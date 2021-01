Experten erklären Richtige Ernährung und optimale Einrichtung: Mit diesen Tipps überstehen Sie das Homeoffice am besten Die Arbeit zuhause stellt viele bezüglich richtiger Verpflegung oder praktischer Büroeinrichtung vor Herausforderungen. Die AZ Freiamt hat Ratschläge bei einer Ernährungsberaterin und einer Wohnberaterin eingeholt. Marc Ribolla, Ilir Pinto und Andrea Weibel 27.01.2021, 10.00 Uhr

Ernährung: «Mahlzeiten müssen nicht aufwendig sein»

Der Weg vom Homeoffice-Arbeitsplatz in die Küche ist kurz, die Kühlschranktür schnell offen. Rasch ein Fertigsandwich rausholen und innert fünf Minuten verschlingen. Und weiter geht’s am Laptop.

So ähnlich dürfte es derzeit bei vielen daheim ablaufen. Durch die Homeoffice-Pflicht fällt der gewohnte Gang in die Kantine, Mensa oder ins Restaurant zum Mittagessen aus. Diese Veränderung birgt gewisse Risiken fürs Essverhalten.

Erika Baumann (42) ist diplompsychologische Ernährungsberaterin. Sie ist zweifache Mutter und wohnt in Arni. www.gruener-apfel.ch

Die Kellerämterin Erika Baumann aus Arni ist diplompsychologische Ernährungsberaterin. Sie rät auf Anfrage der «Aargauer Zeitung» vor allem, sich die Verpflegung gut einzuteilen:

«Ich empfehle im Homeoffice eine gute Vorausplanung mit einem Wochenplan. So gewinnen wir Zeit und Klarheit. Das betrifft speziell Alleinstehende, die sich so eine Struktur beim Essen geben können.»

Schreibe man sich einen Einkaufszettel, passiere es weniger, dass man essenstechnischen «Schrott›» kaufe.

Ein Problemfeld ist die ständige Verfügbarkeit von Essen daheim, auch von ungesundem. Baumann sagt: «Eine gesunde Ernährung fängt aber mit dem Einkauf an. Wenn die Snacks nicht oder nur in kleinem Mass vorhanden sind, werden wir in unserem Büro zu Hause auch nicht ständig verleitet.»

Wer im Homeoffice den ganzen Tag vor dem Bildschirm sitzt, braucht entsprechende Hirn- und Nervennahrung. Statt dann fatalerweise zu Chips oder Süssem zu greifen, empfiehlt die Freiämter Ernährungsberaterin als Zwischensnack zum Beispiel eine Handvoll Nüsse pro Tag.

«Vor allem Mandeln sind sehr gesund, weil sie wertvolle Fettsäuren, Eiweiss, Vitamine und Spurenelemente liefern», sagt Baumann, die eine tägliche Menge von rund 20 Gramm als ideal bezeichnet.

Viele würden ausserdem dazu tendieren, zwischendurch Obst zu essen. Von dem rät sie ab, weil dadurch der Insulinspiegel im Körper ansteigt. Besser sei es deshalb, das Obst zum Beispiel in einen Salat oder Dessert zu integrieren.

Obst sollte am besten in einen Salat oder Dessert eingebaut werden.

Dominik Wunderli

Ausreichend trinken sei ebenfalls bedeutsam. «Geeignet sind etwa Wasser, Mineralwasser, ungesüsste Kräuter- und Früchtetees oder stark verdünnte Obst- oder Gemüsesäfte», so die Kellerämterin. Sie empfiehlt mindestens 1,5 Liter pro Tag.

Ein zentraler Punkt für eine gesunde Ernährung im Homeoffice stellt für Erika Baumann die Tatsache dar, dass man möglichst unbehandelte, pure Lebensmittel verwendet. «Gönnen Sie sich Abwechslung und drei ausgewogene Mahlzeiten mit unbehandelten Zutaten. Es muss keine grosse Kocherei sein. Mit wenig Aufwand kann man viel Sinnvolles zubereiten», hält sie fest.

Eine Zunahme verspürt Baumann an veganen Beratungen. «Hier ist es wichtig, dass man sich über die Ernährungsweise gut informiert, weil sie vieles nicht abdeckt.»

Umsatz an Fertigprodukten ist gestiegen Die eher ungesunde Ernährung schlägt sich auch in der Statistik nieder. Die Schweizerinnen und Schweizer verpflegen sich öfters mit Fertigprodukten. Gemäss der Schweizer Marktprognose stieg der Jahresumsatz pro Kopf für Fertigprodukte und Suppen im vergangenen Jahr auf 136 Franken – nachdem er in den acht Jahren zuvor praktisch stets um die Marke von 110 Franken pendelte.

Einrichtung: So sollte das Homeoffice eingerichtet werden

So könnte, nach der Wohnberaterin Diana Schmid, ein ideal eingerichtetes Homeoffice aussehen. Diana Schmid / zvg

Nicht nur die Ernährung macht ein ideales Homeoffice aus, auch die Einrichtung sollte passen. Einige mögliche Problemzonen: Der Bürostuhl verursacht nach stundenlangem Sitzen Verspannungen, ungenügendes Tageslicht verursacht müde Augen oder der Raum erzeugt ein störendes Echo.

Diana Schmid, Innendekorateurin, Farbdesignerin und Wohnberaterin aus Niederrohrdorf, kreiert Wohnkonzepte und hat 20 Jahre Erfahrung darin (eine Expertin aus dem Freiamt hat die AZ nicht gefunden). Sie erzählt, wie sie beim Errichten eines Homeoffice vorgeht:

«Im Idealfall steht bereits ein Arbeitszimmer zur Verfügung. Wenn nicht, dann muss ich mit den Gegebenheiten arbeiten. Dabei kommt es vor, dass ich in einer freien Ecke ein Homeoffice einrichten muss.»

Es brauche, fährt Schmid fort, nicht unbedingt ein Arbeitszimmer, um einen Homeoffice-tauglichen Platz in der Wohnung oder im Haus einzurichten. Unabhängig davon, wo das Homeoffice nun sein soll, gibt es laut Schmid drei wichtige Kriterien zu beachten.



Diana Schmied (45) aus Niederrohrdorf ist Innendekorateurin, Farbdesignerin und Wohnberaterin. www.rundumswohnen.ch

Sie beginnt aufzuzählen: «Erstens muss der Raum hell sein. Viele lassen die Rollladen runter, da sonst Sonnenlicht ins Zimmer scheint und den Bildschirm blendet. Das ist nicht optimal und erzeugt eine Stimmung, die zum Arbeiten unangenehm ist.»

Als Lösung schlägt Schmid Fensterfolien vor, die das Licht dämpfen. Oder Plissés, die sich verschieden einstellen lassen. Tageslicht sei wichtig, so Schmid, um eine angenehme Arbeitsatmosphäre zu schaffen.



Schmid fährt fort: «Zweitens soll es im Raum nicht hallen. Mit den richtigen Teppichen und Vorhängen kann der Hall gedämpft werden. Es gibt Stoffe, die sich perfekt dazu eignen, Echo zu dämpfen. Auch Trennwände können helfen.»

Schmid kommt zum dritten Punkt und nennt einige Beispiele: «Der Raum soll optisch angenehm sein. Dazu beitragen kann die Wandfarbe. Grün wirkt beruhigend. Blau fördert klares Denken. Rot aktiviert und stimuliert. Und Gelb fördert die Konzentration.»



Markus Weber von der Büro Weber AG in Wohlen hat seit Beginn der Pandemie mehr Privatkunden als sonst ausgestattet. Büro Weber bietet unter anderem Bürostühle und -tische an. Weber findet:

«Es ist wichtig, dass die Tischhöhe für die Körpergrösse geeignet ist oder verstellbar ist. Dies gilt auch für den Bürostuhl. Wichtig ist, dass Tisch und Stuhl zueinander passen und die Person, die arbeitet, eine gute Haltung einnehmen kann.»

Wer seinen Arbeitsplatz ergonomisch einrichte, also Beine und Arme im 90 Grad Winkel anwinkle, dem falle das Arbeiten einfacher, erläutert Weber.

