Fasnacht 2022: Monster Muri ist bereits jetzt abgesagt

Fasnacht Das grosse «Monster Muri 2022» ist bereits jetzt abgesagt: Das sind die Hintergründe Mehr als ein halbes Jahr vor dem geplanten «Monster Muri 2022» bricht das OK der Gängelimusig die Vorbereitungen ab. Die Unwägbarkeiten bezüglich der Coronapandemie überwiegen. Das sagen die Verantwortlichen. Marc Ribolla 21.07.2021, 18.00 Uhr

Beim bisher letzten «Monster Muri» im Jahr 2019: Während des Auftrittes der Stiefeliryter herrschte Hochstimmung im Klosterhof.

Andre Albrecht (9. Februar 2019)

Die nächste wilde Narrenzeit ist aktuell noch weit weg. Der nächste «Schmutzige Donnerstag», der Auftakt in die für viele schönsten Fasnachtstage, ist erst in mehr als einem halben Jahr Mitte Februar. Nichtsdestotrotz hat sich die Gängelimusig Muri in den vergangenen Tagen gedanklich intensiv damit befasst.