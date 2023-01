Fahnenweihe: Sarmenstorf hisst die närrischen Fahnen

Fasnacht «MiniFahneDiniFahne»: Sarmenstorf hisst erstmals die närrischen Fahnen Die Fasnachtskultur pflegt Sarmenstorf sorgfältig. Seit Samstag hat das Dorf mit 54 Bannern auch eine würdige Dekoration. Melanie Burgener 15.01.2023, 05.00 Uhr

Die Fahnen sind mit viel Kreativität und Spass gestaltet worden. Verena Schmidtke

In diesem Dorf werden langjährige närrische Traditionen gelebt und gepflegt. Bereits einen Monat vor dem offiziellen Schmutzigen Donnerstag geht das närrische Treiben los. Nur der Fasnachtsschmuck im Dorf, der liess bisher zu wünschen übrig. «Es wurde immer etwas Dekoration über die Strassen gespannt, doch es war nicht viel und nichts Beständiges», sagt René Strebel, seit Samstag ehemaliger Zunftmeister alias «Strubel de Baschtli».

Umso mehr freut es den Fasnächtler, dass er zusammen mit ein paar anderen Mitgliedern von den Sarmenstorfer Fasnachtsfreunden am Samstagmorgen einen Dorfschmuck einweihen durfte, den Sarmenstorf in diesem Umfang noch nie erlebt habe.

«Es ist gewaltig, was die Leute für Ideen haben»

«MiniFahneDiniFahne» heisst das Projekt, das ein kleines Komitee, bestehend aus René Strebel, Ruth Köchli und Balz Saxer, auf die Beine gestellt hat. «Wir hatten die Idee, das Dorf mit selbst gestalteten Fahnen zu schmücken. Auf den Aufruf, den wir im letztjährigen Sarmenstorfer Fasnachtskalender gemacht haben, sind viele sehr gute Rückmeldungen gekommen», erzählt Strebel.

Die Zuschauenden verfolgen die Fahnenpräsentation. Der Apéro für den Anlass wurde vom Denner Sarmenstorf gesponsert. Verena Schmidtke

Das Konzept ist einfach: Wer eine Fahne sponsert, darf sie selbst gestalten. Solange Konfetti und der Schriftzug «Fasnacht Sarmenstorf» drauf sind, durften die Närrinnen und Narren ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Nur bei der Werbung gab es Richtlinien: «Das Logo von Firmen durfte zwar irgendwie integriert werden, zum Beispiel in einer abgeänderten Form. Aber es durften keine Werbefahnen werden.»

Was diese Aktion ausgelöst hat, überraschte das Komitee. «Es wurden 54 Fahnen gestaltet. Es ist gewaltig, was die Leute alles für Ideen haben. Das Ergebnis ist sehr vielfältig und bildet die Sarmenstorfer Fasnacht sehr gut ab», freut sich Strebel.

Die Fahnen sind bereit. Verena Schmidtke

Am Projekt beteiligt hätten sich die verschiedenen Quartier-Fasnachtsgruppen, Firmen, der Turnverein oder der Fussballklub und Privatpersonen. Eine Fahne kostete 250 Franken, Gewinn wurde damit aber nicht erzielt. «Der Beitrag sollte einfach die Kosten für Material und Druck decken», hält Strebel fest.

Die Goldigen Söiblootere waren die Los-Feen

Wo die Fahnen gehisst wurden, überliess das Komitee nicht dem Zufall. Das wäre schliesslich nicht fair gewesen. «Es wurde ausgelost. Dafür haben wir eine Fahnenfee gesucht», so Strebel. Anstatt einer gab es gleich mehrere Feen. Denn dieser Aufgabe nahmen sich die bisherigen Preisträger der Goldigen Söiblootere (sie wurden für ihr Fasnachtsengagement im Dorf ausgezeichnet) an.

Die Fahnen werden bis am Samstag, 25. Februar, an den Strassenlaternen hängen bleiben. «Im nächsten Jahr wird ihre Platzierung wieder neu ausgelost», so Strebel. Ziel sei es, dass der neue Schmuck in den nächsten fünf bis zehn Jahren für Freude sorgt. Und wer sich nun dazu entschliesst, fürs nächste Jahr doch noch eine Fahne zu gestalten, für die oder den habe es noch die eine oder andere Laterne frei.