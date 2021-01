Ersatzprogramm Ohne Fasnacht geht es nicht: Was sich die Freiämter Narren haben einfallen lassen Das Freiamt macht auch während Corona seinem Ruf als Fasnachtshochburg alle Ehre. In Muri und Villmergen lässt man sich einiges einfallen, um die Närrinnen und Narren bei Laune zu halten. Melanie Burgener,

Nathalie Wolgensinger 28.01.2021, 14.17 Uhr

Ein Konzert wie dieses von den Lindenberggeistern 2018 vor dem Coop in Muri wird es in diesem Jahr nicht geben. Die Fasnächtler haben sich Alternativen überlegt.

Eddy Schambron (09.02.2018)

Als 2020 die Fasnacht frühzeitig beendet wurde, trösteten sich die Freiämter Narren mit dem Gedanken, 2021 wieder auf Bällen zu tanzen, Maskenprämierungen abzustauben und sich die Ohren bei den Konzerten der Guggenmusiken taubzuhören.

Nach und nach fallen aber auch in diesem Jahr immer mehr Veranstaltungen ins Wasser. Die offiziellen Anlässe der Region wurden bereits abgesagt. Ein Stich in alle Narrenherzen, auch in jenes von René Neiger alias Negro der Geneigte. Der Schultheiss der Fasnachtsstadt Muri-Neuenburg bedauert diese Wendung:

«Es kann nicht sein, dass es in Muri keine Fasnacht gibt. Schliesslich bezeichnen wir uns selbst als eine der Fasnachtshochburgen im Freiamt.»

Für die Stadträte von Muri-Neuenburg war klar, dass es in diesem Jahr eine coronakonforme Fasnacht geben muss. Deshalb gibt es jetzt «Eis uf d'Ohre», wie sie auf ihrer Website ankünden. Mit ihrer «Neuenburgischen Rundfunkanstalt» haben sie kurzerhand ein altes Motto wieder aufleben lassen, wie Neiger erzählt:

«2018 hatten wir das Motto ‹Jeder Narr zählt›. Angelehnt an die Aktion ‹Jeder Rappen zählt› sind wir mit einem mobilen Radiostudio durchs Dorf gezogen und haben an verschiedenen Standorten jeden Tag zwei bis drei Stunden gesendet.»

Weil viele Fasnächtlerinnen und Fasnächtler damals selbst unterwegs waren und so gar nie alles hören konnten, wiederholten sie diese Aktion im selben Jahr mit einem Weihnachtsradio, und im vergangenen Frühling sendeten sie an Ostern während dreier Tage.

Auch Vereine und Guggen moderieren mit

Am kommenden Schmutzigen Donnerstag, 11. Februar, gehen sie erneut auf Sendung und sorgen bereits jetzt auf ihrer Website für Vorfreude: «Sie dürfen sich auf illustre Sendungen, investigative Narretei und hochfasnächtliche Moderation freuen.»

Morgens um 8.08 Uhr geht es los. Von da an senden die Fasnächtler, die auch in diesem Jahr über die Hochburg Muri herrschen, täglich bis am Fasnachtsdienstag, dem 16. Februar, unter www.fgn-radio.ch.

Die Zuhörerinnen un Zuhörer dürfen sich laut Organisatoren auf gute Musik, Interviews mit hiesigen Persönlichkeiten und knifflige Quizshows freuen und sogar eigene Musikwünsche anbringen. In diesem Jahr wird der Radiosender jedoch nicht von den Neuenburgern alleine betreut. Neiger erklärt:

«Weil alle anderen Gesellschaften auch keine Fasnacht feiern können, haben wir sie mit ins Boot geholt.»

Die anderen Murianer Gesellschaften Muri-Wien und Muri-Adelburg sowie auch Hohenwien-Wissenburg von Buttwil werden jeweils an ihren Feiertagen die Moderation übernehmen. Weiter würden sich auch der Turnverein, der Fussballklub und die drei Guggen Stiefeliryter, Gängelimusig und Lindenberggeischter an den Sendungen beteiligen.

Trotz des bunten Treibens, das an der Fasnacht jeweils herrscht, gibt es für den Rundfunk klare Regeln, wie Schultheiss Neiger erklärt: «Im Studio haben wir Schutzmassnahmen wie Plexiglasscheiben und Desinfektionsmittel. Wir veranstalten da keine Party, es darf nur rein, wer wirklich arbeitet.»

Wichtig ist es ihm auch zu betonen, dass die Sendungen alle professionell und ernsthaft moderiert würden.

Wie Adventsfenster, einfach fasnächtlich

Damit es in Muri und Buttwil nicht nur fasnächtlich tönt, sondern auch so aussieht, haben die Gesellschaften die Fasnachtsfenster ins Leben gerufen. Während sie die Städte dekorieren, rufen sie die Bevölkerung dazu auf, wie in der Weihnachtszeit die Adventsfenster, auch während der Fasnacht ihre Gärten, Vorplätze oder Balkone bunt zu schmücken. Die vier besten werden am Fasnachtssamstag, 13. Februar, prämiert. Anmeldungen werden unter info@adelburg.ch entgegengenommen.

Villmergen: Sightseeing durch das Dorf

Im vergangenen Jahr konnte die Villmerger Fasnachtsgesellschaft Heid-Heid immerhin noch den Schmutzigen Donnerstag feiern. Dieses Jahr haben sie ihrer Fantasie noch mehr freien Lauf gelassen. Marc Ribolla (20.2.2020)

Wie in Muri wäre auch in Villmergen ein Jahr ohne Fasnacht undenkbar. Die Fasnachtsgesellschaft Heid-Heid will die Bevölkerung ebenfalls mit Fasnachtsfenstern überraschen. Sie schreibt:

«Fenster ist ein weit gefasster Begriff. Platz hat alles, was auf Balkonen, in Gärten, an Häusern oder in Schaufenstern fasnächtlich gestaltet wird.»

Die Standorte werden im Verlauf der nächsten Tage auf der Website www.heid-heid.ch veröffentlicht. Mit dem Plan in der Hand kann man sich dann auf eine spezielle Sightseeing-Tour begeben. Als Reiseführer dient das Konfetti-Schurnaal, das den Villmergern ihr Dorf von einer unbekannten Seite präsentiert. Der Reiseführer wird noch vor der Fasnacht in alle Haushalte der Gemeinde verteilt und ist bestimmt auch bei jenen willkommen, die ihre Sportferien absagen und die Ferien zu Hause verbringen, hofft Heid-Heid.

Gespannt sein darf man auf die Heid-Heid-Show. Sie wird am Schmutzigen Donnerstag auf der Website der Heid-Heid aufgeschaltet und soll für Fasnachtsstimmung in den Villmerger Haushalten sorgen.