssen diese Organisatorinnen und Organisatoren also nicht klagen. «Wir sind megazufrieden. Wir hatten ein Topwetter und eine schöne Fasnacht», sagt Jan Rüttimann. Er ergänzt: «Für das Dorf Sins war es wichtig, dass endlich wieder etwas stattfinden konnte.»

Die Rüüsstalschränzer Sins feierten in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag. zvg

Zwar musste in dieser Oberfreiämter Gemeinde der beliebte Kinderfasnachtsumzug abgesagt werden. «Aufgrund der Bauarbeiten auf der Strasse konnte dieser nicht stattfinden. Stattdessen haben vier Guggen an verschiedenen Standorten gespielt und die Bevölkerung so durchs Dorf gezogen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen