Oberlunkhofen: So dramatisch steigen die Stromkosten nirgends

Auch in anderen Gemeinden wird in diesen Tagen verkündet, dass der Strompreis steigt. In einem Mail unter dem Titel «Extreme Preiserhöhung Strom in Bettwil» schrieb ein Einwohner der AZ, der Preis in seinem Dorf steige um 450 Prozent.

Dabei muss allerdings unterschieden werden zwischen dem Stromtarif und den effektiven Gesamtkosten. Das betont auch der Oberlunkhofer Elektra-Präsident Hans Hagenbuch: «Der Tarif ist für Kundinnen und Kunden nicht aussagekräftig. Uns ist wichtig, jene Preise zu vergleichen, die am Ende auf der Jahresrechnung stehen.»

Vergleicht man in Oberlunkhofen den Stromtarif, so bleibt einem bei der Aussicht auf eine Erhöhung um 670 Prozent wohl nahezu das Herz stehen. Ebenso ist es bei den 450 Prozent in Bettwil. Doch das, was die Strombezügerinnen und -bezüger effektiv bezahlen müssen, den Tarif samt Netznutzungskosten, schlägt bei weitem nicht so dramatisch auf.

In Oberlunkhofen sind es 263 Prozent, die zu den Gesamtkosten hinzukommen – was natürlich ebenfalls viel ist. In Bettwil sind es 164 Prozent, um die der Gesamtpreis aufschlägt, nämlich von 17 auf 45 Rappen/kWh. Pro Jahr bezahlte ein durchschnittlicher Haushalt, der 4500 kWh verbraucht, in Bettwil bisher 765 Franken, ab kommendem Jahr werden es aber dennoch 2025 Franken sein. (aw)