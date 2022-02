Häggliger Fasnacht ist eröffnet: Amme übergibt die Macht

Fasnacht Der Gemeindeammann unternimmt mit der Hächle-Zunft eine faszinierende Zeitreise: Sie führt auf den Häggliger Kirchturm Das Fasnachtsmotto «Zytreis» hat sich Gemeindeammann Franz Schaad zu Herzen genommen. Er lud die Hächle-Zunft anlässlich der Machtübergabe zur ganz besonderen Zeitreise ein. Obendrauf gab er der Zunft noch eine knifflige Aufgabe mit auf den Weg. Nathalie Wolgensinger 24.02.2022, 17.00 Uhr

Gemeindeammann Franz Schaad (links) übergibt dem Zunftmeister der Hächle-Zunft Sacha Doyon seinen Auftrag. Nathalie Wolgensinger

Es war eine illustre Gruppe, die sich am Schmutzigen Donnerstag um kurz nach 11 Uhr auf der Häggliger Kirchentreppe einfand. Auf der dritten Treppenstufe vor der Pfarrkirche St.Michael standen ein Pinguin, ein rosaroter Hase, zwei Engel, ein Pilot und mehrere Angehörige der Hächle-Zunft. Sie waren der Einladung des Gemeindeammannes Franz Schaad gefolgt.

Das Treffen des Ammes mit den Zünftlerinnen und Zünftlern hat Tradition: Der Gemeindeammann tritt am Schmutzigen Donnerstag nicht nur die Insignien der Macht an die Fasnächtler ab, er überreicht ihnen zugleich eine knifflige Aufgabe, die sie lösen müssen. Anschliessend haben bis Aschermittwoch die Närrinnen und Narren das Sagen.

Gemeindeammann Franz Schaad (rechts) lud zum Treffen auf der Kirchentreppe ein. Nathalie Wolgensinger

Gemeindeammann Franz Schaad nahm das Fasnachtsmotto «Zytreis» wortwörtlich und lud das kleine Grüppchen zu einer Reise zur Zeit ein. Es waren nur wenige Schritte, welche die Gruppe machen musste, doch sie hatten es in sich.

Es ging über steile Treppen hoch hinauf

Unter der kundigen Führung von Kirchenpfleger Adrian Geissmann machten sich die Närrinnen und Narren auf den Weg in Richtung Kirchturmuhr. Der Aufstieg war steil, führte über knarrende Holztreppen und bescherte, oben angekommen, eine ungewohnte Sicht auf das Dorf.

Das frisch revidierte Uhrwerk der Häggliger Pfarrkirche. Nathalie Wolgensinger

Doch die Aussicht war dieses Mal zweitrangig. Fasziniert betrachtete man die Uhr, die seit Jahr und Tag sekundengenau die Zeit anzeigt. Monoton tickt das Uhrwerk in seinem mannshohen Schrank. Weiter ging es über eine halsbrecherisch steile Treppe zu den Glocken im Kirchturm. 1914 wurde letztmals eine Glocke eingezogen. Adrian Geissmann erzählt: «Damals gab es noch keine Maschinen, die den Transport in die luftige Höhe hätten übernehmen können.»

Die Gruppe staunte ob der Grösse der Glocke und der entsprechenden Menschenkraft, die es benötigte, um diese in die Höhe zu befördern. Wer es wagte, der bestieg eine weitere steile Treppe, die in den obersten Stock des Kirchturmes führte. Die Augen mussten sich erst an die Dunkelheit gewöhnen, bevor man die eindrückliche Dachkonstruktion aus Holz in ihrer ganzen Pracht wahrnahm.

Wie kamen die Häggliger zum Spitznamen Tiergärtler?

Nach dem Abstieg über die halsbrecherischen Stiegen genehmigte sich das Grüppchen einen Schnaps. Dann aber ging es ans Eingemachte. Gemeindeammann Schaad hatte sich eine knifflige Aufgabe ausgedacht. Die Hächle-Zunft soll nämlich herausfinden, wie die Häggliger zu ihrem Übernamen «Tiergärtler» gekommen sind. Einziger Hinweis dazu war eine Jahreszahl: 1656.

Zunftmeister Sacha Doyon stellte dem Amme auch eine Aufgabe. Er wünscht sich Hilfe beim Umzug ihres Warenlagers. Dieses befindet sich in der Mehrzweckhalle, die nach der Fasnacht saniert wird. Der Gemeinderat, so der Wunsch, solle die Zünftler am Zügeltag mit Speis und Trank bei Laune halten. Franz Schaad kommentierte lachend: «Das machen wir doch gerne!»

Hächle-Zunftmeister Sacha Doyon liest die Aufgabe vor, die der Gemeinderat stellt. Nathalie Wolgensinger